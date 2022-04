Made in Finland kuvaa Nokian matkaa kriisistä kukoistukseen – Vaikka aiheena on suuryritys, sarja kertoo ennen kaikkea ihmisistä, ja se on sen vahvuus

Maarit Lallin luoma ja ohjaama sarja kertoo Nokian vaiheista 1980- ja 1990-luvun taitteessa. Se enteilee dramaattisia käänteitä jo alussa.

Tv-sarjoissa on kerrottu suuria, kansakuntaa yhdistäviä tarinoita sotavuosista, maaltamuutosta ja muista yhteiskunnallisista kuohuista.

Viime vuosikymmenten merkittävimmistä kertomuksista omaa vuoroaan ovat jo hyvän tovin odottaneet 1990-luvun lama ja sitä seurannut nousukausi Nokian vanavedessä. Eli tragedia ja sitä seurannut menestystarina.

Maarit Lallin (mm. Kohta 18) luoma ja ohjaama draamasarja Made in Finland liippaa läheltä molempia. Sarja kuvaa yhtiön sisältä käsin 1980- ja 1990-luvun taitteen vuosia, joiden aikana Nokian menestystarina matkapuhelinmarkkinoilla rakennettiin.

Sarja enteilee dramaattisia käänteitä jo alussa. Eletään kohtalokasta vuotta 1988. Nokia havittelee laajentumista, ja matka matkapuhelinjätiksi on vasta alkamassa. Amerikkalainen Motorola haastaa Nokian oikeuteen patenttirikkomuksesta.

Uupunut pääjohtaja Kari Kairamo (Kristo Salminen) istuu auton takapenkillä ja puhisee puhelimeensa mallia halko. Hän on väsynyt, ja historiaa tuntematonkin katsoja aavistaa pahinta.

Joulukuussa 1988 mielenterveysongelmista kärsinyt Kairamo teki itsemurhan. Tieto tapahtumista kerrottiin julkisuuteen vasta parin päivän viiveellä. Hämmennys kuvataan hyvin myös sarjassa – sekä sitä seuraava valtataistelu, joka on tietysti draamasarjalle oiva juonilinja. Vaikka Kairamon jälkeen pääjohtajaksi nousee Simo Vuorilehto (Jukka Puotila), Nokia on käymistilassa.

Mutta Kairamon levoton sielu kiertelee jo pitkin avausjaksoa. Rahoitusjohtaja Jorma Ollila (Sampo Sarkola) näyttäytyy jäyhänä järjen äänenä, joka seuraa sivusta ja yrittää löytää oikeaa tapaa puuttua asiallisesti Kairamon riskivetoihin.

Tärkeässä kohtauksessa Ollila asettuu potrettiin ja saa samalla tiedon Kairamon kuolemasta.

Nokian kasvua jättiläiseksi kuvataan usean henkilön näkökulmasta. Lalli haastatteli sarjaa tehdessään nokialaisia insinööreistä lähtien. Pomoportaan lisäksi sarjan keskushenkilöihin lukeutuu muiden muassa nuori sopimusjuristi Katariina Tammi (Satu-Tuuli Karhu), jonka kautta avautuu eräänlainen ulkopuolisen näkökulma bisnesmaailmaan.

Usean henkilön tarinan kuljettaminen tuntuu paikoin hieman raskaalta, ja menee tovi, ennen kuin keskeiset henkilöt todella erottuvat. Kuusiosaiselle sarjalle on kuitenkin hyvä antaa aikaa. Sarjasta puuttuu valkokaulusdraamoihin väkisin ängetty virtaviivainen ja nopea bisnessäksätys.

Made in Finlandin toimivana koukkuna on, että vaikka sen aiheena on suuryritys, se kertoo ennen kaikkea ihmisistä.

Made in Finland, C More.