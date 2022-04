Sarja korostaa naisten esiinmarssia television tekijöiksi ja yleisöksi.

Julia Childilla (1912–2004) on omat uskolliset faninsa, myös Suomessa. Hän oli legendaarinen ruokakirjailija ja tv-kokkien edelläkävijä 1960-luvulta lähtien. Monille hän tuli viimeistään tutuksi Julie & Julia -elokuvasta (2009), jossa Childia näytteli Meryl Streep ja Amy Adams oli hänen resepteistään innostunut bloggari.

Nyt Childista on viimein tehty oma elämäkertasarja, joka on hänen näköisensä ja uskollinen hänen rempseydelleen. The Marvelous Mrs. Maisel -sarjan katsojat tietävät, mitä odottaa, sillä Julia-sarjan on kirjoittanut Maiselin tuottaja Daniel Goldfarb.

Childin rooliin on valittu loistava brittiläinen Sarah Lancashire, joka onkin jo ulkoisesti sopiva ja myös luontevaa jatketta Meryl Streepille. Molemmat osaavat olla rennosti kotonaan vanhan ajan vähän falsetilla puhuvan, keski-ikäisen naisen jakkupuvuissa.

Childista on vastikään valmistunut myös dokumentti, joten sitäkin odotellessa.

Sarjassa lähdetään liikkeelle toisen maailmansodan jälkeisistä vuosista, jolloin Child oli muuttanut Eurooppaan taiteellisen diplomaattimiehensä Paul Cushing Childin mukana ja ryhtynyt opiskelemaan ranskalaisen keittiön saloja.

Palattuaan Yhdysvaltoihin pariskunta halusi tuoda mukanaan eurooppalaista sivistystä, ja missio huipentui sekä Julia Childin keittokirjoihin että tv-uraan. Child otti uuden median ennakkoluulottomasti käyttöön, mutta kuten sarja hienosti kuvaa, hän tarvitsi joukon tukijoita. Yksi heistä oli oma aviomies.

Paulinkin roolissa nähdään tuttu mies, Frasierin Niles-veljenä maailmanmaineeseen noussut David Hyde Pierce. Hauska valinta.

Kahdeksanosaisen sarjan jaksojen nimet ovat Childin bravuuriruokalajeja: ensin tehdään omeletti, päätösjaksossa suklaakohokasta. Ohjeita tai oikeastaan edes neuvoja sarjalta on turha odottaa. Ne pitää kaivaa esiin muualta.

Sarja korostaa paitsi Childin myös muiden naisten esiinmarssia, sillä he kaikki raivasivat tietä sille, että naiset ylipäätään huomioitiin yleisönä ja tekijöinä. Tämä ei ole vieläkään aina itsestäänselvää, eikä varsinkaan jos kohteena ovat keski-ikäiset ja sitä vanhemmat naiset. Juuri heille sarjakin on tehty.

Aika turvallisella tavalla sarja kuitenkin kertoo kohteestaan, eikä käsikirjoitus tarjoile yllättäviä näkökulmia. On ilahduttavaa, että Childin vaihdevuosivaivoja kuvataan kaunistelematta, mutta ehkä pariskunnan makuuhuoneeseen päädytään liiankin usein. Sen sijaan television alkuaikojen kompastelua ja pioneerihenkeä on ihanaa seurata.

Sivurooleista mainittakoon Isabella Rossellini, joka näyttelee Childin ranskalaista kollegaa ja ystävää Simone Beckiä.

Julia, HBO Max.