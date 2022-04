Andrei Belousov otti Suomen tullin toimintaan kantaa puhuessaan Venäjän parlamentin ylähuoneessa Moskovassa.

Venäjän ensimmäinen varapääministeri Andrei Belousov pitää Suomen tullin huhtikuun alussa tekemää taidetakavarikkoa Venäjää vastaan suunnattuna provokaationa.

Belousov otti asian esiin puhuessaan keskiviikkona Venäjän parlamentin ylähuoneessa eli liittoneuvostossa lännen aikeista olla palauttamatta kulttuuriomaisuutta takaisin Venäjälle. ”Ei tätä muuna voi pitää kuin provokaationa”, varapääministeri Belousov totesi uutistoimisto Tassin mukaan.

”Kutsun heitä vastustajiksemme, sillä sitä he ovat, ja tietenkin he provosoivat meitä koko ajan. On aivan mahdotonta pitää näitä toimia (olla palauttamatta kulttuuriesineitä maahamme) muuna kuin provokaationa”, Belousov sanoi.

Raportoidessaan Belousovin puheesta uutistoimisto Tass otti esimerkiksi ainoastaan Suomen tullin taidetakavarikon huhtikuun alussa, vaikka myös Ranskassa on otettu viime viikolla takavarikkoon joitakin Pariisissa Louis Vuittonin säätiön näyttelyssä esillä olleita venäläisomisteisia teoksia.

Ranskalaismedian mukaan viranomaiset takavarikoivat viime viikolla Pariisissa maalauksen sekä Pjotr Kontšalovskilta että Valentin Serovilta. Kontšalovskin teoksen omistajana pidetään oligarkki Pjotr Avenia, joka on EU:n pakotelistalla. Serovin teos taas oli tullut Pariisiin lainalle moskovalaismuseosta, jonka johtaja on venäläismiljardööri Vjatseslav Kantor. Hän kuuluu Putinin lähipiiriin, ja myös hänet on asetettu pakotelistalle.

Belousovin mielestä lännen toimien takana olisi pyrkimys synnyttää ”kostavia” vastatoimia, joiden kohteena olisivat Venäjälle edelleen toimivat ulkomaiset yhtiöt. Belousovin mukaan ”suuri enemmistö” läntisistä yhtiöstä kuitenkin haluaa jatkaa toimintaansa Venäjällä.

Tulli pysäytti Suomen ja Venäjän rajalla ison itään matkanneen taidekuorman huhtikuun alussa.

Huhtikuun alussa Suomi pysäytti lastin Venäjälle menossa olleita taideaarteita Vaalimaalla. Teokset kuitenkin siirtyivät rajan yli viime viikon lauantaina, kun Suomen ulkoministeriö oli myöntänyt taidekuljetuksille poikkeusluvan EU:n taide-esineitä koskeneen pakoteasetuksen muutoksen jälkeen.

Aiemmin takavarikkoon ovat ottaneet voimakkaasti kantaa muun muassa Kremlin tiedottaja Marija Zaharova, ja tällä viikolla myös venäläislehti Kommersant moitti Suomen viranomaisia tiedonkulun hitaudesta ja byrokratiasta liittyen Vaalimaalla tehtyyn takavarikkoon. Venäjä myös kutsui Suomen suurlähettilään puhutteluun tapauksen ollessa kesken.

Andrei Belousov nousi merkittävään asemaan Venäjän varapääministeriksi kaksi vuotta sitten. Aiemmin hän on toiminut muun muassa presidentti Vladimir Putinin taloudellisena neuvonantajana.

