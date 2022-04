Anna Jaanisoon kirjoittama ja ohjaama teos ottaa rohkeasti käsittelyyn myös pienten lasten seksuaalisuuden.

Aikuisten esitys. Ensi-ilta Teatteri Puoli-Q:ssa 7. 4. 2022. Teksti ja ohjaus Anna Jaanisoo. ★★★★

Tulin hirveän iloiseksi tästä esityksestä. Pitkästä aikaa teos, jota en osannut odottaa, mutta joka palkitsi uteliaan hauskasti kirjoitetulla ja näytellyllä draamalla.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ja Q-teatterin yhteistuotanto Aikuisten esitys kertoo eronneesta naisesta, joka seuraa kahden tyttärensä varttumista murrosikäisiksi.

Esitys alkaa kohtauksesta, jossa nuoremman tytön pikkarihiertymiin rasvaa hierova äiti kiusaantuu, kun lapsi sanoo rasvan hieromisen tuntuvan hyvältä. Hetkeä myöhemmin vanhemmalla lapsista alkavat kuukautiset.

Yhtäkkiä äidin ja lasten suhde on ottanut uuden asennon.

Ilona Pukkilan loistavasti esittämä äiti on voimaton varttuvien lastensa edessä. Hän katsoo tyttäriään myötätuntoisesti mutta samalla oudoksuen kuin ventovieraita, jollaisia lapsista murrosvaiheessa hetkellisesti tuleekin.

Denisa Snyderin esittämällä kuopuksella on niin kiire unnuttamaan eli koskettelemaan itseään, ettei hän malta syödä rauhassa. Eeva Kaihola on teini, joka on jo askeleen lähempänä äidin aikuista maailmaa.

Lapsuus, puberteetti ja aikuisuus. Rajat ovat selkeydessään jopa mekaanisia, mutta se sopii esityksen tyylilajiin. En muista, koska viimeksi olisin teatterissa nähnyt näin aidontuntuisia henkilöhahmoja.

Pukkilaa lukuun ottamatta kaikki näyttelijät ovat opiskelijoita. Ola Blickin, Jasir Osmanin ja Greta Lingellin esittämät sivuhenkilöt eivät ole pahvinukkeja, vaan heistä välittyy syvyys ja tarina.

Ja mikä tärkeintä: hahmojen välillä on aitoa kemiaa.

Kertoja selostaa tapahtumia taustanauhalla. Asetelma nimettömine hahmoineen muistuttaa Q-teatterin puolella nähtyjä Milja Sarkolan autofiktiivisiä näytelmiä.

Ohjaamisen maisterivaihetta opiskelevan Anna Jaanisoon kirjoittamassa ja ohjaamassa esityksessä ei kuitenkaan liikuta taidetyöläisten pienissä ympyröissä, vaan paljon anonyymimmässä urbaanissa arjessa.

Siinä on jotain samaa kuin Johanna Vuoksenmaan suosittujen televisiosarjojen ja elokuvien maailmoissa.

Esityksen sujuvasta dramaturgiasta vastaa niin ikään maisteriopiskelija Rasmus Arikka.

Omaan seksuaalisuuteen tutustuminen on hähmäistä aikaa. Kun perheen kuopus hinkkaa itseään nojatuolia vasten, yrittää vieressä ruokaa soseuttava äiti olla parhaansa mukaan muina henkilöinä.

Näissä arkisissa kuvissa piilee Aikuisten esityksen lämminhenkinen huumori, jonka ymmärtää vaikkei itse olisikaan vanhempi.

Jos esitys olisi nuoli, se ei kuitenkaan lentäisi ihan viivasuorana maaliin. Isot teemat leviävät mielestäni vähän eri suuntiin. Jäin odottamaan kirkkaampaa synteesiä, jonkinlaista tiivistymistä tai kohotusta.

Puoli-Q:ssa käyminen tuo mieleen amerikkalaisten elokuvien pienet off-broadway-teatterit. Juuri tällaisiin esityksiin toivoisin ihmisten eksyvän puolivahingossa kaupungilla liikkuessaan.

Dramaturgi Rasmus Arikka. Näyttämöllä Ola Blick, Eeva Kaihola, Jasir Osman, Denisa Snyder, Greta Lingell, Ilona Pukkila. Lavastussuunnittelu Tiina Pietiläinen ja Anna Jaanisoo, äänisuunnittelu Timo Tikka (äänisuunnittelun maisteriopiskelija), valosuunnittelu Veli-Ville Sivèn, pukusuunnittelu Ella Snellman.