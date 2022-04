Vuoden lehtikuva 2021. Kuusivuotias Eemi Pakarinen perheineen toimittaa kerran viikossa ruokakassin parvekkeelle köyden avulla. Paula Pesonen on joutunut riskiryhmäläisenä olemaan koronan takia karanteenissa maaliskuusta 2020 alkaen.

Valokuvaaja Hanna-Kaisa Hämäläinen sai tuplavoiton Kuvajournalismi 2021 -kilpailussa: hän otti vuoden lehtikuvan, lisäksi hänet valittiin vuoden kuvajournalistiksi.

Vuoden 2021 lehtikuva on Hanna-Kaisa Hämäläisen Suomen Kuvalehteen ottama kuva.

Se syntyi, kun Hämäläinen seikkaili Savonlinnan asuinalueilla viime kesänä. Hän oli yksin reportaasikeikalla kuntavaaliteemaista juttua varten.

Hämäläinen oli jo lähdössä autolle, kun hän huomasi, että ”jotain tapahtuu kaukana”.

”Se oli sellainen perinteinen löydetty hetki. Ajauduin siihen”, Hämäläinen kertoo puhelimessa.

Hämäläinen tutustui kerrostalon pihalla Pakaristen perheeseen, jolla oli ollut jo pitkään tapana käydä kiikuttamassa ruokakassi köyden avulla koronaviruksen riskiryhmään kuuluvalle isoäidille.

Tilanteessa Hämäläistä kiehtoi yhteisöllisyys, luovuus ja ”lempeä huumori”.

Hanna-Kaisa Hämäläinen

Tuomariston mielestä kuva tiivistää hienolla tavalla toisen koronavuoden, jossa on lopulta ollut kyse yhteisöllisyydestä ja toivosta. Kuvassa, jossa tapahtuu yhtä aikaa monta asiaa, on sekä huumoria, melankoliaa että dramatiikkaa, tuomaristo kuvailee.

Vuoden lehtikuvan lisäksi Hämäläinen valittiin vuoden kuvajournalistiksi. Keski-Suomen Muuramessa Jyväskylän kupeessa asuva Hämäläinen on työskennellyt vapaana kuvajournalistina 22 vuotta.

”Sanon itsestäni, että olen kuvaduunari. Arvostan aina kaikenlaisia kuvauksia. Otan ilon irti mistä vain. Freelancerina on aina lähtökohtaisesti se kunnioitus, että jos joku tilaa minut kuvaamaan, teen parhaani.”

Vuonna 2004 Taideteollisen korkeakoulun, nykyisen Aalto-yliopiston, valokuvataiteen laitokselta valmistunut Hämäläinen on toiminut myös luottamustoimissa ja edistänyt freelancer-valokuvaajien asemaa. Hän on myös Journalistiliiton hallituksen toinen varapuheenjohtaja.

”Freelancereiden palkkiotason pitää olla sellainen, jolla voi elää, ja työn ehdot sellaiset, että työtä voi tehdä”, Hämäläinen kiteyttää alan keskeisimmät ongelmat.

Hämäläinen kertoo olevansa voitostaan yllättynyt.

”Olen 47-vuotias. En ole aikaisemmin elämässäni voittanut mitään, paitsi viime vuonna vuoden uutiskuva -palkinnon. Vasta tässä iässä alan yhtäkkiä voittamaan palkintoja. Se on hyvin hämmentävää.”

Yksi iso muutos alalla reilun kahdenkymmenen vuoden työskentelyn aikana on ollut Hämäläisen mukaan juurikin naisten määrän lisääntyminen kuvaajina.

”Ala oli ennen miesten silmin tehty. Se oli silloin iso ratkaisu, kun päätin tähän erikoistua naisena.”

Vuoden lehtikuva ja kuvajournalisti -palkintojen voittajan Hanna-Kaisa Hämäläisen mukaan hyvä lehtikuva on sellainen, että se jättää härnäämään.

”Se on vähän niin kuin kivi kengässä. Kuva härnää huomaamaan toisenlaisia todellisuuksia ja maailmoja. Maailma on yleensä erilainen kuin on tottunut ajattelemaan”, hän sanoo.

Aina härnäävä tunne ei tule kuvaan ihastumisesta. Näin on etenkin Ukrainan sodasta otetuissa kuvissa. Hämäläinen sanoo, että kuvat Ukrainasta muistuttavat, kuinka iso merkitys kuvalla on todistajana ja näyttäjänä.

”Mutta toki pitää tietää, kenen todellisuutta katsoo.”

Kuvajournalismikilpailussa palkittiin vuoden 2021 parasta journalistista ja dokumentaarista kuvaa.

Voittajat palkittiin Suomen kuvajournalistit ry:n julkistamistilaisuudessa 7. huhtikuuta. Tänä vuonna kilpailuun osallistui 72 kuvaajaa monipuolisella kattauksella kuvia, jotka kertovat viime vuoden tapahtumista.

Tuomariston mukaan vuoden 2021 voittajakuvissa näkyy positiivisuus ja toivo: kuvat on kuvattu ihmiseltä ihmiselle.

Vuoden urheilukuva -kategorian voitti Lehtikuvan valokuvaaja Heikki Saukkomaa. Kuvassa kasvot kertovat tarinan. ”Ne tuovat ihmisyyttä lajiin, jossa keho on kuin kone”, tuomaristo kuvaili Ari-Pekka Liukkosesta Tokion olympialaisissa uinnin karsinnoissa otettua kuvaa.

Vuoden henkilökuvan otti kuvareportaasiin erikoistunut, muun muassa The New York Timesille, X-lehdelle ja Helsingin Sanomille työskennellyt freelancer Touko Hujanen. Tuomaristolle tuli Hujasen kuvasta mieleen Dorothea Langen Migrant mother uudelleen tehtynä.

”Katse suoraan kameraan vangitsee. Kuva on ajaton, sitä voi katsoa vielä 50 vuoden päästä. Sellaisen kuvan ottaminen ei ole helppoa”, tuomaristo perusteli valintaansa.

Henkilökuva-sarjassa annettiin kunniamaininta Suvi Elolle.

Vuoden uutiskuvan otti tamperelaislähtöinen kuvajournalisti ja dokumentaarinen kuvaaja Antti Yrjönen. Jo kahdesti Kuvajournalismikilpailussa vuoden uutiskuvalla palkitun Yrjösen ottama kuva on tuomariston mielestä yllättävä. Elokapinan mielenosoituksesta otettu kuva ei istu perinteiseen kuvastoon mielenosoituksista. Kuvasta voi löytää monia merkityksiä.

”Kyseessä on yksi viime vuoden merkittävimpiä tapahtumia. Se antaa äänen nuorelle sukupolvelle, joka on noussut taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan ja jolle yhteiskunta ei ole antanut ääntä”, tuomaristo perusteli.

Yrjönen sai lisäksi kunniamaininnan vuoden reportaasi -sarjassa.

Vuoden reportaasiksi valittiin Ella Kiviniemen Helsingin Sanomille kuvaama kuvasarja helleyönä viilennystä hakevista ihmisistä. Kuvasarja on kuin ”sanaton tarina”. Se elää tuomariston mukaan ajassa ja tuo puhuttuun aiheeseen uutta ja tuoretta näkökulmaa.

Kiviniemi on vapaa valokuvaaja, valokuvataiteilija ja elokuvantekijä, joka opiskelee Valokuvataiteen maisteriohjelmassa Aalto-yliopistossa.

Essee-sarjassa voittajaksi valittiin Ulla Heinosen kuvasarja yksinäisyydestä ja toisen kaipuusta. Tuomariston mukaan sarja heijastaa onnistuneella tavalla isompaa teemaa yhteiskunnassa.

Kuvaessee 2021 -sarjassa annettiin lisäksi kunniamaininta Mikko Suutarisen sarjalle Raaseporin junaturman kuljettajasta.

Vuoden uudeksi kuvajournalistiksi valittiin freelance-valokuvaaja ja visuaalisen journalismin maisteriopiskelija Ville Maali.

”Kuvaajalla on oma kypsä visuaalinen kielensä, hyvin uniikki tapa katsoa maailmaa. Hän käyttää kuvissa omaa käsialaansa taiten”, tuomaristo perusteli.

Samassa sarjassa kunniamaininnan sai Heidi Tirri.

Vuoden videona palkittiin työpari Jaana Polamon ja Virpi Kotilaisen teos, josta löytyy tuomariston mukaan hieman Pekka Turusta ja Kaurismäkeä.

Yleisön suosikiksi tämän vuoden Kuvajournalismikilpailussa valittiin Jussi Leinonen.

Kuvajournalismi 2021 -kilpailun tuomareina toimivat tänä vuonna kuvajournalisti ja kuvatoimittaja Marjo Tynkkynen, dokumenttiohjaaja Sami Kieksi ja liettualainen kuvajournalisti Jonas Staselis.

Kaikki palkitut ja kunniamaininnan saaneet kuvat sekä muuta kilpailun satoa on nähtävillä Sanomatalossa Helsingissä huhtikuun loppuun asti.

Vuoden 2021 kuvajournalisti Hanna-Kaisa Hämäläisen kuvia:

Läski on ruma sana, josta Jemo Kettunen ei löydä mitään hyvää. Kettunen on joutunut laihduttamaan koko ikänsä ja on aina tuntenut olevansa vääränkokoinen. Maaseudun rauhassa asuessaan hän voi välillä kuitenkin unohtaa kokonsa. 29.5.2021, Sumiainen.

Nukkeharrastaja Liisa Kukkasen nukkedraamassa voi tapahtua mitä vain. Annica Koski -niminen nukke saattaa valvoa, koska Taisto-puoliso on lähtenyt yöksi kapakkaan. 13.5.2021, Joutsa.

Vanhemman varjossa. Mäkihyppääjä Matti Nykäsen tytär Eveliina Mäntykangas alkoi miettiä omaa lapsuuttaan saatuaan tyttären. ”Olisin halunnut tuntea vielä enemmän sitä iskää, joka oli selvin päin”, hän sanoo. 1.9.2021, Muurame.

Sirpa Tuomaiselta on leikattu vuonna 2007 rintasyöpä vasemmasta rinnasta ja siihen on rakennettu uusi rinta vatsakielekkeestä. Vuonna 2021 poistettiin oikea rinta. Hoidot loppuivat marraskuussa, ja Tuomainen on nyt toipumassa kaikesta. 16.12.2021, Jyväskylä.

Poikkeuksellisen kevään 2021 kuntavaalien äänestysprosentti 55,1 prosenttia oli alhaisin 70 vuoteen. Runsas viikko ennen vaalipäivää savonlinnalaiset ystävykset viettivät kesäkauden avajaisia. 2.6.2021, Savonlinna.

Suomalaisprofessorit päättivät jo alkuvaiheessa, että heidän kehittämänsä koronarokote sumutetaan nenään. A. I. Virtanen -instituutin laboratoriossa Kuopiossa tuotetaan denovirusta. Erikoislaboratoriomestari Sari Järveläinen merkitsee kerättävät virusplakit. 7.5.2021, Kuopio.

Savonlinnan taidelukiolaiset viettivät puistossa kesäkauden avajaisia. Arttu Sikiö (vas.), Venla Salonen, Anton Jokelainen ja Otso Nissinen. 2.6.2021, Savonlinna.

Timo Maukonen harrastaa mäkihyppyä, joka oli 1990-luvun alkuun asti suosittu harrastus Suolahdessa. Hän palasi pitkän tauon jälkeen kolmekymppisenä lajin pariin ja on sittemmin kiertänyt veteraanikisoja ulkomaita myöten. 30.11.2021, Saarijärvi.

Vuonna 2021 kuntavaalit pidettiin poikkeuksellisesti kesällä. Kuumana sunnuntaina ihmisiä ei ollut valtavasti liikenteessä Jyväskylän keskustassa, mutta vaalien ehdokkaat kampanjoivat kuitenkin sinnikkäästi. Vihreiden Päivi Korpivaaralla oli vaalihulinoissa mukana Mörri-koira. 6.6.2021, Jyväskylä.

Kuvajournalisti 2021 -sarjan kunniamaininta:

Suomen alppimaajoukkueen kumparelaskijat harjoittelemassa Laajavuoressa.

Sairaala Novan kappelissa, vainajankuljettaja Juha Ryynänen valmistelee vainajaa arkkuun.

Urheilukuva 2021:

Ari-Pekka Liukkonen uinnin karsinnoissa Tokion olympialaisissa 30. heinäkuuta 2021.

Henkilökuva 2021:

Syvänvihreäksi linkolalaiseksi ja traditionalistiksi itsensä määrittelevä Viivi Luoma tuli Omavaraopistoon päästäkseen irti kaupunkielämästä. Hän oli teininä Pohjoismaiden mestari painissa, mutta loukkaantumisen jälkeen hän lähti kiertämään ortodoksisia ja katolisia luostareita Euroopassa. Nyt hän etsii omavaraisuudesta konkreettisempaa suhdetta pyhyyteen. Valtimo, 8.6.2021.

Henkilökuva-sarjan kunniamaininta:

Katariina Räikkönen sairastaa Touretten syndroomaa.

Uutiskuva 2021:

Viimeisiä Elokapinan mielenosoittajia siirrettiin pois Eduskuntatalon edestä Mannerheimintieltä kahdeksan jälkeen sunnuntai-illalla 20. kesäkuuta 2021.

Vuoden reportaasi 2021:

Pauli Nykänen nukkuu kotinsa parvekkeella Töölössä.

Emma Reijonen ottaa jääkylmän suihkun ennen nukkumaanmenoa ja pesee erityisesti kasvot ja ranteet. Hän on oppinut, että kengurutkin viilentävät itseään nuolemalla ranteitaan.

Jussi Alakortesmaa pysähtyy kuvattavaksi Kotiharjun saunalla Kalliossa.

Leena Vähäkylä on asentanut parvekkeelleen Siltamäkeen lämmöltä suojaavat verhot, joihin on punottu alumiinia.

Muhkeat pastellinsävyiset pilvivuoret kerääntyvät taivaalle ennen trooppista yötä. Pohjanmaalla jo ukkostaa.

Nora Tousignant kuivattelee aamu-uinnin jälkeen Tervasaaressa. Kuumuus on pakottanut Tousignant 'n ylös jo neljältä.

Iita Ollanketo viilentää kääpiöbullterrieri Rudya polven kuntoutukseen tarkoitetulla kylmäpussilla ja tuulettimella Munkkiniemessä. Kookos-kissa seuraa.

Pirkko Lehtola kärsii kuumuudessa erilaisista sairauksista ja vaivoista. Makuuhuoneessa Pukinmäessä on nukkumaanmenoaikaan 28,5 astetta lämmintä. Hän on huolissaan ilmastonmuutoksesta.

Frederica Russo on siirtynyt nukkumaan olohuoneensa lattialle. Isoäiti opetti tavan Russolle lapsuudessa Etelä-Italiassa, missä talojen laatoitetut lattiat olivat öisin ihanan viileitä.

Ilmastonmuutos on vaikuttanut siihen, että trooppiset yöt ovat lisääntyneet Suomessa 2000-luvulla. Lämpö tekee väreistä ja valosta eksoottisia. Auringonlasku Pukinmäessä.

Essee 2021 -sarja:

Saaga on kiivennyt puuhun Ahveniston uimarannalla kesällä 2021, eikä osaa tulla alas.

Kesän 2021 leikeissä tuli usein naarmuja jalkoihin. Laastarit auttavat haavoihin.

Saaga ja isoisä saunovat ja uivat mökillä Halssin saaressa kesällä 2021. Isoisä on opettanut Saagan uimaan.

Iltakylvyn jälkeen Saaga tekee itselleen kauneushoitoja harsolla.

Kuvaessee 2021 -sarjan kunniamaininta:

Mathias Lönnqvist työntää kukkalastia kukkakaupan lastauslaiturille. Raasepori, 2021.

Mathias Lönnqvistin puhelin soi syyskuussa 2021. Raaseporin turma oli todettu tapaturmaksi ilman syyllistä. Vuosaari, Helsinki, 2021.

Uusi kuvajournalisti 2021:

Helsingin kaupungin jalkautuva nuorisotyöntekijä Omar Abdi tuttujen lasten kanssa Vuosaaren metroasemalla.

Ville K. tauolla kotipihallaan olevasta telttasaunasta. Lahti, maaliskuu 2021.

Rock-yhtye Kissa oli viimeinen esiintyjä Jättömaa kylässä -festivaalilla Huhdasjärven kylässä Kouvolassa. Heinäkuu 2021.

Markku Paldanius noin 80 kilometriä ennen Utsjoen kylää etelästä tullessa. ”Henkilökohtaisella pyhiinvaellusmatkalla” ollut Paldanius oli lähtenyt matkaan jalan Lappeenrannasta kuusi viikkoa aiemmin. Kaamanen, kesäkuu 2021.

Ympäristöliike Elokapinan Syyskapina-mielenilmauksessa kiinniotettu mielenosoittaja viesti ulkopuolella kiinniotetuista kirjaa pitäneille kanssamielenosoittajille. Helsinki, syyskuu 2021.

Parantumatonta munasarjasyöpää sairastava 35-vuotias Emmi Tuomisto kotonaan Herttoniemessä. Helsinki, elokuu 2021.

Kärjen pariskunta tupakkatauolla asuntoautonsa edustalla Viitasaarella Keski-Suomessa. Toukokuu 2021.

21-vuotias Ayesha Sherif kotikaupungissaan Hämeenlinnassa. Lokakuu 2021.

”KOIRA”. Hirvaskankaan ABC, Keski-Suomi. Kesäkuu 2021.

Kalastaja Hakaniemen sillan kupeessa Helsingissä. Elokuu 2021.

