Vielä parikymmentä vuotta sitten helsinkiläinen Mike Bell Cartel ja Jack White olisi niputettu samaan garage-karsinaan, nyt ne eivät voisi olla kauempana toisistaan.

Rock / Albumi

Jack White: Fear Of Dawn. Third Man. ★★★

Rock / Albumi

The Mike Bell Cartel: The Cartel & I. Beluga. ★★★★

Kolmekymmentä vuotta sitten toteutetun punk revival -konsertin otsikko kysyi: ”Isi, mitä oli punk?”

Otsikko jäi elämään niin sanottuna ”lentävänä lauseena”, vaikkakin oli niitäkin, joiden mukaan kysymys oli ennenaikainen; suomipunkin kulta-ajoista oli kulunut konsertin aikaan vasta reilu vuosikymmen.

Jos tänä päivänä ihmistaimi kysyy isukiltaan ”mitä on garagerock”, isukin ei tarvitsisi osoitella maantieteellisesti kauas. Jostain Helsingin Puotila–Viikki–Punavuori-akselilta tulee uudehko all star -kokoonpano The Mike Bell Cartel, joka on punkrockin alkuperäiseksi olomuodoksi mielletyn garagen yhdenlainen arkkityyppi.

Garagerock on nykyisin samanlainen underground-laji kuin northern soul, ska tai rockabilly; kaikkien olemassaolosta ja hyvinvoinnista huolehtivat asialle omistautuneet levynkeräilijät, dj:t, musiikkiarkeologit ja pienkustantajat.

Rockabilly liittyy esimerkkiimme myös siten, että Cartelin kippari Miikka ”Mike Bell” Siira on tähän asti opittu tuntemaan erityisesti traditionalistisen rockabilly-yhtyeen Mike Bell & The Belltonesin keulakuvana ja biisinkirjoittajana.

Nyt hän on siirtynyt ajassa koko lailla tarkasti kymmenen vuotta eteenpäin: Mike Bell Cartel tekee musiikkia, joka voisi niin sävellysten, tuotannon kuin sovitusten puolesta olla kotoisin vuoden 1966 Kaliforniasta.

Yhtä kitaristi Pekka Laineen sävellystä lukuun ottamatta kaikki The Cartel & I -albumin kappaleet ovat Siiran käsialaa.

Vuosiluku on tärkeä. Vuonna 1967 alkoivat hippikulttuuri ja psykedelia. Samassa aika ajoi alkuperäisen autotallirockin ohi. The Cartel & I -albumi on soinnissaan ja sovituksissaan pilkuntarkka siitä, ettei tätä hajurakoa ylitetä.

Kitaristi Pekka Laineen riffit vuoroin iskevät tulta Rolling Stonesin varhaiskauden valkoisten räkänokka-rhythm’n’bluesien hengessä, vuoroin helisevät kuulasta poppia kuin Love-yhtye tai The Byrds.

Missään vaiheessa ei heittäydytä hämyiksi.

The White Stripes -yhtyeen johtajana tunnetun Jack Whiten ja helsinkiläisyhtyeen polut kohtaavat kahdessa pisteessä.

Vuosituhannen vaihteen suurista kitararock-yhtyeistä White Stripes oli minimalistisessa primitiivisyydessään lähinnä sitä, mitä vihkiytyneet kutsuivat ”garagerockiksi”.

Oleellista lajityypille oli – ja on – bluesin läsnäolo, mikä oli myös yksi White Stripesin soinnin ominaispiirteistä.

Jos Mike Bell Cartelin levy olisi ilmestynyt 20 vuotta sitten, se olisi löytynyt levykaupan laarista saman garagerock-lätkän takaa kuin White Stripesin levyt löytyivät.

Cartelin levyn on miksannut Toe Rag -studiossaan Lontoossa nykyisen retrogarage-soundin arkkitehtinä tunnettu Liam Watson. Sama mies miksasi myös 20 vuotta sitten White Stripesin Elephant-albumin, joka sinkautti Jack Whiten kansainväliseen supertähteyteen. Albumin hittikappale Seven Nation Army raikuu yhä baareissa ja yökerhoissa ympäri maailman.

Siihenpä ne yhtäläisyydet vuonna 2022 loppuvatkin.

”Jos kuolen huomenna, mitä minun pitäisi tehdä tänään?”

What’s The Trick -kappaleen kysymys naulaa Jack Whiten neljännen sooloalbumin mielialan.

Olennaista on, ettei White kerro tai totea, mitä aikoisi tehdä tänään, jos hän tietäisi kuolevansa huomenna. Sen sijaan hän kysyy, mitä hänen pitäisi tehdä. White kompleksistaa oletettavan viimeisen elinpäivänsä ja samoissa kompleksisissa tunnelmissa hän piehtaroi läpi Fear Of Dawn -albumin.

Albumin määritteleviä tunnetiloja ovat vainoharhaisuus, aggressiivisuus ja kaikenlaisen rentouden poissaolo. Tätä korostaa metallinen, äärimmilleen kiristetty ja kompressoitu kitarasoundi.

Pitkälle juuri sointinsa takia koko albumi on kuin iso ihmisen muotoinen hermokimppu, joka on nauttinut kolme tölkillistä energiajuomaa ja saanut maski kasvoillaan paniikkihäiriökohtauksen ruuhka-ajan metrossa vailla keinoa päästä pakoon (itseään).

Ahtaan paikan kammo uhkaa myös kuulijaa.

Mutta sitten: juuri kun on valmis heittämään kaiken toivon Whiten mielenrauhan ja viihdyttämiskykyjen suhteen, jostain hermokimpun uumenista pilkistää jopa White Stripesin raikkaimmista hetkistä muistuttavia pieniä asioita, kuten Morning, Noon And Nightin simppelisti melodinen kertosäe.

Myös levyn päättävä Shedding My Velvet muistuttaa tekijänsä kauneudentajusta.

The Cartel & I vapauttaa Whiten klaustrofobisesta koelaboratoriosta kotibileisiin taloon, jossa on suuri terassi. Sieltä näkyy valtameri. Pimeä on jo laskeutunut, mutta eukalyptuspuut piirtävät kuun valaisemaa taivaanrantaa vasten mielikuvitusta kutkuttavia kuvioita.

Kukaan ei ole vielä saanut päähänsä, että intialaista sitar-soitinta pitää ryhtyä käyttämään länsimaisessa popmusiikissa.Terassilla poolopaitoihin ja minihameisiin pukeutuneita nuoria tanssittavat laulut, joiden määritteleviä elementtejä ovat kuulaat ja toivorikkaat melodiat, helisevä kitarasoundi sekä myös ska-yhtye The Valkyriansin kosketintiskin takaa tutun Samuel Abaijonin rauhoittavasti rutiseva farfisa.

Jostain näkövinkkelistä kuunneltuna The Cartel & I -albumi saattaa olla syntynyt täysin väärään aikaan, paikkaan ja ilmanalaan, mutta todennäköisesti yksi levyn suurimmista voimavaroista piilee juuri siinä.

Kriitikon valinnat

Pop / Albumi

Olli Pekka: Nukkuva Stadi. Gray Area. ★★★

Tämä jo viime vuoden puolella ilmestynyt esikoislevy lienee ollut sisäänkirjoitettu tekijänsä geeneihin. Suomirockin suurmiehen Hectorin poika Olli Harma sai musiikkiaan julki ensimmäisen kerran jo vuonna 1992, kun isä levytti tuolloin lukioikäisen poikansa säveltämän Nukkuva Stadi -kappaleen Ensilumi tulee kuudelta -albumilleen.

Olli Pekka on pantannut täysimittaista ulostuloaan muusikkona tavallista pitempään. Esikoislevy paljastaa, ettei kypsyttelystä ole ollut ainakaan haittaa.

Nukkuva Stadi ei peittele vaikuttimiaan. Parhaimmillaan, kuten gospel-kuoron kruunaamassa hienossa Aitoo-kappaleessa, levy svengaa pakottomasti kuin Aki Sirkesalon ja Sami Saaren rennoimmat soolotyöt.

Nuoria (melkein ikuisuus) -rallissa Olli Pekan osaava yhtye puolestaan tamppaa touhun silkaksi northern souliksi.

Rockabilly, Surf / Albumi

The Bonecollectors: Bone To Bone. Trash Wax. ★★★

Pietarilainen The Bonecollectors tunnetaan paremmin Messer Chupsina, jolla nimellä laulavan basistin ja kitaristin muodostaman pariskunnan sekä rumpalin trio on esiintynyt Helsingissäkin.

Trio lukeutuu Venäjän harvalukuisiin surf-yhtyeisiin, vaikkakin Bone To Bone paljastaa, että yhtye on etenkin omissa kappaleissaan kulkenut kohti rockabillyä. Kenties osuvimmin yhtyeen sarjakuvamaisen mikrotodellisuuden raamittaa lainakappale, Bauhausin goottirock-klassikko Bela Lugosi’s Dead.

Rajallisen äänirekisterinsä puitteissa riemukkaasti kiljahtelevan laulajan ja jäntevästi riffittelevän kitaristin transylvanialainen roskabilly-takiainen olisi kuin luotu Tarantinon seuraavan hurmeroiskuttelun ääniraidalle.

Rock / Albumi

Riitaoja: Maan alla ei tuule. Stupido. ★★★

Monissa liemissä uitettujen helsinkiläissoittajien Riitaoja on veistetty eri puusta kuin yhtyeelle nimen antanut hahmo Väinö Linnan Tuntemattomassa sotilaassa.

Siinä missä Linnan Riitaoja oli yksinomaan pelokas ja arka, Riitaoja-yhtye on toteava, sarkastinenkin. Yhteistä esikuvan kanssa on herkkyys ympäristölle sekä se, että tarinaa kierretään auki pitkälti yhdessä ja samassa tunnerekisterissä, jonkinlaisen yleismelankolian vallassa.

Riitaojan alku-uran juureva möyrintä on saanut pintaansa moderneja sävyjä. Nyt kitaravalli murahtaa paikoin kuin Kent-yhtyeellä aikoinaan.

Riitaojan mielenmaisema on silti kaikkea muuta kuin ruotsalaisen tähtipölyinen.

Kulmikas uusi aalto, Tuomari Nurmio sekä syvän etelän gotiikka toimivat yhä suuntaviittoina jonnekin sinne, missä maalaisjuuriltaan irronnut soittaja havainnoi Siilitien metroaseman iltapäiväsirkusta tarkkanäköisesti, mutta silti ulkopuolisena.

Pop / single

Pastis: Oh Jaqueline. Stupido. ★★★★

Pastiksen uusi single on esimakua helsinkiläisyhtyeen toiselta albumilta, jonka on määrä ilmestyä ensi syksynä. Kuten kolmen vuoden takainen esikoisalbumi, uusi single ilahduttanee britti-juurisen indie-kitararockin ystäviä. Oh Jaqueline kajahtaa korskeasti ja korkealta ja tarraa tärykalvoon. Aidolta pophitiltä kuulostava laulu soi aluksi atmosfäärisenä uutena aaltona vain räjähtääkseen kertosäkeessä kuin yhdistelmä T-Rexiä ja huippuvuosiensa aikaista Suedea. Oh Jaqueline on vanhanaikaisen single-julkaisun koulukirjaesimerkki siinäkin mielessä, että valloittava kappale nostattaa huomattavia odotuksia tulevaa albumia kohtaan.