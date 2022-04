Makoto Shinkai on nykyanimen ohjaajista menestynein.

Animaatio

Ilmojen lapset ★★★

Tenki no ko, Japani 2019

Teema klo 12.00 ja Areena (K7)

Japanissa tehdään nuorille teknisesti upeita romanttisia animaatioelokuvia, joiden kuvallinen tyyli on niin realistinen, että ne olisi voinut toteuttaa melkein yhtä hyvin elävillä näyttelijöillä. No, ehkä fantasiakohtaukset sulautuvat mukaan luontevammin kuin erikoistehosteilla.

Ilmojen lapset on lajin malliesimerkki. Teini-ikäiset päähenkilöt seikkailevat erittäin realistisesti piirretyssä Tokiossa, jota piinaavat loputtomat sateet. Siellä karkulainen Hodaka törmää orpoon Hinaan, aurinkotyttöön, joka saa aikaan poutaa. Kaatosateiden keskellä taidolle löytyy tilausta.

Ohjaaja Makoto Shinkai on myös käsikirjoittanut Ilmojen lapset, mutta se voisi olla nuorisoversio Haruki Murakamin kirjoista. Myös Murakamin henkilöhahmoja painaa usein salaisuus, ja monissa hänen kirjoissaan arkitodellisuuden kudelman alla piilee outouksia.

Tässä fantasiaa edustavat Hinan kyvyt ja äärimmäinen sääilmiö, joka on ilmastonmuutoksen vertauskuva, vaikkei sitä mainita. Tuskinpa asiaa tarvitseekaan vääntää nuorille rautalangasta.

Kumman häveliäältä vaikuttaa se, ettei myöskään seksiin viitata oikeastaan ollenkaan, vaikka tarinan runkona on teiniromanssi. Ehkä animen yleisöksi on arveltu päähenkilöitä nuorempia ja viattomampia lapsia. Lopussa fantasia ja romantiikka ryöpsähtävät melodraamaksi.

Makoto Shinkai (s. 1973) on nykyanimen ohjaajista menestynein. Ilmojen lapset on hänen kuudes pitkä elokuvansa. Myös edellinen Your Name (2017) on nähty Suomessa. Japanissa se ohitti Hayao Miyazakin suosion. Ilmojen lapset oli myös hitti, joskaan ei yhtä iso.

Shinkain seuraava elokuva Suzume no Tojimari saa ensi-iltansa Japanissa loppuvuodesta.