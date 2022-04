Peruutukset johtuvat pääasiassa koronaepidemian jälkimainingeista. Ukrainan sodan rooli vähäisempi.

Rock in the City -kaupunkifestivaalia juhlittiin Porissa elokuussa 2020. Tänä vuonna tapahtuma on peruttu Valkeakoskella ja Jyväskylässä.

Festivaalien ja muiden massatapahtumien järjestäjät ovat puhkuneet toiveikkuutta. Ensi kesästä on povattu poikkeuksellisen vilkasta festarikesää kahden koronavuoden jälkeen.

Yle kertoi viime viikolla, että musiikkitapahtumien etujärjestön LiveFin ry:n mukaan kesä–elokuun aikana aiotaan järjestää yli 300 pop- ja rockfestivaalia, joista uusia on lähes 50.

Lipunmyynnissä ovat pärjänneet suuret ja vakiintuneet tapahtumat, kuten Pori Jazz, Ruisrock, Ilosaarirock, Sideways ja Puistoblues. Näihin on ostettu lippuja jopa paremmin kuin vuonna 2019 ennen koronaepidemiaa.

Myötätuulesta huolimatta muutamat pienemmät ja etenkin ensikertalaiset ovat törmänneet vaikeuksiin.

Tähän mennessä ainakin Rock in the City -kaupunkifestivaali Valkeakoskella ja Jyväskylässä, Tampere Piknik, Kuopio soi ja Punk it on peruttu.

Järjestäjät kertovat syiksi muun muassa vaisun lippumyynnin, kasvaneet kuljetuskustannukset eli kallistuneet polttoaineet, ”vetovoimaisten pääesiintyjien heikon saatavuuden” ja epävakaan maailmantilanteen.

Timo Isomäki

Tampere Piknik piti järjestää 8.–9. heinäkuuta. Sen pääesiintyjiä olisivat olleet Antti Tuisku, Haloo Helsinki, Maustetytöt X Agents, Kaija Koo, J. Karjalainen ja Vesala.

Tiedotteessaan järjestäjät vetosivat muun muassa kasvaneisiin kustannuksiin, joiden takana on viime kädessä Ukrainan sodan aiheuttama polttoaineiden hintapiikki.

Päällimmäisin syy festivaalin peruuttamiselle on kuitenkin heikko lipunmyynti, kertoo Extra Large Music Oy:n promoottori Timo Isomäki.

”Kysyntä on ollut tosi vähäistä. Jengi on tottunut käymään tunnetuilla festivaaleilla. Niissä kauppa käy paremmin kuin täysin uusissa tapahtumissa, joista ihmisillä ei ole vielä kokemusta”, kertoo Isomäki.

Tampere Piknik olisi järjestetty ensimmäistä kertaa ja vieläpä täysin uudessa paikassa, Särkänniemen Tapahtumarannassa.

Isomäen mukaan tällä hetkellä yleisö ei ole valmis uusiin tapahtumiin, kun vanhojakin lippuja on vielä käyttämättä.

”Ihmiset menevät vakiintuneille keikkapaikoille, koska heillä on paljon siirrettyjä lippuja ja heillä on niissä rahaa kiinni.”

Myös Kuopio soi -festivaali olisi järjestetty ensimmäisen kerran 19.–20. elokuuta, mutta tapahtuma peruttiin.

Syynä oli olematon lipunmyynti, kertoo RH Entertainment Oy:n toimitusjohtaja Riki Huhtala.

Hänen mukaansa ihmisten ostokäyttäytyminen on muuttunut viime vuosina, syynä erityisesti pitkään kestänyt koronaepidemia.

”Vaikka tautitilanne tuntuu nyt rauhoittuneen, jotain yllättävää pelätään silti tapahtuvan. Asia on takaraivossa, ja se vaikuttaa ostamiseen”, sanoo Huhtala.

Kukaan ei myöskään osannut odottaa mitään Ukrainan sodan kaltaista kriisiä, joka on saanut ihmiset harkitsemaan tarkemmin rahankäyttöään.

”Tämä on monen asian summa. Tilanne on tällä hetkeä vaikea festareiden järjestäjille.”

Asemansa vakiinnuttaneilla festivaaleilla on toisin. Esimerkiksi Nelonen Media Live on tähän mennessä myynyt kesäfestareille lippuja paremmin kuin vuonna 2019.

”Monet tapahtumamme ovat etabloituneita ja tuttuja. Uskomme, että jengi luottaa siihen, että ne varmasti toteutetaan”, sanoo markkinointipäällikkö Matti Markkola.

Luottamus asiakkaisiin on vaatinut ponnisteluja. Esimerkiksi viime kesänä Nelonen Media Live järjesti yksitoista festivaalia ja kaksi konserttia, vaikka korona vaati paljon erikoisjärjestelyjä.

Markkolankin mielestä tulossa on kaikkien aikojen festarikesä.

”Muutamista peruutuksista huolimatta luvassa on valtava tarjonta. Kun kahteen vuoteen ei ole pystytty järjestämään juuri mitään tapahtumia, niin tänä vuonna kaikki mahdolliset tapahtuma-alan järjestäjät ovat liikenteessä niin isosti kuin mahdollista.”

Markkola ei allekirjoita väitettä, jonka mukaan Ukrainan sota olisi vaikuttanut ulkomaalaisten artistien saatavuuteen.

”Meille ei ole tullut mitään viestiä tällaisesta. Päätökset tällä alalla tehdään kuukausia etukäteen. Rockfestiin on tulossa yli 20 ulkomaista artistia eikä yksikään ole perunut tuloaan. Ei edes Iron Maiden, vaikka on perunut maailmankiertueensa Moskovan- ja Kiovan-keikkansa.”

Kati Kuusisto

”Tällä hetkellä tulevaa festarikesää voidaan arvioida ainoastaan lipunmyynnin kautta. Kun viikko sitten puhuin lipunmyyntiorganisaatioidemme kanssa, kuulin, että lippuja myydään enemmän kuin koskaan aiemmin”, Kati Kuusisto Tapahtumateollisuus ry:stä kertoo.

Hänen mukaansa lippujen menekki indikoi sitä, että ihmisillä on tarve palata tapahtumiin.

Toki yli kaksi vuotta kestäneen pandemian vaikutukset näkyvät ennakkomyynnissä. Tämän kesän menokalenterissa on sekä aivan uusia että siirrettyjä että vanhoja tapahtumia, mikä asettaa festivaalit eri lähtöviivalle.

”Joku aivan uusi tapahtuma on ihan eri tilanteessa kuin vaikkapa Provinssirock tai Ruisrock, joilla on kymmenien vuosien historia ja joille pääsyä ihmiset ovat odottaneet nyt kaksi vuotta”, Kuusisto sanoo.

Hänen mukaansa yleisöllä menee aina joitakin vuosia, että he oppivat tuntemaan uuden tapahtuman ja päättämään, pitävätkö siitä.

Koronaepidemia on myös muuttanut ihmisten ostokäyttäytymistä.

”Se näkyy selkeästi siinä, että kovin pitkälle aikajänteelle lippuja ei hankita, koska ei voida tietää, järjestetäänkö tapahtumaa oikeasti. Lippuja ostetaan mieluiten tälle päivälle, huomiselle tai ensi viikolle.”

Tapahtumajärjestäjille taas kaikki on sitä varmemmalla pohjalla, mitä aikaisemmin liput myydään.

”Jos liput ostetaan viime tingassa, järjestäjän riski kasaantuu lähemmäs tapahtumaa. Jokaisen on itse arvioitava, miten ison riskin voi kantaa.”

Kuusisto kuitenkin uskoo, että tulossa on kuin onkin kaikkien aikojen tapahtumakesä.

”Moni tietää jo varmasti menevänsä festareille, mutta ostaa lipun vasta sitten, kun tietää, että se toteutuu.”

Peruuntuneista festivaaleista kertoi ensin Iltalehti.

Nelonen Media Live ja Helsingin Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.