Johnny Rottenina kuuluisaksi tullut punklaulaja John Lydon pitää Sex Pistols -yhtyeestä kertovaa tv-sarjaa vääristelevänä. Sarjasta on julkaistu vasta traileri.

Viihdejätti Disney on tuomassa lähiviikkoina suoratoistopalveluunsa draamasarjan kuuluisasta Sex Pistols -yhtyeestä, eikä yhtyeen nokkamiehen, Johnny Rottenina paremmin tunnetun John Lydonin vastenmielisyys hanketta vastaan tunnu lientyvän.

Lydon oli 1970-luvun lopulla laajasti tunnetun, anarkistisen ja työväenluokkaisen yhtyeen laulaja ja keulakuva. Nyt Lydonin sivustolla arvioidaan tulossa olevan draamasarjan olevan ”keskiluokan satu”, jossa laitetaan ”sanoja Johnin suuhun”.

Sarjasta on vastikään julkaistu traileri.

”Disney on varastanut menneisyyden ja muokannut siitä tarun, joka vastaa todellisuutta vähän”, Lydonin sivustolla kirjoitetaan.

Sex Pistolsia on pidetty 1970-luvulla syntyneen brittipunkin keskeisenä pioneerina ja yhtyeen musiikin on nähty mullistaneen nuorisokulttuuria merkittävästi.

Alkuvuosina yhtyettä pidettiin räävittömänä ja myös vaarallisena, ja tammikuussa 1978 viranomaiset estivät yhtyeen esiintymisen Helsingissä.

Disneyn kuusiosainen sarja on nimeltään Pistol.

Sen on käsikirjoittanut Craig Pearce, jonka aiempia töitä ovat muun muassa Moulin Rouge -elokuva sekä vuoden 2013 kirjafilmatisointi The Great Gatsby. Ohjaajana on toiminut nimekäs Danny Boyle, joka tunnetaan muun muassa Trainspotting ja Slummien miljonääri -elokuvista.

Lydon, 66, on itse muistellut muusikkouraansa Sex Pistolsissa useassa kirjassa, mutta tulossa oleva draamasarja perustuu yhtyeen kitaristina toimineen Steve Jonesin muistelmiin, jotka julkaistiin 2016 nimellä Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol.

Punkkulttuurin legendoihin kuuluva John Lydon kuvattiin kesällä 2021 laulajan saapuessa oikeudenistuntoon, jossa puitiin yhtyeen musiikin käyttölupia.

Lydonin tuoreen lausunnon mukaan bändikaverin kirjaan perustuva sarja ei ole lainkaan sitä, mitä sen on hänelle uskoteltu olevan. Lydon kertoo sivustollaan olleensa siinä uskossa, että sarja kertoisi lähinnä kitaristi Jonesista eikä niinkään koko yhtyeestä.

”Trailerin mukaan siltä ei näytä”, Lydon kiivailee sivustollaan.

Lausunnossa moititaan lisäksi sitä, että sarjaa myydään John Lydonilla vaikka laulaja ei ole ollut millään tapaa mukana tuotannossa. Lydonia esittää sarjassa näyttelijä Anson Boon.

Sex Pistolsin muusikoiden suhteet ovat olleet pitkään myrskyisät. Sen on näkynyt myös siinä, että Lydon on moittinut Disneyn tv-sarjasuunnitelmia pitkään ja pyrkinyt estämään sarjan tekoa.

Vuosi sitten Lydon haukkui sarjan ”epäkunnioittavimmaksi tuubaksi” koskaan The Sunday Timesin haastattelussa.

Syksyllä 2021 Lydon hävisi Britanniassa oikeustaistelun Sex Pistols -musiikin käyttöoikeudesta sarjassa. Lydonin mukaan häneltä olisi pitänyt kysyä lupa. Muut soittajat taas totesivat, että enemmistön lupa aiemman sopimuksen mukaan riittää.

John Lydon lavalla Sex Pistols -keikalla Messilässä 1996.

