Jukka-Pekka Saraste on Helsingin kaupungin­orkesterin uusi ylikapellimestari – johtotroikkaan mukaan myös viulisti Pekka Kuusisto ja säveltäjä Anna Clyne

Uusi johtajakolmikko aloittaa tehtävässä kevään 2023 jälkeen, kun nykyisen ylikapellimestarin Susanna Mälkin kausi päättyy.

Kapellimestari Jukka-Pekka Saraste on nimitetty Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestariksi. Hän seuraa tehtävässä Susanna Mälkkiä, jonka kausi HKO:n ylikapellimestarina päättyy kevätkauden 2023 jälkeen.

Samaan aikaan ylikapellimestari Sarasteen kanssa aloittavat kautensa uusi päävierailija ja toinen taiteellinen johtaja Pekka Kuusisto sekä residenssisäveltäjä Anna Clyne. He muodostavat kolmehenkisen taiteellisen johtoryhmän, jonka myötä orkesterin taiteellisen johtamisen malli uudistuu. Aiemmin taiteellinen suunnittelu on keskittynyt pääasiassa ylikapellimestarille.

”Ajatuksena on se, että tuomme erilaiset äänet yhteen rakentamaan taiteellista kokonaisuutta”, kertoo HKO:n intendentti Aleksi Malmberg.

”Toki ylikapellimestarilla on siinä tärkeä rooli, mutta moniäänisyys ja yhdessä tekeminen on tässä ajassa erityisen tärkeää, ja sitä lähdemme HKO:n ja taiteellisen johtoryhmän kanssa hakemaan.”

Käytännössä siis ylikapellimestari, päävierailija ja residenssisäveltäjä suunnittelevat yhdessä konserttikausien sisällön. He vaikuttavat jossain määrin myös toistensa johtamiin sekä vierailevien kapellimestarien konsertteihin – vaikka toki pääasiallinen vastuu kustakin konsertista on sen johtavalla kapellimestarilla.

Brittiläinen Anna Clyne aloittaa ensi vuonna kaupunginorkesterin residenssisäveltäjänä.

”Ei pidä unohtaa myöskään orkesterin hallinnon ja muusikkojen edustusta”, sanoo tuleva ylikapellimestari Jukka-Pekka Saraste.

Intendentti on orkesterin ja myös kapellimestarien esimies, ja käytännössä myös hän osallistuu jossain määrin kausiohjelmien laatimiseen, vaikkakin intendentin rooli on hallinnollisempi kuin varsinaisen taiteellisen johdon. Lisäksi HKO:ssa toimii orkesterin muusikoista koostuva taiteellinen toimikunta, jonka ideat otetaan suunnittelussa huomioon.

”Minulla on hyviä kokemuksia siitä, että kun orkesterin oma aktiviteetti lisätään tuohon taiteelliseen suunnitteluun, niin suunnittelutyöstä tulee entistä symbioottisempaa”, Saraste sanoo.

”Tämä malli kiinnostaa minua siksi, että olen saanut Pekalta hirveän paljon ideoita, hänen säveltäjäkontakteistaan ja uusista teoksista. Otan tarkasti huomioon kaiken sen informaation, mitä häneltä tulee.”

Orkestereiden työ rakentuu tyypillisesti niin, että yhden viikon aikana harjoitetaan ja esitetään yksi konserttiohjelma. Ylikapellimestari Saraste johtaa HKO:ta kahdeksan viikkoa vuodessa ja päävierailija Kuusisto neljä viikkoa.

Sarasteen ja Kuusiston sopimukset ovat kolmevuotisia, kun taas residenssisäveltäjä nimitetään vuodeksi kerrallaan ja hän suunnittelee sinä aikana yhden konserttiviikon. Konserttikaudella 2023–24 residenssisäveltäjä on englantilainen, Yhdysvalloissa asuva Anna Clyne. Häneltä kuullaan konserttikaudella ainakin kahden konserton Suomen-ensiesitykset, joista toinen on samalla myös kantaesitys.

Jukka-Pekka Saraste (s. 1956) on työskennellyt aiemmin Radion sinfoniaorkesterin (1987–2001), Skotlantilaisen kamariorkesterin (1987–1991), Toronton sinfoniaorkesterin (1994–2001) ja Kölnin WDR-sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina (2010–2019) sekä Oslon filharmonikkojen musiikillisena johtajana ja ylikapellimestarina (2006–2013). Hän oli myös BBC:n sinfoniaorkesterin päävierailija vuosina 2002–2005. Hän oli perustamassa Suomalaista kamariorkesteria vuonna 1990 ja on sen taiteellinen neuvonantaja.

”Viimeiset konsertit, joita olen tehnyt HKO:n kanssa, ovat kasvattaneet ruokahalua kerta toisensa jälkeen”, Saraste kertoo. ”Siellä on hienoja soittajia ja hyvä yhteishenki, ihmiset ovat yksilöinä mukana orkesterin kehittämisessä. Se on niin positiivinen asia, että siihen on kiva mennä mukaan.”

Saraste kertoo, että ottaa mielellään nyt uuden orkesterin, koska ylikapellimestarikausi Kölnissä loppui vuonna 2019 ja hän on ollut ilman omaa orkesteria käytännössä koko korona-ajan.

”Minun ja HKO:n yhteistyötä on spekuloitu aiemminkin, mutta 10–15 vuotta sitten olin vielä kiinni Oslossa ja Kölnissä. Ja suurena tekijänä on Musiikkitalo: minähän lobbasin sitä aikoinaan paljon, mutta minulla ei ole ollut tilaisuutta olla hyödyntämässä sen akustiikkaa. Nyt kiinnostaa hakea orkesteriin sellainen sointi, joka sopii siihen tilaan ja repertuaarillisesti etsiä orkesterille uutta identiteettiä.”

Ensimmäisen kauden säveltäjänimistä Saraste mainitsee Anton Brucknerin ja Gustav Mahlerin – sekä Jean Sibeliuksen, jonka sinfonioista hän haluaisi tehdä vielä yhden kokonaislevytyksen. RSO-kaudellaan Saraste johti kaksi Sibelius-sykliä, joista jälkimmäinen koostui konserttitaltioinneista.

Pekka Kuusisto.

HKO:n päävierailijaksi ja toiseksi taiteelliseksi johtajaksi valittu Pekka Kuusisto (s. 1976) on tullut tunnetuksi viulistina, mutta viime vuosina hän on työskennellyt yhä enemmän myös kapellimestarina. Jukka-Pekka Saraste tuntee hänet myös perustamansa Lead-säätiön toiminnasta, sillä Kuusisto on säätiön hallituksen jäsen.

”Tämä on kiva hetki kastautua sinfoniaorkesterimaailmaan suunnittelijana ja vakiokalustoon kuuluvana esiintyjänä. Tuntuu, että kun mikään ei ole varmaa niin kaikki on mahdollista”, sanoo Pekka Kuusisto.

”Olen tietysti toiminut monenlaisissa tehtävissä sinfoniaorkesterien liepeillä. Tuntuu erityisen hyvältä se, että on mahdollisuus tehdä isoja määriä pitkäjänteistä, taiteellisesti tyydyttävää työtä kotikulmilla.”

Kuusisto voitti Jean Sibelius -viulukilpailun vuonna 1995 ja on sen jälkeen työskennellyt monipuolisesti viulistina paitsi klassisessa ohjelmistossa, myös kansanmusiikki- ja jazzyhteyksissä. Hän työskentelee Norjalaisen kamariorkesterin taiteellisena johtajana ja johtaa sen konsertteja usein liidaamalla – eli soittamalla osana kokoonpanoa tai solistina. Lisäksi hän on yhteistyökumppanina useammassakin kansainvälisessä kokoonpanossa, kuten Saint Paulin kamariorkesterissa, Mahler-kamariorkesterissa ja San Franciscon sinfoniaorkesterissa. Aiemmin hän on toiminut esimerkiksi Meidän festivaalin taiteellisena johtajana.

Meidän festivaalilla, silloiselta nimeltään Tuusulanjärven kamarimusiikissa, Kuusisto toimi taiteellisena johtajana aluksi veljensä Jaakon kanssa ja on muutenkin tottunut tekemään suunnittelutyötä osana työryhmää.

Kuhmon kamarimusiikin taiteellisiksi johtajiksi valitut Minna Pensola ja Antti Tikkanen puhuivat HS:n haastattelussa äskettäin siitä, että myös sinfoniaorkestereissa ollaan siirtymässä aiempaa yhteisöllisempään taiteelliseen suunnitteluun.

Myös Pekka Kuusisto on huomannut tämän – ja siitä on osaltaan kyse myös HKO:n uudessa johtamismallissa.

”Meidänkään alalla ei tarvitse näytellä, että kaikki olisi jostakin yhdestä neropatista kiinni, vaan osaamisen jakaminen ja keskustelevuus on se mitä kohti taidelaitokset menevät, mielestäni ihan hyvästä syystä”, Kuusisto sanoo.