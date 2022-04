Pitkän elämäntyön norppien puolustajana tehnyt Juha Taskinen väsyi suojelukiistoihin muttei lannistunut – Henkilökuva oman tiensä kulkijasta on höystetty omintakeisella huumorilla

Optimistisessa Norppamiehen testamentti -dokumentissa seurataan, kuinka Taskinen vihkii naapurinpoikaa norppakuvauksen saloihin.

Juha Taskinen on tehnyt 40 vuotta työtä uhanalaisten norppien suojelemiseksi.

”Elämä on vastoinkäymisten ja kamppailujen tanner. Välillä tuntuu, ettei pysy järjissään tän kaiken keskellä”, miettii pitkän uran norppakuvaajana tehnyt Juha Taskinen.

Uhanalaisten norppien suojelulle elämänsä omistanut mies on saanut tarpeekseen. 40 vuoden jälkeen hän on päättänyt jättää kuvaamisen ja keskittyä kalastamiseen. Norppia Taskinen ei silti hylkää. Kalastaa voi myös hylkeitä kunnioittaen, norppaturvallisia rysiä käyttäen. Enää pitäisi saada muutkin ymmärtämään sama.

Pekka Heikkisen oiva dokumentti Norppamiehen testamentti (2022) on kiihkoton henkilökuva oman tiensä kulkijasta, joka on pitänyt kurssinsa ja uskonut asiaansa, vaikka helppoa se ei taatusti ole ollut.

Jo paikallislehtiä selaillessa käy selväksi, että norpansuojelu ei ole kaikille sydämenasia. Norppamiehelle uhanalainen ja suojeltava eläin on monille kalastuksesta elinkeinonsa saavalle kalavaras ja tuholainen.

Taskinen kertookin uupuneensa ikuisiin suojelukiistoihin ja ”vänkeemiseen”.

”Mitä enemmän norppia yritti puolustoo, sitä vaikeammaksi se alako käyä.”

Mutta toivoa on. Taskinen on ryhtynyt koulimaan itselleen seuraajaa naapurinpojasta Oskari Saunistosta. Kaksikko liikuskelee pitkin Saimaan selkää ja rantoja, jäillä ja ryteiköissä kuvaamassa ja harjoittelemassa norppien lähestymistä. Paljain jaloin pääsee lähemmäs ilman, että kenkien naukuminen pelästyttää norpan, Taskinen opastaa.

Ja kun uusi kuutti syntyy, Saunisto saa kunnian antaa sille nimen: Holmottaja. Ennestään Saimaan vesissä uiskentelee muiden muassa Selänpesijä, Suakkuna ja Pullervo.

Juha Taskinen kouluttaa itselleen oppipoikaa naapurinpojasta Oskari Saunistosta. Dokumentissa seurataan, kun kaksikko liikuskelee pitkin Saimaan selkää ja rantoja.

Heikkisen ja Taskisen käsikirjoittama dokumentti on höystetty omintakeisella huumorilla. Kun Taskinen selostaa parhaita kuvauspaikkoja, Saunisto keskittyy bongailemaan lintuja.

Välillä Taskinen taas käyskentelee kotitilansa pihamaalla ruokkimassa kanoja kanaksi pukeutuneena. Ja mikäs siellä molskahtaa järvenjäältä avantoon – ei kai vaan alaston norppamies itse?

Saimaalla Taskinen liikkuu kuin omissa nurkissaan, ja toiseksi kodiksi jylhät maisemat ovatkin muodostuneet. Niitä ei kukaan voi viedä, ei häneltä eikä norpilta.

Luonnosta elävän miehen elämänfilosofia on ennen kaikkea teoissa. Saareen hylätyn, palaneen ja umpeen kasvaneen kesämökin raunioilla, huussin lankulla hän sanoo sen kuitenkin ääneen:

”Tää on kyllä mahtavaa. Että edes jossakin on käyny näin, että luonto on ottanut takasin ihmisen valtaaman alueen.”

Norppamiehen testamentti, Yle Areena sekä TV1 torstaina 14.4. klo 19.00.