Humaitássa Amazonasin osavaltiossa Brasiliassa Maici-joen rannalla asustavan Pirahã-yhteisön naisia ja lapsia seisomassa ohikulkevan valtatien reunalla toivoen saavansa ohiajavilta syötävää ja juotavaa. Kuvattu 21. syyskuuta 2016. Lalo de Almeidan vuosien projekti nimeltä Amazonian Dystopia kuvaa Amazonin sademetsän tilannetta. Amazonin sademetsä on uhattuna, ja tilannetta on pahentanut Brasilian presidentin Jair Bolsonaron ympäristölle haitallinen politiikka. Hänen kautensa aikana metsien hävittäminen, kaivostoiminta, infrastruktuurin kehittäminen ja luonnonvarojen kiihdyttäminen ovat kiihtyneet. Vuodesta 2019 lähtien Amazonin tuho on ollut nopeimmillaan kymmeneen vuoteen. Amazonin alue on luonnoltaan poikkeuksellisen monimuotoinen ja alueella asuu yli 350 alkuperäiskansaa. Amazonin riistämisellä on runsaasti sosiaalisia vaikutuksia, kun alkueräiskansojen ympäristö ja elämäntapa kärsivät.