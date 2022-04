Hellacopters ei tehnyt Tavastian lavalla mitään, mitä siellä ei olisi 50 vuoden aikana nähty satoja kertoja.

Rock

Hellacopters Tavastialla ma 11.4.

Ruotsalainen garagebändi Hellacopters ei ole tainnut kuulla uutisia kitaravetoisen rockin syrjäytymisestä. Miksipä se sellaisia kuuntelisikaan? Vuonna 1994 perustettu bändi myi ennakkoon täyteen kaksi iltaa Tavastialla.

Maanantaina bändi tuli lavalle helikopterin säksätyksen saattelemana ja lähti lopulta samoin. Siinä välissä yleisö sai, mitä oli tilannut: ison annoksen totista jytää ja räminää.

Tavallaan Hellacopters on sitä, mistä Kissa-bändi tekee hellää ja taitavaa parodiaa, nuorekasta ja uhmakasta perinteistä rockia 1970-luvun malliin. Sekä Hellacoptersin jäsenet että enimmäkseen bändin yleisö alkavat tosin olla keski-ikäisiä.

Hellacopters ei tehnyt Tavastian lavalla mitään, mitä siellä ei olisi 50 vuoden aikana nähty satoja kertoja. C’mon ja Hello Helsinki -huudot kuulostivat vaivaannuttavan kliseisiltä. Soitossa nuoruuden into korvattiin ammattimaisuudella ja kovalla volyymilla.

Vilpittömän innostunut yleisö tosin taisi voittaa bändin puolelleen. Vähitellen bändin sille jakamat kehut alkoivat kuulostaa oikeasti yllättyneiltä. Bändi muun muassa väitti, että Ruotsissa moista menoa ei voisi odottaa maanantai-iltana.

Bändiin vuonna 2016 palannut kitaristi Dregen soitti istualtaan, koska hänen vasen jalkansa oli kipsissä. Hän totesi, että mieluummin niin kuin taas yksi peruutus. Ammattimaista omistautumista sekin. Vierailu onnistui laulaja Nicke Anderssonin laskujen mukaan viidennellä yrityksellä.

Hellacopters julkaisi kuun alussa uuden Eyes Of Oblivion -levyn, mutta keikalla kuultiin biisejä koko uran varrelta. Koko illan hienoin biisi oli peräisin uudelta levyltä. Komeassa So Sorry I Could Die -kappaleessa oli bändille epätyypillisesti vahvasti soulia.

Enimmäkseen Hellacopters päästeli täydellä höyryllä, mutta musiikista löytyi sentään välillä vaihtelevia vivahteita, jyrinään melkein hukkuvaa stemmalaulua ja huuliharppu. Illan ainoa melkein slovari TAB kiemurteli jännästi mutta niin äänekkäästi, että tuskin siitäkään olisi kutubiisiksi.

Toys and Flavors viiletti kevyesti kuin Roky Eriksonilta karannut biisi. Siinä ja viimeisenä kuullussa esikoislevyn riehakkaassa avausbiisissä (Gotta Get Some Action) NOW! yleisö taisi laulaa hartaimmin mukana.