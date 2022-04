Rock In The City -festivaali laajenee Helsinkiin – Kaisaniemen tapahtuman suurin nimi on Evanescence

Festivaalikiertue järjestetään myös 12 muussa kaupungissa.

Kaisaniemen puistossa järjestetään kesällä ensimmäistä kertaa Rock In The City -niminen festivaali. Kesäkuun 18. päivä järjestettävä tapahtuma keskittyy kansainvälisiin rock-yhtyeisiin.

Pääesiintyjä on maailman suosituimpiin rockyhtyeisiin lukeutuva, melodista ja raskasta rockia soittava yhdysvaltalainen Evanescence.

Lisäksi lavalle nousevat kanadalainen punk rock -yhtye Billy Talent, yli yhdeksän miljoonaa albumia uransa aikana myynyt yhdysvaltalaisyhtye Daughtry, vuonna 1980 perustettu brittiläinen New Model Army sekä esikoisalbuminsa kesäkuussa julkaiseva ruotsalainen heavy-yhtye DAMPF, jonka keulahahmo A-Tron tunnetaan myös nimellä Martin ”E-Type” Erikson.

Rock In The City -festivaalikiertue järjestettiin ensimmäistä kertaa kesällä 2019 yhdeksässä suomalaiskaupungissa. Tulevana kesänä kiertue nähdään Helsingin lisäksi Kuopiossa, Vantaalla, Raumalla, Kouvolassa, Oulussa, Rovaniemellä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Keravalla, Joensuussa, Jyväskylässä ja Porissa. Ensimmäinen Rock In The City -festivaali järjestettiin Rovaniemellä kesällä 2018.

Rock In The Cityn ohjelmisto vaihtuu kaupungeittain.