Gudrun Sjöden on aiheuttanut Ruotsissa pahennusta aiemminkin.

Ikonista ruotsalaista muotisuunnittelija Gudrun Sjödéniä syytetään loukkaavasta käytöksestä työntekijöitään kohtaan.

Parikymmentä perustajansa nimeä kantavan muotitalo Gudrun Sjödénin nykyistä ja entistä työntekijää syyttää tätä loukkaavasta käytöksestä ja rasistisista ilmaisuista.

Expressenin laajasta jutusta uutisoi muun muassa SVT.

Gudrun Sjödénin kerrotaan kommentoineen henkilökunnan ulkonäköä ja ilmaisseen itseään rasistisesti. Hänen kerrotaan muun muassa kääntyneen erään keskitason johtajan puoleen ja sanoneen: ”En pysy lukemaan ilmeitäsi, koska olet musta. Yritä olla ilmeikkäämpi.”

Osa haastatelluista puhuu nimellään, osa anonyymisti. Haastatellut syyttävät muotitaloa yleisemminkin surkeasta työilmapiiristä.

”Kiusaamista, loukkauksia, häirintää ja uhkailua tapahtui päivittäin”, vuosina 2017–2019 pääkonttorissa työskennellyt Göran Sandström kertoi Expressenille.

Sjödén myöntää Expressenille ilmoittaneensa työntekijälleen vaikeudestaan lukea tämän kasvonilmeitä ihonvärin takia. Esimerkiksi n-sanan käytön hän kiistää.

Sjödén on aiheuttanut lausunnoillaan pahennusta aiemminkin. Vuonna 2018 hän ärsytti monia ruotsalaisia arvostelemalla matalapalkka-alojen naisia kunnianhimottomuudesta. Hänen mukaansa kotona lapsiaan hoitaneet äidit saavat syyttää heikosta toimeentulosta itseään.

”Vuosien varrella on taisteltu siitä, ettei pidetä lapsia liian kauan päiväkodissa tai siitä, etteivät äidit ole liikaa poissa lastensa luota. He, jotka valittavat, etteivät saa korkeampaa palkkaa tai eläkettä, ovat tässä asemassa, koska ovat valinneet itse niin. He ovat jättäneet panostamatta uraansa.”

Hän ilmoitti, että naiset eivät panosta uraansa, koska siten elämä on miellyttävämpää.

”Onhan se aika mukavaa lähteä kotiin kello 16”, hän sanoi tuolloin.

1970-luvulla aloittanut muotitalo on nykyään yksi Ruotsin suurimmista muodin viejistä. Sillä on sekä kotimaassa että ulkomailla satoja työntekijöitä. Vuonna 2013 myymälä avattiin 2013 Helsingin Erottajalle, missä se toimii edelleen.

Lue lisää: Ruotsalainen muotiguru ja miljonääri Gudrun Sjödén haukkui matalapalkka-alojen naiset Svenska Dagbladetin haastattelussa