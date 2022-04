David Lynchin edellinen elokuva oli vuonna 2006 valmistunut Inland Empire.

Cannesin elokuvajuhlat ovat alan ehdoton kärkitapahtuma, jonka mahdollisia osallistujia arvaillaan etukäteen.

Festivaali järjestetään toukokuun lopulla ja tämän vuoden kilpasarjaelokuvat julkistetaan torstaina, mutta elokuvalehti Varietyn arvion mukaan Cannesissa nähtäisiin tänä vuonna Top Gunin jatko-osan ja tuoreen Elvis-elämäkertaelokuvan lisäksi yllätyselokuva yhdysvaltalaiselta ohjaaja-käsikirjoittaja David Lynchiltä.

Lynch on 76-vuotias elokuvan veteraani, jonka uusi elokuva on todellinen yllätys. Tuorein Lynch-elokuva on nimittäin vuodelta 2006, hyvinkin ristiriitaisesti vastaanotettu Inland Empire. Variety perustaa uutisensa kahteen nimettömään lähteeseen.

Vuonna 2006 Inland Empire -elokuvaa juhlittiin Venetsiassa. Kuvassa Laura Dern (vas.) ja ohjaaja-käsikirjoittaja Lynch.

Lynchillä ja hänen teoksillaan, etenkin tv-sarjalla Twin Peaks, on vankka fanikuntansa. Sarjaan nähtiin jatkoa vuonna 2017, kun esille tuli Twin Peaks:­ ­The Return.

Varietyn tiedot uudesta Lynch-elokuvasta ovat vahvistamattomia eikä lehdellä ole paljoa kerrottavaa uutuudesta.

Varietyn mukaan elokuvassa kuitenkin esiintyisi Laura Dern, Lynchin vakiokasvo, mutta minkälaisessa ja minkä kokoisessa roolissa, se on täysin epävarmaa. Dern oli mukana myös Inland Empiressä, jota Lynch pyrki nostamaan Oscar-ehdokkaaksi ”lynchmäisellä” kampanjalla. Lynch asettui istumaan tuoliin Hollywood Boulevardin risteykseen keräten huomiota vieressään iso Laura Dernin valokuva sekä lehmä.

Varietyn mukaan tulossa oleva mysteerielokuva voisi olla pilotti Wisteria-nimiseen sarjaan, jota Lynch on työstänyt jonkin aikaa ja jonka näyttelijöiksi on arveltu Derniä ja Naomi Wattsia.

Sosiaalisen median kommentoijat ovat toisaalla arvailleet, että uudessa Lynch-elokuvassa kyse voisi olla käsikirjoituksesta, jonka Lynch teki jo yli kymmenen vuotta sitten ja jonka nimenä on Antelope Don’t Run Any More eli suomeksi antilooppi ei enää juokse. Siinä on kyse tarinasta, jossa yhdistyvät avaruusoliot, puhuvat eläimet ja joka sijoittuisi Los Angelesiin hieman samaan tapaan kuin Inland Empire sekä Lynchin päätyöksi usein laskettu Mulholland Drive.

Mulholland Drivea on pidetty yhtenä 2000-luvun alun merkkielokuvista. Elokuvan näyttelijöihin kuului kuvan Laura Elena Harring.

Lynchin vankkaa kulttiasemaa Suomessa ovat pönkittäneet suomalaiset sukujuuret sekä suomalaisia suosiva maku. Lynchin äiti Edwina oli suomalaista Sundholmien sukua, ja Lynch itse on toistuvasti mediassa kertonut pitävänsä Aki Kaurismäen tuotannosta.

Lynch toimi Cannesin palkintojuryn puheenjohtajana kun Mies vailla menneisyyttä voitti festivaalin Grand Prix -palkinnon 2002.