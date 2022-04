Elizabeth Holmes muokkasi itsestään suuren yrittäjän, jonka huijauksia käsitellään televisiossa ja elokuvissa. The Dropout -sarjan päätähti Amanda Seyfried kertoo, millaista oli näytellä näyttelijää.

Amanda Seyfried näyttelee huijariyrittäjä Elizabeth Holmesia tämän elämästä kertovassa fiktiosarjassa The Dropout. ”Olin, että ohhoh, tuo nainen. Tuo on unelmien rooli”, Seyfried kertoo reaktiostaan.

Verentutkimusfirma Theranoksen toimitusjohtaja Elizabeth Holmes oli hetken median ja päättäjien suosikkiyrittäjä. Holmes lupasi tehdä terveydenhoidosta demokraattista.

Holmesin Theranos-yhtiöllä oli Edison-niminen veritutkimuslaite, jonka piti pystyä tekemään satoja erilaisia kokeita sormenpäästä otetusta veritipasta.

”Tärkein asia, jonka ihmiskunta on rakentanut”, Holmes väitti ”laboratorio laatikossa”-keksinnöstä.

Uskomattomilta kuulostaneet lupaukset olivat lääketieteellisiä faktoja tärkeämpiä. Tosiasiassa suurin osa testeistä tehtiin muiden valmistajien laitteilla.

Miten Holmes onnistui huijaamaan menestystarinaansa vuosikausia? Sitä on viime vuodet on selvitetty dokumenteissa, kirjoissa, tv-ohjelmissa ja podcasteissa.

Tuotannot olivat olleet käynnissä jo pitkään, kun Holmes tuomittiin petosrikoksista Kaliforniassa liittovaltion tuomioistuimessa tammikuussa. Hänen tarinansa ensimmäinen fiktioversio The Dropout julkaistiin Yhdysvalloissa maaliskuussa.

Elizabeth Holmesin rooli The Dropoutissa oli kuin näyttelisi näyttelijää, draamasarjan päätähti Amanda Seyfried kuvailee.

”Se, että hän esitti itseään, teki hänen näyttelemisestään helpompaa”, Seyfried sanoo HS:lle Los Angelesista antamassaan videohaastattelussa.

Sarjassa nähdään kaksi Holmesia. Kun Holmes esitti ihmisten edessä vangitsevaa yritysjohtajaa, Seyfried keskittyi tarkasti maneereihin ja tapoihin liikkua. Omia tulkintojaan Seyfried pystyi tekemään siinä roolissa, jota ei ole julkisuudessa juuri nähty. Sarjassa epävarma Holmes hakee itseään yrittäjäkumppaninsa Sunny Balwanin kanssa.

”Välillä halusin näyttää vähän inhimillisempää puolta.”

Se, että Holmes haki omaa rooliaan päämäärätietoisesti, teki hänen esittämisestään Seyfriedille vapauttavaa.

”Jos näyttelin vähän yli, se ei haitannut.”

Sarja seuraa, millä tavoilla nuori Elizabeth Holmes loi itsestään uskottavaa Piilaaksossa. Tunnettujen ajattelijoiden sijaan Holmes löysi mottonsa Star Warsin väärinpäin puhuvalta Yodalta: ”Tee tai älä tee, yrittämistä ei ole.”

Hän rakensi itsestään uutta Steve Jobsia pukemalla päälleen mustan poolopaidan. Sarjan pukusuunnittelijan Claire Parkinsonin mukaan kuuluisa asu oli kuin haarniska, joka suojasi hahmoa kaikelta teennäisyydeltä ja valheellisuudelta Theranos-yhtiössä.

The Dropoutia on kutsuttu yhdeksi kevään ”pahoista perustajista” kertovista sarjoista. Yhdysvalloissa on julkaistu työtilayritys WeWorkista kertova WeCrashed ja kuljetusyritys Uberia käsittelevä Super Pumped.

Disney+-palvelun draamasarja on rakennettu The Dropout -podcastin pohjalta. Holmesin tapaus on esimerkki audiosarjojen noususta, sillä myös toisesta hänestä kertovasta podcastista ja kirjasta, Bad Bloodista, ollaan tekemässä fiktioversiota. Siinä Holmesin maneerit ottaa haltuun Jennifer Lawrence.

Elizabeth Holmes rakensi itsestään uutta Steve Jobsia pukemalla päälleen mustan poolopaidan. Kuuluisa asu oli kuin haarniska.

The Dropoutin kolmosjakson avainkohtauksessa johtajuuttaan etsivä Holmes alkaa harjoitella äänensä madaltamista.

Holmesin ääni on erikoinen, Amanda Seyfried sanoo. Näyttelijä suhtautui siihen kuin yhtenä englannin aksenttina, jossa on vähän mukana kalifornialaista puhetapaa. Aikaa harjoitteluun oli kolme kuukautta, mutta Seyfried kokee saaneensa äänen hallintaan vasta toisella kuvausviikolla.

Näyttelijä mutristaa huuliaan tiukemmalle yhteen.

”Se on hänen suunsa muodossa.”

Hän tarttuu leukaansa ja jäykistää puhetta.

”On kuin ääni olisi laajempi sisältä.”

Seyfried vetää alahuulen sisään puhuessaan.

”Hän nielee sanoja, tavallaan.”

Holmes tunnetaan myös siitä, että hän räpyttää harvoin silmiään. Seyfried katsoo tiukasti kohti keskustelukumppania.

”Kun kuuntelee aggressiivisesti kuten hän, on luonnollista, ettei räpytä silmiään. Se on temppu!”

Lapsimallina uransa 11-vuotiaana aloittanut Seyfried on kerännyt jatkuvasti mainintoja erilaisilla ulkonäkölistauksilla. Vihdoin viime vuonna hän sai merkittävän tunnustuksen näyttelemisestä. Silläkin kertaa hän oli esittänyt näyttelijää.

Seyfriedin tulkinta elokuvatähti Marion Davisista elokuvamaailmaa kuvanneessa Mankissa toi Oscar-ehdokkuuden parhaasta naissivuosasta vuonna 2021.

Jo alku-urallaan Seyfried oli tehnyt kaksi elokuvaa, joita fanit haluavat katsoa yhä uudelleen: nuorisokomedian Mean Girls (2004) ja musikaalin Mamma Mia! (2008).

Mank-elokuva toi Amanda Seyfriedille Oscar-ehdokkuuden parhaasta naissivuosasta vuonna 2021.

Holmesiin Seyfried oli tutustunut jo ennen rooliin lähtemistä. Mank-elokuvan kuvausten aikaan hän kuunteli matkailuvaunussaan The Dropout -podcastia ja neuloi (Seyfried on vuosien ajan esitellyt käsityötaitojaan sosiaalisessa mediassa). Sen perään hän katsoi Alex Gibneyn aihetta käsitelleen dokumentin The Inventor.

Seyfried avaa silmänsä suureksi ja kertoo reaktiostaan, kun kuuli tarjotusta roolista ensi kertaa.

”Olin, että ohhoh, tuo nainen. Tuo on unelmien rooli.”

Tuotantoyhtiössä Disney’s Searchlight Televisionilla oli kehitelty sarjaa jo vuodesta 2019. Paikka aukeni viime keväänä, kun koomikko Kate McKinnon vetäytyi ympärilleen rakennetusta sarjasta.

Seyfriedilla on tuottajan titteli sarjassa, mutta hän ei ollut ”sellainen tuottaja”, joka olisi tehnyt suuria ratkaisuja.

Nimike antoi hänelle kuitenkin tavallista enemmän sananvaltaa. Hän keskittyi hahmon kehitykseen liittyviin yksityiskohtiin. Sarjan vetäjänä toimi Kolme miestä ja tyttö -komediasarjan luoja Elizabeth Meriwether.

”Tuntuu, että ihmiset kunnioittivat näkemystäni, ja se oli mukavaa. Koska minulla on ideoita, jotka eivät välttämättä aina ole oikeita, mutta minun pitää tuoda ne julki ja testata niitä ennen kuin luovun niistä”, Seyfried sanoo.

Holmesin suurin päämäärä oli olla miljardööri. Halua selitetään sarjassa lapsuuden kodin rahahuolilla.

Seyfried ei jaa tätä tavoitetta omassa elämässään.

”Luulen, että mitä rikkaammaksi tulee, sitä monimutkaisemmaksi asiat menevät. Joten ei kiitos.”

Nykyinen tilanne tuntuu alemman keskiluokkaisen pennsylvanialaisperheen kasvatille onnenpotkulta.

”Voin kustantaa uskomattoman elämän maatilalla perheelleni. Voin tehdä sen, koska minulla on rahaa. Eläimet ovat kalliita pitää. Olen onnellinen, enkä tarvitse enempää.”

Seyfried asuu farmillaan Cattskillsissa New Yorkin osavaltiossa yhdessä kahden lapsensa ja aviomiehensä kanssa. Seurana on vuohia, hevosia, kanoja, kissoja ja aasi nimeltä Gus. Siellä Seyfried on kertonut kokevansa menestystä, vaikka hänellä ei olisi takana menestyselokuvaa.

”Ymmärrän, että hän [Holmes] halusi muuttaa maailmaa, mutta ei hänen olisi tarvinnut olla miljardööri saavuttaakseen sen.”

The Dropout, Disney+.

