Ruotsissa ja Suomessa kuvattu Herrasmiehiä ja huijareita on Ruotsin television tuottama ja sujuvasti kaksikielinen.

Kuka olen, kysyy naisia huijannut Pertti Ylermi Lindgren Ruotsin television vanhassa haastattelussa ja vastaa itse: ”Stor skitstövel.”

Viiksekkään, kreiviksi kutsutun Lindgrenin ilme antaa syyn aavistella, että hän ei ole ihan tosissaan. Iso paskiainen ehkä, mutta omasta mielestään rakastettava ja erikoisalansa mestari.

Dokumenttisarjan Herrasmiehiä ja huijareita (2020) avausjakso uusintaa tätä vanhaa tulkintaa kujeilevalla tyylillä.

Tukholmalaisen Mirka Kettusen toimittamalla ja juontamalla ohjelmalla on silti puolensa, sillä näkökulma on ulkopuolisen eli ruotsinsuomalaisen. Neliosainen, Ruotsissa ja Suomessa kuvattu Herrasmiehiä ja huijareita on Ruotsin television tuottama ja sujuvasti kaksikielinen.

Mutta miksi Kettunen on valinnut sarjansa suomalaisiksi ”herrasmieshuijareiksi” juuri Lindgrenin (1936–2015), salakuljettaja Algoth Niskan (1888–1954) ja pankkiryöstäjä Matti ”Volvo” Markkasen (1937–2016)?

Koska kaikki olivat ”koko kansan” julkkiksia myös Ruotsissa ja osittain vaikuttivatkin siellä.

Juontaja Mirka Kettunen vaihtaa sarjassa sujuvasti ruotsista suomeen ja toisin päin.

Turussa syntyneen Lindgrenin elämä kietoutuu Ruotsiin elimellisemmin, sillä hän asui siellä yhdeksän vuotta jo sotalapsena – oman tarinansa mukaan aatelisperheessä ja kartanossa.

No ei aivan, osoittaa Kettunen, joka seuraa Lindgrenin jälkiä eteläisessä Ruotsissa.

Lindgrenin kasvattivanhemmilla oli kyllä Länsi-Götanmaalla iso maatila ja viljavien peltojen keskellä kaksikerroksinen komea päärakennus, mutta aatelisia he eivät olleet.

Silti on helppo kuvitella, millainen kulttuurishokki oli palata Ruotsista sodan jälkeiseen Suomeen ja pieneen mökkiin – ventovieraiden huomaan, suomea taitamattomana.

Arkistoja ahkerasti penkova ja Lindgrenin elämään eläytyvä Kettunen ei keksi syytä siihen, miksi Lindgren alkoi huijata naisia ja vähän miehiäkin.

Lindgren esiintyi lentokapteenina, lääkärinä, pankinjohtajana, pastorina ja mieluisimmassa roolissa kreivinä. Mutta ei kai kyse ollut vain kostosta, kuten hän itse arvioi yhdessä arkistofilmissä.

Juohevasti kulkevassa dokumenttisarjassaan Kettunen käyttää arkistofilmejä napakasti, ja hän on haastatellut sarjaan myös paria Lindgrenin aikalaista: huijauksen kohdetta ja työtoveria.

Ihmisenä ”Kreivi” jää kuitenkin näin lyhyessä yrityksessä etäiseksi.

Sarjan kahdessa seuraavassa jaksossa Kettunen pääsee syvemmälle salakuljettaja Algoth Niskan persoonaan.

Niskan elämää avaa suomalaisten elämäkertureiden lisäksi tuoreeltaan myös hänen tyttärenpoikansa, laulaja Ilkka ”Danny” Lipsanen.

