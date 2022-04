Freddie Mercury antoi aidsille kasvot – päivää ennen kuolemaansa.

Queen-yhtyeen solistin Freddie Mercuryn viimeinen musiikkivideo oli These are the Days of Our Lives. Siitä näkyy selvästi, että fyysisyydellään mahtaillut Mercury oli hiipumassa, ja itse biisikin on itkettävän surullinen.

Mercury kuoli aidsiin marraskuussa 1991. Sairaus oli yleisessä tiedossa, mutta Mercury itse kertoi sen julkisesti vain päivää ennen kuolemaansa. Supertähden fanit olivat musertuneita, kuten myös läheiset ja tietenkin bändikaverit, joiden elämä muuttui lopullisesti.

Tuoreessa dokumentissa muistellaan Mercuryn viimeisiä vuosia ja jopa kuolinhetkeä, ja siihen tuodaan kiinnostavasti mukaan koko ajanjakson ilmapiiriä. Hiv ja aids iskivät kipeimmin juuri homoyhteisöön, kun samaan aikaan asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan olivat ehtineet vähän vapautua.

Britanniassa keltainen lehdistö kävi armotta ”homoruton” kimppuun ja repi otsikoita välittämättä sairauden uhreista, kuten Mercurysta.

Dokumentin haastateltavat väittävät myös, että Mercury ei itse varsinaisesti peitellyt homoseksuaalisuuttaan, vaan häveliäisyys tuli enemmän ulkopuolelta ja mediasta. Heidän mukaansa Mercury oli ”umpihomo” eikä biseksuaali kuten vieläkin saatetaan jossain kuvata.

Puolitoistatuntisen dokumentin loppuosan ajan hehkutetaan vain Wembleyn massiivista muistokonserttia, joka järjestettiin seuraavana keväänä eli tasan 30 vuotta sitten. Konsertti nähdään kokonaisuudessaan dokumentin perään.

Konsertin esiintyjistä on haastateltu muun muassa Lisa Stansfieldiä ja Paul Youngia, mutta tarkemmin kerrotaan George Michaelista, joka oli konsertin aikaan vielä kaapissa ja suri salaa oman rakkaansa lähestyvää kuolemaa.

