Elisa Viihde Viaplayn uutuus Poikani Joel perustuu brittiläiseen minisarjaan A Mother’s Son.

Psykologiset trillerit ovat pitkään olleet brittiläisten tv-tekijöiden leipälaji, ja varsinkin Yle on kunnostautunut niiden esittämisessä. Tapana on ollut, että kuka teki sen -kysymysten lisäksi ne ovat sorkkineet ihmisyyden monenlaisia kipupisteitä vanhemmuudesta kostonhaluun.

Elisa Viihde Viaplayn uutuussarja Poikani Joel (2022) on ehta psykologinen jännäri, mutta siinä mielessä poikkeuksellinen, että se on kotimaista tekoa. Tosin brittiyhteys löytyy tästäkin: sarja perustuu brittiläiseen A Mother’s Son -minisarjaan (2012).

Chris Langin käsikirjoittama sarja on lokalisoitu eli sovitettu suomalaiseen todellisuuteen. Suomi-versiota on käsikirjoittanut Kati Royle.

Saara Cantellin ohjaamassa versiossa tapahtumapaikkana on Tampereen Pispala.

Alex Laine tekee nappisuorituksen jurona ja muille ärhentelevänä Joel-poikana.

Sarjan nimi on jo pahaenteinen, ainakin meille, jotka muistamme vaikkapa Lionel Shriverin romaaniin perustuvan elokuvan Poikani Kevin (2011). On siis poika ja vanhempi, ja oletettavasti tapahtuu jotain, mikä muuttaa heidän suhteensa lähes peruuttamattomasti. Kaiken jälkeen he ovat silti edelleen vanhempi ja lapsi.

Poikani Joelissa Roosa (Laura Malmivaara) elää uusioperheen arkea uuden puolison Laurin (Ilkka Villi) ja neljän teini-ikäisen lapsen kanssa ihanassa omakotitalossa. Kiireinen arki rullaa omaa rataansa, mutta pinnan alla kuohuu. Varsinkin oman biologisen poikansa Joelin (Alex Laine) vuoksi Roosalla riittää huolta: poika murjottaa, kapinoi ja sulkeutuu. Ex-puoliso Tomin (Turkka Mastomäki) kanssa on myös omat kitkansa.

Kaikki muuttuu kertaheitolla synkemmäksi, kun nuoren koulutytön puukotettu ruumis löytyy perheen kotitalon läheltä lumenpeittämästä rannasta. Uhri on lasten koulutoveri.

Tapahtuu jokaisen vanhemman painajainen kuin hidastettuna. Ensin vain muille sattuvana pidetty asia koskettaakin pian Roosaa. Hän saa Joelin kiinni valheista ja alkaa epäillä pahinta. Voisiko Joel olla syyllinen tytön kuolemaan?

Näyttelijät onnistuvat sarjassa järjestään hienosti. Kaikista löytyy epämukavaa ristiriitaa.

Alun söpöilyn jälkeen Malmivaara ja Villi pääsevät rypemään tuskaisuudessa, niin että tuntuu.

Laineen synkkä ja salaileva Joel osuu myös nappiin. Jurossa ja muille ärhentelevässä jätkässä pilkahtelee rinnakkain uhkaava teini ja muita tarvitseva lapsi.

Mastomäki vetää karheaa perusrooliaan, jossa isänvaistoja ohjaa vuoroin lämpö ja kovuus.

Kaksiosainen sarja rakentaa psykologisen kudelmansa hallitusti. Rikostutkinta kulkee taustalla omia latujaan, mutta kaiken keskiössä ovat perhesuhteet repivä epäilys ja sen mukana kalvava syyllisyys. Ne ottavat päähenkilöt kuristusotteeseensa, eikä ulospääsyä ole.

Vähitellen sarja paljastaa päähenkilöidensä kasvavan hädän, kun tavallinen, sotkuinen ja nyrjähtelevä arki viedään pois, ja tilalle jää vain pimeys.

Katsojana nauttii myös siitä, että kehittelyyn ei varata turhaan kymmentä jaksoa. Tarinan napakka kuljetus ei vähennä jännitystä tippaakaan.

Poikani Joel, Elisa Viihde Viaplay.