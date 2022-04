Klassikkoyhtye soittaa Boombox-yhtyeen laulajan Andriy Khlyvnyukin taustalla.

Yksi maailman tunnetuimmista yhtyeistä Pink Floyd on julkaissut Ukrainan tueksi uuden kappaleen Hey Hey, Rise up. Kappaleen tuotto ohjataan yhtyeen mukaan Ukrainan humanitaariseen apuun.

Yhtye julkaisi viimeisen varsinaista uutta materiaalia sisältävän levynsä The Division Bell vuonna 1994.

Uudessa kappaleessa laulaa sämplättynä ukrainalaisen Boombox-yhtyeen laulaja Andriy Khlyvnyuk. Pink Floydin kitaristi-laulaja David Gilmour esiintyi Boomboxin kanssa Lontoossa 2015 hyväntekeväisyyskonsertissa.

Khlyvnyuk lähti helmikuun lopussa Ukrainaan taistelemaan sodassa Venäjää vastaan.

Boombox-yhtyeen laulaja Andriy Khlyvnyuk ja fani Kiovassa 2. maaliskuuta.

David Gilmour kertoo The Guardianin haastattelussa olleensa turhautunut kyvyttömyydestään tehdä mitään Ukrainan tilanteen eteen. Gilmour näki Instagramissa videon, jossa Khlyvnyuk laulaa vanhaa ukrainalaista protestikappaletta vuodelta 1914. Kuultuaan laulun hän sai idean, miten voisi käyttää Pink Floydin nimeä Ukrainan asian edistämiseen. Yhtye säestää Khlyvnyukin laulua.

Voit kuunnella Pink Floydin ja Andriy Khlyvnyukin kappaleen tästä:

Nyt julkaistulla uudella kappaleella soittavat Pink Floydin alkuperäisjäsenistä David Gilmour sekä rumpali Nick Mason. Bassoa soittaa yhtyeen kanssa jo 1980-luvulta asti musisoinut Guy Pratt. Koskettimia soittaa tuottaja Nitin Sawhney. Pink Floydin alkuperäinen kosketinsoittaja Richard Wright kuoli 2008.

Pink Floydin edellinen julkaisu The Endless River on vuodelta 2014. Gilmour ja Mason tekivät levyn Wrightin muistoksi. Se perustuu The Division Bell -levyn äänityksissä vuosina 1993–1994 käyttämättä jääneeseen materiaaliin.