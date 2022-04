Jack Higginsinä tunnettu jännityskirjailija Henry Patterson on kuollut

Kotka on laskeutunut -menestysromaanin tekijä teki pitkän uran.

Brittiläinen kirjailija Henry Patterson on kuollut 92-vuotiaana. Hänet tunnettiin paremmin pseudonyymillä Jack Higgins, ja hänen tunnetuin kirjansa on jännitysromaani Kotka on laskeutunut.

Kustantaja HarperCollinsin mukaan Patterson kuoli kotonaan perheen läsnäollessa.

Patterson oli tuottelias kirjailija, jonka ura kesti 1950-luvun lopulta 2010-luvulle. Hän oli alun perin opettaja, mutta siirtyi pian päätoimiseksi kirjailijaksi.

Patterson kirjoitti jännitysromaaneja ja agenttitarinoita ja oli lajissaan maailman tunnetuimpia. Hänen kirjojaan on myyty maailmanlaajuisesti yli 250 miljoonaa.

Suurimman menestyksen hän sai vuonna 1975 romaanilla Kotka on laskeutunut, jota on myyty yli 50 miljoonaa kappaletta.

Toisen maailmansodan aikaan sijoittuvasta tarinasta tehtiin vuonna 1976 samanniminen elokuva, jonka ohjasi John Sturges. Myös elokuva oli suuri menestys.

Henry Patterson kirjoitti uransa alkuvaiheessa omalla nimellään, mutta myös useilla eri salanimillä. 1980-luvulta alkaen Patterson julkaisi kirjoja pelkästään Jack Higginsin nimellä.

Viimeisen romaaninsa Patterson julkaisi vuonna 2017. Hän kirjoitti uransa aikana lähes 80 romaania.