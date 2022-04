Espoon keväinen jazzfestivaali on tänä vuonna suurempi ja laajempi kuin koskaan aiemmin. ”Patoutumat purkautuvat”, selittää Matti Lappalainen ylenpalttista tarjontaa.

”Nyt räväytetään”, sanoo festivaalijohtaja Matti Lappalainen. Keskiviikkona alkava April Jazz on hänen mukaansa kaikkien aikojen ”suurin ja laajin” koko festivaalin historiassa.

Matti Lappalainen

Se tarkoittaa entistä suurempia projekteja ja pidempää kestoa.

Se merkitsee loikkausta Espoon rajojen sisältä myös Helsingin Korjaamolle ja Tampere-taloon.

Se sisältää myös kurkotuksen kohti opiskelijoita ja koululaisia: yksi konsertti järjestetään Otaniemen kampuksella.

”Patoutumat purkautuvat”, Lappalainen selittää ylenpalttista tarjontaa. Vuonna 2020 festivaali jouduttiin peruuttamaan koronan takia. Sen sijaan viime vuonna pidettiin muutaman päivän ”Apriljazz” keskellä lokakuuta.

Anni Elif on yksi ympäristöaiheisen Silentopia-teoksen säveltäjistä.

Lappalainen tiimeineen järjestää siis puolen vuoden sisällä jo toista festaria.

Mutta festivaalijohtajan katse on jo tulevassa: Hän vastaa puhelimeen Sveitsistä Cullyn jazzfestivaalilta, jossa hän on jo katsastamassa uusia tulokkaita tuleville festareille.

Mutta sitä ennen hän antaa viisi vinkkiä tämän vuoden April Jazziin. Ne voi lukea tämän jutun lopusta.

Vuonna 1987 perustettu April Jazz on pääkaupunkiseudun suurin jokavuotinen jazz-tapahtuma. Sen profiili on aina ollut kansainvälinen, laadukas ja hillityn šarmikas. Tänäkin vuonna pääesiintyjinä on kansainvälisiä tähtiä, kuten monilla palkinnoilla meritoitu portugalilainen fadolaulaja Mariza sekä Grammy-palkittu kuubalaispianisti Gonzalo Rubalcaba.

Tämän vuoden festivaalin suurin panostus on yhdessä Espoon kaupunginteatterin sekä tanssiteatteri Sivuun Ensemblen kanssa toteutettu ympäristökriisiä käsittelevä Silentopia. Teoksen musiikista vastaavat Anni Elif, Pauli Lyytinen ja Jarmo Saari. Teokseen kuuluu muun muassa ympäristötutkijoiden blogien sarja, jotka ilmestyvät Maj ja Tor Nesslingin säätiön Ratkaisuja-blogissa. Megaprojektiin lavasteet ja puvustuksen ovat toteuttaneet Espoon seudun koulutuskuntayhtymän Omnian opiskelijat.

Big band-musiikki on aina April Jazzin kovaa ydintä – onhan koko festivaali perustettu alun perin Tapiola Big Bandin ja Espoo Big Bandin ympärille.

Tämän vuoden uutuus on festivaalin yhteydessä järjestettävä neljän nuorisobigbandin musiikkileiri, jossa Oulusta, Tampereelta ja Espoosta tulevia nuoria opettavat muun muassa UMO Helsinki Jazz Orchestran ja Espoo Big Bandin muusikot. ”Vaskisoittimien harrastus näyttää ikävä kyllä olevan hiipumassa. Haluamme edistää ja innostaa harrastusta”, Lappalainen sanoo.

Myös vahvat laulajat ovat aina kuuluneet April Jazziin. Tämän vuoden esiintyjiin kuuluu Marizan lisäksi muun muassa PJK Big Bandin solistina esiintyvä blueslaulaja Pepe Ahlqvist. Maria Ylipää laulaa puolestaan Tapiola Sinfoniettan säestämänä kanssa sekä Tapiolasalissa että Tampere-talossa.

Maria Ylipää on Tapiola Sinfoniettan solisti, Marzi Nyman kapellimestari ja kitaristi.

Uusimpia tuulia laulumusiikin saralla esittelee a cappella-yhtye Accent. Eri puolilta maailmaa tulevat laulajat löysivät toisensa alun perin videopalvelu Youtubessa.

April Jazzin kokeellisimmat konsertit toteutuvat Lappalaisen mukaan Espoon modernin taiteen museossa Emmassa, jossa tänä vuonna konsertoi multi-instrumentalisti Anni Elif yhdessä pianisti Seppo Kantosen kanssa.

Rohkeimmat loikkansa festivaali tekee tänä vuonna Helsingin Korjaamolle ja Otaniemen kampukselle. Korjaamolle siirtyminen näyttää onnistuneen jo nyt: Ruotsalaisen Dirty Loops -trion ensimmäinen keikka Korjaamolla on jo loppuun myyty ja lisäkonserttia myydään täyttä päätä.

Nähtäväksi jää, millaisen jalansijan festari saa Otaniemessä, jossa teekkareilla on tunnetusti tiukat vappuperinteet. ”Yritämme soluttautua sekaan”, Lappalainen sanoo.

Ensi vuoden April Jazzia varten on hänen mukaansa jo olemassa suunnitelmia yhdessä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kanssa.

Matti Lappalaisen viisi vinkkiä tämän vuoden April Jazziin:

1. Silentopia Espoon Revontulihallissa 14.4.–21.4.2022 klo 19.00

Silentopia-teos käsittelee ympäristökriisiä, Anni Elif on yksi sen säveltäjistä.

”Tällaista esitystä et ole ennen kokenut. Taustalla on tieteilijöitä ja monen alan taiteilijoita ja esityksen visuaalisuus on huippua.”

2. Mariza Tapiolasalissa pe 29.4. klo 20

Portugalilainen Mariza on palkittu fadolaulaja.

”Olen erittäin ylpeä, että saimme ohjelmaamme fado-taivaan kirkkaimman tähden Marizan ja hänen näyttävän show’nsa.”

3. Trondheim Jazz Orchestra Tapiolan kirkossa sunnuntaina 24.4. klo 19

Trondheim Jazz Orchestran teos on sävelletty uruille ja orkesterille.

”Tätä esitystä olen yrittänyt järjestää vuosia ja nyt se vihdoin toteutuu: Norjalainen Trondheim Jazz Orchestra konsertoi Tapiolan kirkossa, joka on remontin jälkeen vihitty uudelleen käyttöön. Säveltäjä Alf Hulbækmon on säveltänyt Barnlige gleder -teoksensa uruille. Orkesteriin kuuluu jousisoittimia puhaltajia, lyömäsoittimia ja laulajia. Kaunista soivaa, pyhää musiikkia.”

4. Trio Heinz Herbert ja Elifantree pe 29.4. klo 21

Trio Heinz Herbert esittää elektroakustista pop-jazzia.

Festarin klubimaisin konsertti pidetään Otaniemen Trap Factoryssä. Rouheaan, olutpanimon vieressä sijaitsevaan saliin sopii hyvin elektroakustinen ambient-tyylinen musiikki.

5. Videoita Emmasta

Laulaja Emma Salokoski on tehnyt videoita yhdessä kitaristi Jarmo Saaren kanssa.

”Jos paikan päälle ei rohkene saapua, festarin makuun pääsee myös videoiden välityksellä. Espoon Modernin taiteen museossa Emmassa tallennetut videot sisältävät sekä laulaja Emma Salokosken ja kitaristi Jarmo Saaren musiikkia sekä keskusteluja taiteesta. Videot tulevat nähtäviksi festivaalin aikana sivulla Urban Espoo.

Musta hevonen: Sarab ja Ilkka Arola Sound Tagine Café Louhessa ke 27.4

Sarabin musiikissa arabimusiikki yhdistyy progressiiviseen rockiin.

”Joka festarilla pitää olla yllätysbändi, josta kukaan ei tiedä mitään. Tällä festarilla se on ranskalainen Sarab, joka esittää tämän hetken ehkä omaperäisintä maailmanmusiikkia. Siinä yhdistyvät arabimusaa ja progressiivinen rockia. Yhtyeen ranskalaispasunisti Robinson Khoury taitaa olla maailman pasunistien top vitosessa.”

April Jazz Espoossa 14.-30.4.2022.

Tykkää Jazzkeittiöstä Facebookissa.

Lue kaikki blogipostaukset täältä.