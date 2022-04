Yle Puheen löysiä keskusteluja en kaipaa, sillä nyt minulla on Anna Laine opetuksineen

Anna Laineen opetukset tulee radiosarjana niin lähelle, että tuntuu kuin juontaja kertoisi elämästään suoraan minulle, kirjoittaa elokuvatoimittaja Veli-Pekka Lehtonen.

Ei kaikki muutos ole pahasta, edes keski-iässä. Yle Puheen muuttuminen podcasteja toistavaksi kanavaksi jätti historiaan muun muassa kanavan keskipäivän puheohjelmat, joissa keskusteltiin löysästi muun median otsikkoaiheista. Yle Puhe oli muutenkin sekava konsepti, jossa ei oikein koskaan tiennyt, mitä oli tulossa.

Sitä settiä ei tule ikävä.

Kun lappu meni luukulle, Yle Puheen radioääniä siirtyi juontajiksi Radio Suomeen ja samalla Radio Suomikin vähän freesaantui. Radio, jossa ihminen puhuu, on muutenkin parasta seuraa – ainakin silloin, kun muuta seuraa ei ole.

Ei kaikki muutos ole pahasta, ja nyt uusiutunut Yle Puhe tarjoaa keskeisesti podcasteja, jotka ovat kuunneltavissa myös Areenassa ja joista olen viime päivät kuunnellut omaelämäkerrallista sarjaa nimeltä Anna Laineen opetukset.

Eli minun kohdallani Yle Puheen uudistus siis johti siihen, etten kuuntele enää lainkaan kanavaa radiosta vaan siirryin pysyvästi podcast-puolelle. Oliko se, mitä Yle uudistukselta halusi?

Anna Laineen opetukset on joka tapauksessa koukuttava sarja.

Anna Laine on tehnyt työtä radiojuontajana, tv-juontajana ja diplomaattina. Hän on ollut lapsena aktiivinen luontokerholainen ja sittemmin ties mitä muuta, sen podcast paljastaa. Laine on hyvä radioääni, peloton ja omaperäinen, sekä kertojana taitava ja hauska.

Erityisen taitavasti Laine juurruttaa elämänsä käänteet kiinni asuinpaikkoihinsa Helsingissä, Virossa ja Venäjällä eli tekee todeksi sanonnan, jossa ihminen muuttuu osaksi kotiseutuaan.

Laineen kokemukset Venäjältä ja Neuvostoliitosta tuntuvat nyt kuulokuvilta kaukaa menneisyydestä. Samalla ne tuntuvat entistä tärkeimmiltä, kun itäraja on sulkeutunut rautaesiripun kaltaisesti.

Laine muistuttaa sarjassaan venäjänkielen opiskelun tärkeydestä. Venäjä on edelleen naapurimme, halusi sitä tai ei, vaikka Suomi Natoon kuuluisikin.

Laine sitoo sarjassa oman henkilöhistoriansa, kertomukset entisistä poikaystävistä ja lapsihaaveista, uimaretket, festivaalireissut ja mielimusiikit vaivattomasti osaksi isompia kokonaisuuksia, jolloin arkiset sattumukset kääntyvät itseään suuremmiksi ja kertovat kulttuurin muuttumisesta, Suomen muuttumisesta, Itämeren alueen muuttumisesta. Tarinat tulevat lähelle. Elämä saa merkityksen osana isompaa.

On kuin Anna Laine kertoisi näitä havaintojaan korvanappiin juuri minulle, kun ulkoilutan koiraa.