Työntekijän aivot ”erotetaan” kahtia niin, että siviiliminä ja työminä eivät enää tiedä toisistaan – Kylmäävä Erotus on alkuvuoden paras uusi sarja

Viikon suosituksissa myös kaksi hyytävää kauhuteosta alkuvuodelta, Netflix-sarja Archive 81 sekä vuokraelokuva Broadcast Signal Intrusion.

Mitä jos joka aamu töihin mennessäsi viimeisin muistosi olisi edelliseltä iltapäivältä, kun eilinen työpäivä loppui? Ja sama toistuisi seuraavana aamuna ja seuraavana. Aina.

Työaikasi on perinteinen; arkisin yhdeksästä viiteen, viikonloput vapaat. Mutta vapaa-ajasta et muista koskaan mitään. Ja kun olet vapaa-ajalla, et muista työpäivistäsi mitään.

Tällaista on suuryhtiö Lumonin työntekijöiden elämä. He ovat suostuneet ”erotukseen”, kirurgiseen prosessiin, missä heidän aivonsa ikään kuin jaetaan kahtia: sen jälkeen on olemassa siviiliminä ja työminä. Jälkimmäisen koko tietoinen elämä kuluu steriilin toimistorakennuksen seinien sisällä numeroita pyöritellen, työtovereiden (tai heidän ”työpuoliskojensa”) seurassa.

Erotus-sarjan Lumon-yhtiön työntekijöille toimisto on koko maailma.

Dan Ericksonin luoma Erotus (Severance) on tähän asti paras AppleTV+-palvelun alkuperäissarja. Ja tämän alkuvuoden ehdottomasti paras uusi sarja ylipäätään. Draamaa, scifiä, toimistokomediaa ja trilleriä yhdistelevä tarina on kuin Black Mirrorista, mutta taitavammin ja hillitymmin kerrottuna. Jo pelkkä perusidea jää mieleen pyörimään.

Sarjan maailmaan upottavat myös huipputason ohjaus sekä lavastus. Ja mikä näyttelijäkaarti: muun muassa Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro sekä kulttinimi Christopher Walken.

Toivottavasti aitojen jättiyritysten johtajat eivät katso Erotusta. Muuten he varmaan alkavat miettiä, voisiko tällaista toteuttaa työväelle oikeastikin.

Erotus. AppleTV+

Archive 81 -sarjan Melody ja Dan elävät eri ajoissa, mutta jokin heitä yhdistää.

Videonauhojen pelottava salaisuus, osa 1

Dan (Mamoudou Athie) restauroi työkseen vanhoja videonauhoja eri asiakkaille. Uusin toimeksianto tulee mystisen L.M.G.-yhtiön johtajalta: sarja kotivideoita, joita opiskelija Melody (Dina Shihabi) kuvasi New Yorkissa vuonna 1994. Melodyn videot olivat osa koulutyötä, jolla hän yritti kartoittaa vanhan Visser-kerrostalon historiaa. Rakennus tuhoutui sittemmin tulipalossa ja Melody kuoli, mutta nauhat jäivät jäljelle.

Palkkiosumman ehtona Dan joutuu työskentelemään yksin keskellä metsää olevassa tutkimustalossa. Sitten – tietysti – nauhoilta alkaa paljastua outoja, pelottavia asioita.

Podcast-kuunnelmaan pohjautuva Archive 81 vetää heti mukaansa. Juuri tällaista kiehtovaa kauhumysteeritarinaa rakastan. Rebecca Sonnenshinen kehittämä sarja on rakennettu myös hienosti. Tarinaa kuljetetaan kahdessa eri aikatasossa, joiden välinen verho välillä repeää.

Archive 81 ilmestyi Netflixiin tammikuussa, ja jatkoa ei yhtiön ilmoituksen mukaan ole tulossa. Harmillista, mutta toisaalta se sopii tähän sarjaan. Se jää väläykseksi jonnekin toisaalle, mysteeriksi joka ei koskaan ratkea.

Archive 81. Netflix

Signaalikaappauksen selvittämisestä tulee Jamesille pakkomielle.

Videonauhojen pelottava salaisuus, osa 2

Tammikuussa ilmestyi Suomessa vuokrattavaksi myös kauhuelokuva Broadcast Signal Intrusion, jonka muistuttaa huomattavasti Archive 81:ta. Juoni on samankaltainen ja tehokeinoissakin paljon samaa. Tämä indie-elokuva onnistuu silti olemaan vielä hieman hyytävämpi.

Vuonna 1999 James (Harry Shum Jr.) arkistoi chicagolaisella tv-asemilla vanhoja videonauhoja. Yhdelle niistä on tallentunut ulkopuolinen signaalikaappaus (signal intrusion): 10 vuoden takainen uutislähetys katkeaa ja ruutuun ilmestyy hetkeksi hahmo nukkemaisessa naamarissa, käsittämättömästi äännellen. Jamesille muodostuu pakkomielle selvittää, kuka selvittämättömäksi jääneen tapauksen takana on. Jotkin salaisuudet kannattaisi kuitenkin jättää rauhaan.

Käsikirjoitus on rosoinen, mutta Broadcast Signal lntrusion toimii. Videokaappauksissa on jotain selittämättömän häiritsevää. Elokuvaa ovat inspiroineet vuoden 1987 aito ja selvittämätön tv-piraattilähetys, vanha viraalivideo I Feel Fantastic sekä netissä leviävät creepypasta-kauhutarinat.

Elokuvat, jotka ilmestyvät vain vuokrauspalveluihin, jäävät helposti huomiotta mediassa ja menevät katsojiltakin ohi. Onneksi Broadcast Signal Intrusion osui sattumalta eteen iTunesia selatessa. Vai oliko se sattumaa…?

Broadcast Signal Intrusion. Vuokrauspalvelut

