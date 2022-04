Vuoteen 1985 sijoitettu unkarilaissarja The Informant avaa kiinnostavia kulmia yksipuoluejärjestelmään

HBO Maxin The Informant -sarjan nuori päähenkilö on ilmiantaja vasten tahtoaan.

Turvallisuuspoliisi Imre Kiss (Szabolcs Thuróczy) tekee yliopisto-opiskelun Budapestissa aloittavalle Geri Demeterille (Gergely Váradi) ehdotuksen, josta on melkein mahdoton kieltäytyä.

Tarinan mukaan Unkarin pääministeri, oikeistopopulistista Fideszia johtava Viktor Orbán oli nuorena ilmiantaja, joka kertoi turvallisuuspoliisille tietoja kommunistisen järjestelmän vastaisesta ”epäilyttävästä” ystävästä, myöhemmästä rikkaasta tukijastaan.

Unkarilaisessa HBO-sarjassa The Informant (2022) nuori Geri (Gergely Váradi) joutuu vastaamaan samanlaisiin syytöksiin, ja me tiedämme heti avausjaksosta, että ne eivät ole perättömiä. Pikkukaupungissa varttunut kaksikymppinen Geri on ilmiantaja, tosin vasten tahtoaan, pikkuveljensä terveydentilalla kiristettynä.

Vuoteen 1985 sijoitetun kahdeksanosaisen sarjan draamaa kehitetään ennen kaikkea siitä, kuinka taloustieteen yliopisto-opinnot Budapestissa juuri aloittanut Geri selviää hankalasta tilanteestaan.

Sarjan lupaavien alkujaksojen perusteella hän vaikuttaa tempautuvan yksipuoluejärjestelmän vastaiseksi kapinalliseksi ryhmässä, jota johtaa kiivas, machouttaan korostava Száva (Márton Patkós).

Kolmekymppisen Bálint Szentgyörgyin kirjoittamassa ja osittain ohjaamassa The Informantissa on muitakin kiinnostavia tasoja, kuten Gerin yhteyshenkilönä toimiva poliisi Imre (Thuróczy Szabolcs).

Tämä on systeemille antautuneena itsekin aika pahasti puun ja kuoren välissä: ahtaan asunnon ja kapinallisen tyttären, joka laulaa ja soittaa opiskelijoiden rockyhtyeessä.

The Informant, HBO Max.