Venäläistä taidetta on edelleen esillä näyttelyissä ympäri Eurooppaa.

Pablo Picasson maalaus Nuori nainen (1909) on paraikaa esillä Roomassa, Tizianin Nuori nainen höyhenhatussa (n. 1536) Milanossa.

Viime viikonloppuna Vaalimaalla takavarikoitujen, Venäjälle matkalla olevien arvokuljetusten sisällöstä on useita arvioita.

Kyseessä voi olla esimerkiksi taideteoksia, joita oli esillä Milanon Gallerie D’Italian juuri päättyneessä näyttelyssä.

Tavarat takavarikoitiin 1.–2. huhtikuuta Euroopan unionin asettamien Venäjä-pakotteiden alaisina ja sijoitettiin varastoon. Ne takavarikoitiin todisteina, ei menettämisseuraamuksen vuoksi.

Torstaina taidetakavarikko näytti laajenevan suuremmaksi diplomaattiseksi selkkaukseksi. Uutistoimisto Reuters kertoi tuolloin, että Venäjä oli kutsunut Suomen suurlähettilään puhutteluun.

Kremlissä takavarikkoa pidettiin ”täysin laittomana”. Tällaisin sanakääntein tapahtumia kommentoi Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova uutistoimisto Tassin mukaan.

Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen kertoi aiemmin, että esineiden vakuutusarvo on yhteensä 42 miljoonaa euroa.

Takavarikot koskivat taide-esineitä, joita Tullin mukaan oltiin kuljettamassa Italiasta ja Japanista Venäjälle. Joukossa on maalauksia, patsaita ja erilaisia antiikkiesineitä.

Riippumattoman venäläismedia Mediazonan mukaan Venäjän kulttuuriministeriö on kertonut, että joukossa on esineitä muun muassa Pietarin Eremitaasista ja Moskovan Tretjakovin galleriasta, samoin Tsarskoje Selon, Hatsinan ja Pavlovskin palatseista.

Artnet-taidemedian mukaan Japanista palaavat taideteokset ovat peräisin Puškin-taidemuseosta Moskovassa.

Viime päivinä on arveltu, että Venäjälle matkaavissa laatikoissa voisi olla maalauksia nk. Morozovin kokoelmasta, jota esittelevä näyttely päättyi Pariisin Vuitton-museossa 3. huhtikuuta.

Taidemesenaattiveljesten Mihail ja Ivan Morozovin 1900-luvun alussa keräämässä kokoelmassa on muun muassa Pablo Picasson, Paul Gauguinin, Auguste Renoirin ja Vincent van Goghin taidetta, ja sitä oli esillä Vuitton-museossa 200 maalauksen verran.

Venäjän museolähteet ovat kuitenkin kiistäneet tämän tiedon. Näin kertoi esimerkiksi uutissivusto 78.ru.

Myös The New York Timesin mukaan Morozov-kokoelman teoksia säilytettäneen Ranskassa, kunnes niitä voi taas turvallisesti siirtää esimerkiksi lentoteitse. Kuljetus maateitse on paljon turvattomampaa, ja siksi myös vakuutusmaksut kohoaisivat valtaviksi.

Morozov-kokoelman sijaan takavarikoitujen teosten joukossa on mahdollisesti esineistöä, jota ollaan palauttamassa Milanosta.

Siellä päättyi Gallerie D’Italiassa maaliskuun lopussa mittava näyttely Grand Tour, jossa kerrottiin 1700- ja 1800-luvuilla Italiaan suuntautuneista kulttuurimatkoista. Teoksista osa oli lainassa Eremitaasista.

Venäläisen uutissivusto 47:n mukaan esillä oli myös tsaaritar Maria Fjodorovnan rintakuva, joka on peräisin museona toimivasta Hatsinan palatsista. Se valmistui Roomassa 1784, kun tsaaritar oli puolisonsa Paavali I:n kanssa siellä omalla grand tour -kulttuurimatkallaan.

Tiettävästi esillä oli myös Eremitaasin kokoelmiin kuuluva italialaisen Antonio Canovan veistos Siivekäs Cupido (1795).

Venäjältä alettiin italialaismedian mukaan vaatia maassa esillä olevien taide-esineiden palauttamista jo maaliskuun alussa.

Eremitaasin johtaja Mihail Pjotrovski lähestyi kirjeitse kahden meneillään olevan laajan taidenäyttelyn järjestäjiä ja kertoi Venäjän kulttuuriministeriön vaativan venäläisen esineistön palauttamista, vaikka näyttelyt olivat yhä meneillään.

Yksi näistä on Milanon Palazzo Realen katselmus 1500-luvun venetsialaismestarien taiteeseen, jossa on esillä Eremitaasista lainattu Tizianin maalaus Nuori nainen höyhenhatussa (n. 1536).

Myöhemmin Eremitaasi kuitenkin perui vaatimuksensa vedoten ”mahdollisiin ongelmiin palauttamisen turvallisuudessa ja logistiikassa”. Samassa tiedotteessa vakuutettiin, että museo haluaa säilyttää kulttuuriset siltansa muualle ennallaan.

The New York Timesin haastattelemat taideasiantuntijat arvioivat syyksi tähänkin sen, ettei mittaamattoman arvokkaita taideteoksia kannata nyt alkaa kuljetella maateitse Euroopan halki, kun suoria lentoja ei ole.

Euroopassa on yhä meneillään muitakin näyttelyitä, joissa on esineistöä Venäjän museoista.

Esimerkiksi Italiassa, Rovigon Palazzo Roverellassa on laaja Vassily Kandinskyn taiteen näyttely ja Rooman Fondazione Alda Fendi -galleriassa Picasson nuorta naista esittävä maalaus vuodelta 1909, jota ei ole aiemmin Italiassa nähty.

Lontoon V&A-museossa esillä on puolestaan näyttely pietarilaisen Fabergé-kultaseppäyrityksen koruista ja koriste-esineistä, joiden joukossa on tsaarin hoville kuuluneita koristemunia.

Nämä näyttelyt ovat päättymässä touko–kesäkuussa 2022.

Vaalimaalla takavarikoitujen taide-esineiden kohtalosta tiedotetaan lisää ensi viikolla, Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen lupaa.

Kaikkien esineiden omistus on Venäjällä. Ulkoministeriö on käynyt Venäjän kanssa keskustelua ja esimerkiksi saanut asiakirjoja, joiden kautta omistussuhteita on pystytty varmistamaan.

Takavarikko perustuu EU-neuvoston asetukseen rajoitustoimenpiteistä. Asetukseen tehtiin maaliskuun puolivälissä lisäys, joka kieltää esimerkiksi ylellisyystuotteiden myynnin, toimittamisen, siirron tai viennin Venäjälle. Listassa on oma kohtansa taideteoksille.

Tulli tekee asiassa yhteistyötä Museoviraston kanssa, mutta sitäkään ei tässä vaiheessa kommentoida.