Cannesin elokuvajuhlat julkisti ohjelmistonsa, ja avajaiselokuva on yllättäen nimeltään Z – Kirjain on yhdistetty viime aikoina Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan

Cannesin elokuvajuhlat järjestetään toukokuussa. Kilpasarjan voittaja palkitaan Kultaisella palmulla.

Kansainvälisen elokuvan vuosittainen merkkitapahtuma Cannesin elokuvajuhlat julkisti torstaina ohjelmistoaan. Yllättävintä ohjelmiston julkistuksessa oli se, että festivaalin avajaiselokuva on nimeltään Z.

Kirjain on viime viikot yhdistetty Venäjän raakalaismaiseen sotaan Ukrainassa, mutta Ranskan Cannesissa Z-kirjaimella tarkoitetaan populaarikulttuurissa laajasti tunnettua zombie-käsitettä eli elävää kuollutta.

Cannesissa ensi-iltansa saavassa Z-nimisessä elokuvassa tehdään halpaa zombie-elokuvaa, kun paikalle osuukin ”oikeita” zombieita. Elokuvan on ohjannut Michel Hazanavicius, joka tunnetaan parhaiten Oscarien voittaneesta The Artist -elokuvasta.

Muina kiinnostavina Cannes-uutuuksina voi pitää etukäteen muun muassa ruotsalaisohjaaja Ruben Östlundin komediaa Sadness, Venäjältä paenneen ohjaaja Kirill Serebrennikovin uutuutta, joka ainakin nimensä mukaan kertoo säveltäjä Pjotr Tšaikovskista ja tämän vaimosta Antoninasta sekä Cannesin kultaisen palmun jo voittaneen romanialaisen Cristian Mungiun elokuvaa, joka kulkee nimellä RMN.

Cannes on festivaali, jossa elokuvat nähdään korostetusti ohjaajan taiteena, ja siksi kilpasarjassa on perinteisesti esitetty elokuvia vakiintuneilta ohjaajanimiltä.

Tänä vuonna kilpasarjassa ovat esillä muun uusilla töillään muun muassa kanadalainen David Cronenberg, belgialaiset Dardennen veljekset, ranskalainen Claire Denis, japanilainen Hirokazu Kore-eda sekä korealainen Park Chan-wook.

Cannes on myös festivaali, jossa kilpasarjan on ollut tekijöiltään varsin miehinen, ja niin on myös tänä vuonna. Arvostetuimmassa eli festivaalin kilpasarjassa on mukana kaikkiaan 18 elokuvaa, joista kolme on naisen ohjaamaa.

Viime vuonna sarjan kakkospalkinnon pokkasi suomalaiselokuva Hytti nro 6. Suomi on tänäkin vuonna esillä kilpasarjassa, mutta moni toki paljon pienemmin. Ruotsalaisen Tarik Salehin ohjaamassa psykologisessa trillerissä Boy from Heaven on mukana suomalaista osaamista, kun osatuottajana on helsinkiläisyhtiö Bufo.

Cannesin muussa ohjelmistossa on mukana uusia elokuvia lisäksi muun muassa ukrainalaistaustaiselta ohjaaja Sergei Loznitsalta sekä Mad Max -tekijä George Milleriltä. Festivaali vaikuttaa eräiltä osin myös hyvin musiikkivetoiselta, sillä ohjelmistoon kuuluvat myös Ethan Coenin ohjaama dokumentti Jerry Lee Lewisistä sekä tuore dokumentti David Bowiesta. Jo aiemmin oli kerrottu, että festivaalilla saa ensi-iltansa myös Top Gunin jatko-osa, jossa näyttelee Tom Cruise, sekä Baz Luhrmannin ohjaama elokuva Elvis Presleystä ja hänen taustallaan vaikuttaneesta managerista, Tom ”eversti” Parkerista.

Vaikka pahin koronapandemia on joidenkin mielestä takana, niin jonkinlaiset poikkeusajat tuntuvat silti riivaavaa Cannesin kaltaista suurta kansainvälistä kulttuuritapahtumaa. Aiempina vuosina festivaali on julkistanut palkintojurynsä kauan ennen ohjelmistoon valittuja elokuvia, mutta edelleenkään juryn jäsenistä ei ole kerrottu. Ilmeisesti sopivaa kokoonpanoa ei ole löydetty.

Julkistuksen yhteydessä kerrottiin, että festivaalille tarjottiin esitettäväksi kaikkiaan noin 2 200 elokuvaa lähes kaikista maailman maista. Elokuvajuhlat järjestetään Cannesissa toukokuun lopulla.