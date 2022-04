Esseistiseen Kuun lumo -teokseen on koottu katkelmia elokuvista 25 eri maasta.

Elokuva on oodi kuulle.

MaatA kiertävällä Kuulla on ollut valtaisa merkitys ihmisille ja kulttuureille. Se on yhtä lailla kalenterijärjestelmien pohja kuin romanttisten haaveiden kaukainen jakaja, johon on heijastettu lukemattomat odotukset.

Irlantilaisen dokumentaristin Tadhg O’Sullivanin esseistiseen työhön Kuun lumo (2020) on koottu katkelmia elokuvista 25 eri maasta. Väliplansseissa nähdään kirjallisia sitaatteja, joita myös luetaan ääneen. Ääniraidalla kuullaan Kuuhun viittaavaa lähinnä instrumentaalista ja klassishenkistä musiikkia.

O’Sullivan kaihtaa tunnetuimpia ja toistunnelmaisia kuuviitteitä, jotka kulttuurisina maamerkkeinä veisivät omiin maailmoihinsa. Ohjaajan omasta runollisesta narratiivista rakentuu ehyt ja herkkävireinen elämys, jonka kokonaisvaltaista lumoa ei rikota.

Ihmistähän se heijastaa, näkemässä itseään ja miettimässä paikkaansa maailmassa.

Tekijä on kertonut kokevansa kolonialistiseksi sen, kun valkoiset miehet menevät Kuun pinnalle lyömään pystyyn valloittajan lippua. Kuun lumossa nautitaan kuvitelmasta, että Kuuta ei ole valloitettu.

