Tanskalainen Vallan linnake -sarja palaa ruutuun liki kymmenen vuoden tauon jälkeen, ja se on jälleen kiinni ajassa melkein pelottavallakin tavalla

Sarjan neloskaudella on kaksi teemaa: valta ja sen kääntöpuoli yksinäisyys.

Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) on nyt Tanskan ulkoministeri ja puolueensa puheenjohtaja. Neloskauden edetessä hän ajautuu ristituleen.

Mitä jos Grönlannista löytyisi öljyä?

Kysymys ei ole ollenkaan kaukaa haettu. Todellakin, mitä siitä seuraisi?

Tanskalaissarja Vallan linnake, eli Borgen kuten sitä englanninkielisessäkin maailmassa kutsutaan, katosi liki kymmenen vuotta sitten kolmen tuotantokauden jälkeen. Kansainväliseen menestykseen noussut sarja jätti tyhjän aukon, jota ei ainakaan Euroopan puolella ole kukaan pystynyt täyttämään.

Borgen näytti, että on mahdollista tehdä draamaa, jossa pääasia on politiikka. Kaikki muu pyörii sen ympärillä, myös ihmissuhteet. Politiikka itsessään on koukuttavaa, eikä sitä tarvitse ”keventää”.

Nyt sarjan kirjoittaja Adam Price on tarttunut uudelleen lempilapseensa, ja mukaan on saatu suuri osa päänäyttelijöistä lukuun ottamatta Pilou Asbækia, jonka roolihahmoon Kasper Juuliin vain viitataan ohimennen.

Sidse Babett Knudsenin näyttelemä Birgitte Nyborg on nyt ulkoministerinä ja puolueensa puheenjohtaja. Hän ei ole enää tuore lupaus vaan raudanluja vallankäyttäjä sekä keski-ikäinen, eronnut nainen, joka tuskailee kuumien aaltojen kanssa ja saa arvaamattomia raivareita.

Katrine Fønsmark (Birgitte Hjort Sørensen) on edennyt TV1:n uutistoimituksen pomoksi.

Samaan aikaan toisaalla julkisen palvelun TV1:n uutistoimitus on saanut pomokseen Katrine Fønsmarkin, jonka kasvavia stressitasoja Birgitte Hjort Sørensen näyttelee piinaavan tarkasti. Katrinella on tätä nykyä etäinen kaverisuhde ulkoministeriin.

Sitten tulee uutispommi: öljylöytö. Nyborg lähettää paikan päälle nuoren ja fiksun, naparetkeilijä Knud Rasmussenia ihailevan Asgerin. Häntä näyttelee monista sarjoista tuttu Mikkel Boe Følsgaard.

Grönlannin näkymät luovat visuaalista kehystä, palauttavat perusasioiden äärelle ja puhaltavat happea tiukkatahtiseen kerrontaan.

Nyborgin puolue istuu hallituksessa melko radikaalin ympäristöpolitiikkansa ansiosta, mutta öljyn takia Nyborg ajautuu ristituleen ja pian koko maailmanpolitiikan pelinappulaksi, kun kaikki kolme suurvaltaa alkavat suhmuroida jäätikkösaarella. Yllättävän nopeasti pieni Tanska alkaa toimia tavalla, jota voisi kutsua suomettumiseksi tai pitäisikö sanoa tanskoittumiseksi.

Asger Holm (Mikkel Boe Følsgaard) on Birgitte Nyborgin uusi luottomies.

Borgenin neloskaudella on kaksi teemaa: valta ja sen kääntöpuoli yksinäisyys – viitaten myös Tanskan ja Grönlannin suhteeseen. Nyborg uhkaa ajautua väärille raiteille ja lähipiirinsä ulottumattomiin vain siksi, että hän haluaa säilyttää asemansa. Suhde omaan parikymppiseen poikaan, epäilemättä tulevaan poliitikkoon Magnukseen (Lucas Lynggaard Tønnesen), kasvaa tärkeäksi ja vetää häntä pinnalle.

Kun vanha ystävä, nykyinen oikeusministeri Jon (Jens Albinus) sanoo Nyborgille, että et ole enää oma itsesi, hän vastaa: Olen minä, minä vain mukaudun tilanteeseen.

Birgitte Nyborg on läheinen poikansa Magnusin (Lucas Lynggaard Tønnesen) kanssa.

Suomalaisesta näkökulmasta huomio kiinnittyy hallituksen naisministereihin, ja sarja jättää ilmaan kysymyksen, onko tasa-arvoistumisella merkitystä, elleivät politiikan syvärakenteet muutu. Tanskalaisilta ei ole jäänyt huomaamatta, että pääministeri Signe Kraghia näyttelevä Johanne Louise Schmidt on omaksunut taitavasti eleitään oikealta pääministeriltä Mette Fredrikseniltä.

Uusi kausi täyttää kaikki odotukset, mutta pitänee muistuttaa, että sarjassa liikutaan rinnakkaistodellisuudessa. Oikea maailmanpolitiikka ei ole suoraviivaista draamaa, ja tyydyttäviä loppuja voi joutua odottamaan turhaan.

Vallan linnake, Netflix.