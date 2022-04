Sandra Bullock ei ole vakiinnuttanut asemaansa amerikkalaisen elokuvan kestotähtenä, mutta ei ole liioin tipahtanut kuvioista, kirjoittaa elokuvakriitikko Pertti Avola.

Sandra Bullock on kirjailija ja Channing Tatum esittää miestä, joka on pelastajan roolissa.

Seikkailukomedia

The Lost City, ohjaus Adam ja Aaron Nee. 101 min. K12. ★★

Sandra Bullockille ei ole ikääntymisen myötä käynyt niin hyvin kuin Meryl Streepille, mutta ei myöskään niin huonosti kuin monille saman ikäisille Hollywoodin naistähdille. Toisin sanoen, Bullock ei ole vakiinnuttanut asemaansa amerikkalaisen elokuvan kestotähtenä, mutta ei ole liioin tipahtanut kuvioista.

1980-luvun suosikkielokuvaa Vihreän timantin metsästys jonkinlaisena astinlautana käyttävä seikkailukomedia The Lost City on pohjimmiltaan aivan samanlainen kuin ne romanttiset komediat, joilla Bullock aikoinaan ponkaisi tähteyteen. Ja aika kaukana vaikkapa elokuvasta Elämä pelissä (2008), josta Bullock nappasi parhaan naispääosasuorituksen Oscarin. Tai avaruustarinasta Gravity (2013), joka oli hänen viimeisin voittonsa.

Bullock esittää peräti neljä käsikirjoittajaa vaatineessa The Lost Cityssä romanttisia viihderomaaneja kirjoittavaa Loretta Sagea, joka arkeologimiehensä kuoleman jälkeen on eristäytynyt useimmista ihmiskontakteista. Uuden kirjansa julkistustilaisuuden jälkeen Loretta siepataan trooppiselle Atlantin saarelle, jolta miljonääri Abigail Fairfax (Daniel Radcliffe) toivoo Lorettan avulla löytävänsä aarteen. Loretta kun on viimeisimmässä kirjassaan vääntänyt fiktiota samaisesta aarteesta.

Lorettaa pelastamaan ryntää hänen kirjojensa kansikuvamallina pitkään työskennellyt miesmalli Alan (Channing Tatum), jota Loretta pitää itserakkaana tollona. Sitten ravataan ympäri saarta, joudutaan pinteeseen ja siitä pois ja vähän rakastutaankin, totta kai.

The Lost City on liukuhihnatyötä, joka ei ole tarpeeksi omaperäistä ollakseen kiinnostavaa tai tarpeeksi hullua ollakseen oikeasti hauskaa. Bullock ja Tatum vetävät osansa sujuvalla rutiinilla ja Daniel Radcliffe -parka on taas kerran yhdessä Harry Potterin jälkeisen uransa lukuisista epätyydyttävistä rooleista. Brad Pittkin käväisee tekemässä kevytparodiaa elokuvaimagostaan, mutta siinäkään ei ole oikein terää.

Kuusikymppistä lähestyvä Sandra Bullock muuten näyttää yhä aivan samalta kuin joskus 1990-luvun lopussa. Kyse ei liene pelkästä luonnon ihmeestä.

Käsikirjoitus Oren Uziel, Dana Fox, Adam Nee, Aaron Nee, tuottajat Sandra Bullock, Seth Gordon, Liza Chasin, pääosissa Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Da’Vine Joy Randolph.