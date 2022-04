Kapellimestari Valeri Gergijev on Navalnyin tiimin mukaan piilotellut omaisuuttaan ulkomailla vuosikausia. ”Gergijev on kirjaimellisesti kaikkien niiden hovimuusikko, jotka ovat ryöstäneet maata vuosikymmeniä”, tiimi kirjoittaa.

Venäjän varjoulkoministeri. Putinin suurlähettiläs kulttuurimaailmassa. Eliitin erikoisjoukkolainen. Tekopyhä valehtelija.

Näin kutsutaan maailmankuulua kapellimestaria ja Pietarin Mariinski-teatterin johtajaa Valeri Gergijeviä artikkelissa, joka julkaistiin vankilassa istuvan Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin verkkosivustolla tiistaina. Artikkelin ja sen tutkimusten takana on Navalnyin korruptionvastainen FBK-järjestö.

Gergijev on kuulunut presidentti Putinin lähipiiriin ja ollut yksi tämän aktiivisimmista kannattajista.

New Yorker -lehti muistutti vastikään, miten Gergijev on ylistänyt Putinin kampanjamainoksessa tämän kykyä herättää pelkoa, esiintynyt Venäjän propagandakonserteissa Etelä-Ossetiassa ja Syyrian entisillä sota-alueilla, puolustanut Krimin liittämistä Venäjään ja antanut halveksivia vastauksia toimittajien kysymyksiin Venäjän homovastaisista laeista.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Gergijev ei ole pyynnöistä huolimatta tuominnut hyökkäystä, ja tämän vuoksi monet lännen konserttitalot ja orkesterit ovat asettaneet hänet boikottiin. Myös esimerkiksi Mikkelin musiikkijuhlat Suomessa irtisanoi vuosikymmenten yhteistyön taiteellisen johtajansa kanssa.

Vladimir Putin gaalakonsertissa Mariinski-teatterissa toukokuussa 2013.

Ironiset tittelit Navalnyin FBK-järjestön tuoreessa artikkelissa eivät ole ehkä lainkaan liioiteltuja.

Perinpohjainen tutkimus väittää, että Gergijev on vuosien ajan käyttänyt sekä Mariinski-teatterille osoitettuja valtionavustuksia että hänen nimeään kantavan hyväntekeväisyyssäätiön varoja kuin omiaan.

Gergijev on erittäin kovapalkkainen taiteilija, hyvä bisnesmies ja äärimmäisen taitava verkostoituja, jolla on valtaisat tulot omastakin takaa.

Taiteeseen ja nuorten kykyjen auttamiseen tarkoitetut rahat Gergijev käytti luksuskiinteistöihin ja ylelliseen elämään. Artikkelin mukaan hän ei ole ilmoittanut ulkomaista omaisuuttaan Venäjän valtiolle.

Artikkeliin on liitetty valtava määrä todisteita, muun muassa valokuvia, kauppakirjoja, kuitteja ja eri pankkien tiliotteita.

Todisteiden mukaan Gergijev omistaa muun muassa 165 neliömetrin suuruisen asunnon lähellä New Yorkin Keskuspuistoa. Vuonna 2004 hankittu asunto maksoi 2 500 000 dollaria (2 300 000 euroa). Pilvenpiirtäjän 56. kerroksessa sijaitsevan asunnon sijainti on maestrolle kätevä, sillä Lincoln Centeristä kävelee noin kolmessa minuutissa Metropolitan-oopperaan, jossa Gergijev on esiintynyt aiemmin säännöllisesti.

Näihin vuosiin asti Gergijev on pystynyt piilottamaan omaisuutensa, vaikka Navalnyin tiimin mukaan omistajan selvittämien ei ollut vaikeaa, sillä tieto kaupoista löytyy New Yorkin julkisesta kiinteistörekisteristä. Varmistaakseen että asunto todella kuuluu oikealle Gergijeville järjestö hankki Gergijevin nimikirjoituksen ja vertasi sitä ostodokumenttien allekirjoitukseen.

Ironiseen sävyyn kirjoitetussa artikkelissa kapellimestarin luonnehditaankin ylittäneen etulinjan ja soluttautuneen vihollislinjojen taakse ”kauhistuttavaan länteen”.

Voisihan käydä niin, että asunnon paljastuessa ihmiset suuttuisivat ja ihmettelisivät, miksi Gergijev ja Putin valehtelevat lännestä, kun Gergijevillä on asuntokin New Yorkissa, artikkelissa sanotaan.

Navalnyin tiimi pyysi erään konsertin jälkeen Valerie Gergijeviltä nimikirjoituksen, jotta pystyttiin varmistamaan, että kauppakirjojen allekirjoitus oli todella hänen.

New Yorkin asunto on kuitenkin pientä verrattuna siihen omaisuuteen, jonka tutkijat löysivät seuratessaan Gergijevin jälkiä Italiaan. Selvisi, että hänen henkilökohtaisissa nimissään on omaisuutta kaikkiaan kahdeksassa kaupungissa ympäri maan.

Pääkaupungissa Roomassa Gergijev omistaa Olgiata Country Clubin, johon kuuluu valtava golfkenttä, kaksi ratsastuskeskusta sisäareenoilla ja esterata, tenniskenttiä, olympiauima-allas ja ravintoloita. Lisäksi hänelle on vuodesta 2016 kuulunut 18 huoneen huvila uima-altaalla.

Lähellä Napolia ja Sorrentoa, pienessä Massa Lubrensen kaupungissa, kapellimestari saa nauttia omassa rauhassa upeista merimaisemista, sillä hän omistaa siellä kokonaisen kallioisen niemen.

Riminin lomakaupungissa Adrianmeren rannikolla Gergijevin omaisuus muuttuu erikoiseksi: hänelle kuuluu muun muassa puoli hehtaaria maatalousmaata, peltoja, pieni tontti, joutomaata, parkkipaikka ja huvipuisto. Kaiken kaikkiaan Riministä ja sen ympäristöstä Gergijev omistaa 30 hehtaaria maata rakennuksineen.

Tutkimuksissa selviää, että omaisuus on päätynyt kapellimestarille rikkaan japanilaisen harpistin Yoko Nagaen kautta. Gergijev oli hänen tärkein suojattinsa ja suosikkinsa.

Kapellimestari Valeri Gergijev Mikkelin musiikkijuhlilla vuonna 2015.

Mielenkiintoisimmat löydöt Navalnyin korruptionvastainen tiimi teki Venetsiassa. Kaikki muu Italiassa sijaitseva omaisuus on Gergijevin henkilökohtaista omaisuutta, mutta Venetsian arvokkaat kiinteistöt on laitettu Gergijevin yhtiön Commercio Edilizio S.R.L.:n nimiin.

Canal Granden varrella seisovan ylellisen palatsin mosaiikki on tehty Muranon lasista. Lisäksi kapellimestarin yritys omistaa vanhan ravintolan, jota kuvaillaan kultakaivokseksi, sillä se sijaitsee keskellä kaupungin tärkeimpiä turistikohteita. Yhtiön raporteista selviää nopeasti, että Gergijev omistaa 100 prosenttia sen osakkeista.

Gergijevin Italian-omistuksista on uutisoinut aiemmin myös esimerkiksi italialaislehti Corriere della Sera. Viime kuussa se kertoi, että Gergijevillä on Italiassa valtava kiinteistöaarre, kiinteistöjä jopa 150 miljoonan euron arvosta.

Pelkästään Milanossa hänellä on lehden mukaan lähes parikymmentä kiinteistöä, ja lisäksi hänellä on esimerkiksi palatsi, kahvila ja kauppoja Venetsiassa sekä huvila Amalfin rannikolla.

Tämäkin kiinteistöomaisuus on peritty vuonna 2015 kuolleelta Yoko Nagaelta.

Osa Italian kiinteistöistä on lehden mukaan jo tyhjillään ja osassa on vuokralaisia. Gergijev haluaisi lehden mukaan myydä Italian-kiinteistönsä, sillä hän on rakentamassa valtavaa luksushuvilaa Pohjois-Ossetiaan, josta kapellimestari on kotoisin.

Gergijev tapasi Putinin jo 1990-luvun alussa Pietarissa. Hänestä oli jo tuolloin tullut Kirov-teatterin, kuten Mariinski-teatteria silloin kutsuttiin, ylikapellimestari ja hän oli voittanut monia arvostettuja kansainvälisiä kilpailuja. Pian hänet tunnettiin kaikissa maailman suurimmissa oopperoissa.

Pietarissa lahjakkaana verkostoitujana tunnettu Gergijev tutustui moniin poliitikkoihin ja alkoi saada rahaa oligarkeilta, joista artikkelissa mainitaan muun muassa Ališer Usmanov, Gennadi Timtšenko ja Vladimir Jevtušenkov.

”Gergijev on kirjaimellisesti kaikkien niiden hovimuusikko, jotka ovat ryöstäneet maata vuosikymmeniä”, artikkelissa kirjoitetaan.

Koska Gergijev oli kansainvälisesti niin kuuluisa ja suosittu, hän sopi paremmin kuin hyvin edustamaan Venäjän kasvoja ulkomailla.

”Teoksillaan, orkesterillaan ja Mariinski-teatterin nimen avulla hänen tehtävänsä on siirtää huomio pois siitä tosiasiasta, että Putin ryöstää ja tuhoaa Venäjää (sekä naapurimaita); siitä tosiasiasta, että hän tappaa omia kansalaisiaan kemiallisilla aseilla”, artikkelissa kuvaillaan.

Putinin ja Gergijevin suhde näyttäisi hyödyntävän molempia.

Koska Gergijev ei ole sanallakaan maininnut, saati tuominnut, ystävänsä Putinin käymää Ukrainan sotaa, hänet on jälleen palkittu ruhtinaallisesti: Maaliskuun lopussa Putin ehdotti, että Gergijev johtaisi jatkossa sekä Pietarin Mariinski- että Moskovan Bolšoi -teattereita.

Ensimmäisenä Navalnyin tiimin tekemistä paljastuksista uutisoi Suomessa Yleisradio.