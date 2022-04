Viime kesän konsertit jäänevät veteraanilaulajan viimeisiksi.

Tony Bennett ja Lady Gaga esiintyivät elokuussa Radio City Music Hallissa New Yorkissa.

Viikko sitten Las Vegasissa jaettiin Yhdysvaltain ääniteteollisuuden jokavuotiset Grammy-palkinnot.

Palkittujen joukossa oli myös laulaja Tony Bennett, joka sai lauletun perinteisen pop-albumin palkinnon. Bennett ja Lady Gaga levyttivät vuonna 2021 albumin Love for Sale, jolla he tulkitsevat Cole Porterin vanhoja kappaleita.

Tony Bennettille Grammyn saaminen oli tuttua puuhaa, sillä hänellä oli niitä ennestään jo 19 kappaletta.

Poikkeuksellista on kuitenkin se, että Bennett on 95-vuotias ja kaikkien aikojen toiseksi vanhin Grammyllä palkittu artisti. Vanhin on bluespianisti Pinetop Perkins, joka sai palkintonsa 97 vuotiaana, juuri ennen kuolemaansa.

Ensimmäisen Grammynsa Bennett sai vuonna 1963 hitillään I Left My Heart in San Francisco.

Tony Bennett on viimeinen elossa oleva vanhan ajan crooner. Se tarkoittaa mieslaulajaa, joka tulkitsee kappaleita pehmeästi ja tunteellisesti. Englannin kielen verbi ”croon” tarkoittaa hyräilyä.

Croonereista kuuluisimpia olivat Bing Crosby, Frank Sinatra ja Dean Martin.

Tony Bennett vuonna 1959.

Tony Bennett liittyi heidän joukkoonsa nuorempana tulokkaana 1950 luvulla. Bennett, oikealta nimeltään Anthony Benedetto, oli New Yorkin Queensistä kotoisin oleva italialaissiirtolaisten poika.

Kun edellisen sukupolven tähdet vähitellen vetäytyivät lavoilta ja kuolivat pois, Bennettistä tuli vahvin linkki menneiden aikojen amerikkalaiseen popmusiikkiin.

Nyt Grammyllä palkittu yhteislevy Lady Gagan kanssa jäänee Bennettin uran viimeiseksi huippuhetkeksi. Bennettillä todettiin Alzheimerin tauti vuonna 2016.

Tästä huolimatta hän esiintyi vielä elokuussa kahtena iltana New Yorkin Radio City Music Hallissa. Lady Gaga oli mukana vierailevana tähtenä. Televisiokanava CBS kuvasi 60 minutes -ohjelmaansa konserttia ja sen valmisteluja.

Sairaus on vaikeuttanut Bennettin arkielämää, ja haastatteluissakin hän tarvitsi vaimonsa Susan Crow’n apua. Bennettin omaishoitajana toimiva Crow kertoi ohjelmassa, että Bennett huolestui terveydestään vuonna 2016, koska hänen oli vaikea muistaa yhtyeensä muusikoiden nimiä, vaikka he olivat työskennelleet yhdessä vuosien ajan.

Sairaudestaan huolimatta Bennett halusi jatkaa laulamista ja esiintymistä, ja lääkäri tuki päätöstä. Ongelmaksi muodostui koronapandemia, jonka takia esiintymiset peruuntuivat.

Kesällä 2012 Tony Bennett esiintyi Helsingissä Musiikkitalossa.

Ohjelman tekoaikaan, kesällä 2021, Bennettin terveydentila oli huonontunut. Konserttien toteutuminen näytti epävarmalta.

Ohjelmistoa harjoiteltaessa Bennett muisti yllättäen ulkoa koko tunnin mittaisen konsertin kappaleet sanoineen. Bennettin lääkärin mukaan laulaja ei muista, mikä päivä on tai missä hän asuu, mutta koko repertuaari on tallella muistissa.

Myös Lady Gaga oli huolissaan konsertin onnistumisesta, sillä hän ei ollut enää varma, muistaako Bennett, kuka hän on. Bennett ja Lady Gaga tekivät ensimmäisen yhteisen levynsä vuonna 2014.

Esiripun noustessa Bennett oli yhtäkkiä entinen itsensä ja kommunikoi yleisön kanssa kuin ennenkin. Hän lauloi toistakymmentä kappaletta kunnes kuulutti lavalle Lady Gagan.

”Se oli ensimmäinen kerta moneen viikkoon, kun hän sanoi nimeni. Minun oli pakko pitää itseni koossa siinä tilanteessa”, Lady Gaga sanoo 60 minutesin haastattelussa.

Tony Bennett ei ole ainoa pitkän uran tehnyt artisti, joka on kyennyt esiintymään pitkälle edenneestä muistisairaudesta huolimatta.

Countryartisti Glen Campbellilla todettiin Alzheimerin tauti vuonna 2010. Seuraavana vuonna hän lähti jäähyväiskiertueelleen, joka käsitti 14 kuukauden aikana 148 esiintymistä.

Vaikka Campbellin muisti heikkeni arkitilanteissa koko ajan, hän pystyi laulamaan ja myös soittamaan kaikki kitaraosuudet ongelmitta.

Kiertueelta kuvattiin dokumentti Glen Campbell: I’ll Be Me, joka oli arvostelumenestys.

Kiertueen jälkeen Campbell teki vielä viimeiset levytyksensä. Hän kuoli 81-vuotiaana kesällä 2017.