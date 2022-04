Kärsimys ja kunnia on Pedro Almodóvarin henkilökohtaisin elokuva, ja se on myös hänen myöhäiskautensa parhaita elokuvia

Kärsimys ja kunnia on draama vanhenevan elokuvaohjaajan luomistuskista. Sen tekijä Pedro Almodóvar ei ole tainnut kärsiä sellaisista – tai on toipunut aina nopeasti. Hän on tehnyt elokuvan keskimäärin joka toinen vuosi yli 40 vuoden ajan.

Almodóvar on sanonut, että Kärsimys ja kunnia on hänen henkilökohtaisin elokuvansa ja että sen tapahtumat perustuvat pitkälti hänen omiin ja perheensä kokemuksiin, mutta suoranaisesti omaelämäkerrallinen se ei ole.

Antonio Banderas aloitti elokuvauransa 1980-luvulla Almodóvarin elokuvissa. Tässä hän näyttelee ohjaaja Salvador Malloa, joka on erakoitunut, masentunut ja lopettanut elokuvien tekemisen pahojen selkäsärkyjen ja monien muiden vaivojen takia.

Mallon vaatteet ja asunto ovat oikeasti Almodóvarin.

Elokuva-arkisto entisöi Mallon yli 30 vuotta vanhan Sabor-elokuvan ja haluaa tekijöitä juhlanäytökseen. Mallo ottaa yhteyttä pääosan näyttelijään Alberto Crespoon (Asier Etxeandía), jonka kanssa on ollut riidoissa ensi-illasta saakka.

Mallo muistelee takaumissa lapsuuttaan ja etenkin äitiään Jacintaa. Tätä näyttelee Penélope Cruz, myöskin Almodóvarin vakiotähtiä.

Penélope Cruz on yksi Almodóvarin vakiotähdistä. Nyt hän näyttelee päähenkilön äitiä Jacintaa.

Elokuvaohjaajan luomistuskien kuvauksena Kärsimys ja kunnia tuo mieleen Federico Fellinin elokuvan 8½ (1963).

Fellini kuvasi alter egonsa Guido Anselmin houreita keskellä elokuvan tuotantoa, mutta Almodóvar näyttää Mallon vain lapsena ja kipuilevana vanhuksena. Elokuvien tekeminen puuttuu välistä, ja se korostaa Mallon intohimoisesti kaipaaman työn saavuttamattomuutta.

Elokuvan keskiöön nousevat Mallon suhteet äitiinsä ja näyttelijä Crespoon. Hän ei käyttäydy moitteettomasti kummankaan kanssa. Ainakaan Almodóvar ei mairittele itseään Mallon hahmolla.

Elokuvassa pikku Salvadorin köyhä perhe asettuu Valenciaan, Paternan 200 vuotta vanhoihin luola-asuntoihin, joista kunnostetaan nyt kulttuurikohdetta. Almodóvar valitsi paikan varmaankin visuaalisista syistä. Todellisuudessa hän kasvoi La Manchassa ja Extremadurassa.

Eipä näytelmäelokuvassa kannatakaan takertua tosiasioihin, eikä dokumenttien tekeminen ole koskaan kiinnostanut Almodóvaria. Omakohtaisuus kuitenkin tuntuu, ja Kärsimys ja kunnia on hänen myöhäiskautensa parhaita elokuvia.