Oli aamu maaliskuun lopulla, kun Aino Morko sai kaveriltaan viestin, että hänen uusi haluun takas mun perhoset -kappaleensa oli lähtenyt leviämään Tiktokissa. Morko eli laulaja-lauluntekijä pehmoaino oli juuri lähdössä Seinäjoelta, jossa hän oli ollut keikalla Vestan lämmittelijänä.

Viestin jälkeen Morko latasi sosiaalisen median videosovellus Tiktokin puhelimelleen ja meni katsomaan. Kun Morko muistelee noita hetkiä helsinkiläisessä kahvilassa, hän naureskelee hämmentyneesti.

”Siitä oli tehty sata videota. Se oli niin outoa, niin kummallista. Katsoin niitä koko aamun ja mietin, että mitä tää on. Kun menin junaan, videoita oli tullut kaksisataa. Sitten kului tunti, niin kolmesataa.”

Videoilla kertosäe soi taustalla, kun käyttäjät kuvaavat kasvonilmeistään ”reaktioitaan” kappaleeseen. Reaktiot ovat liikuttuneita. Käyttäjät nieleskelevät kyyneleitään kameran edessä. “Mut saanks mä perhosia aikaan enää sussa” lauletaan kappaleessa, jonka kertoja käy läpi päättyvän romanssin tuomia tunteita.

Viikonlopun aikana 20-vuotias artisti teki Spotify-ennätyksen. Haluun takas mun perhoset keräsi yhtenä perjantaina yli 125 000 kuuntelukertaa, joka on Suomessa tämän vuoden yhden päivän ennätysmäärä.

Tuon jälkeen Morko oli niin pyörällä päästään, että hänen oli poistettava Tiktok-sovellus puhelimestaan.

”En ollut aiemmin käyttänyt Tiktokia, niin en tiennyt miten Tiktok käyttäytyy. Informaatio liikkuu siellä liian nopeasti, aivoni menevät jumiin sen selaamisesta.”

Ennen Tiktok-hittiä pehmoaino oli suurelle yleisölle tuntematon. Tunteellisia ja vähäeleisen intiimejä poplauluja tekevä artisti julkaisi ensimmäisen biisinsä viime vuonna, oli vieraillut räppäri iben alienbaby-biisillä ja sijoittunut YleX Läpimurto-äänestyksessä toiseksi. Esikois-EP:nsä kaukana kotoa hän julkaisi maaliskuun alussa.

Pehmoainon musiikissa on kuultavissa kaikuja Billie Eilishistä, Ruusut-elektropopyhtyeestä sekä suomalaisesta iskelmästä. Levynkannen kummitusmaisen tärähtäneessä kuvassa artisti seisoo maalaismaisemassa jo jonkinlaiseksi tavaramerkiksi muodostunut valkoinen mekko päällään.

Aino Morkon artistinimeksi valikoitui pehmoaino, koska se oli Morkon Instagram-tilin nimi.

Morko kertoo tehneensä lauluja koko ikänsä. Lapsena hän opiskeli sellon soittoa musiikkiopistossa ja 13-vuotiaana hän voitti The Voice Kids -ohjelmassa.

Ensimmäiset pehmoainon biisit Morko kirjoitti yksin kotonaan syksyllä 2019. Viime vuonna Helsinkiin muuttanut laulaja kävi tuolloin lukiota ja asui Oulussa.

”Laulujen kirjoittaminen suomen kielellä kiinnosti. Ei mulla ollut mitään sen kummempaa suunnitelmaa muusikon uraa varten.”

Hän latasi yhden lauluvideon Instagram-tililleen. Sen huomannut Sonyn somevastaava otti Morkoon yhteyttä ja kyseli, olisiko lauluja lisää. Morkolla oli, useampia kappaleita.

Sitten iski koronaviruspandemia. Morko oli juuri hankkinut äänikortin ja mikin, ja yhtäkkiä hänellä oli myös aikaa. Morko alkoi työskennellä tuottaja Topi Kilpisen kanssa, jonka hän tiesi yhteisten ystävien kautta.

Artistinimeksi valikoitui pehmoaino, koska se oli Morkon Instagram-tilin nimi.

”Mietin sitä pitkään, mutta päädyin siihen. Mun kaverit kutsui jo mua pehmoainoksi ja pehmikseksi. Se ei ole mikään alter ego, vaan mä.”

Artistin kuten myös hänen kappaleidensa nimet kirjoitetaan pienillä alkukirjaimilla. Tyylin voi yhdistää internet-taiteen mentaliteettiin, jossa mennään estetiikka edellä, eikä olla turhan virallisia.

Nyt pehmoaino tekee tulevaa levyään ja valmistautuu festarikesään. Ensimmäinen oma keikka on edessä toukokuun lopussa.

”Tuo Tiktok-juttu, levynteko, keikat… Niin monta juttua tuntuu tapahtuvan kerralla, en meinaa ihan itse pysyä perässä.”

Etenkin nuorten suosima Tiktok-sovellus määrittää tällä hetkellä yhä enemmän sitä, mistä biiseistä tulee hittejä.

Sen algoritmi näyttää käyttäjälle samankaltaista sisältöä, mitä tämä on ennenkin katsonut. Prosessi on kuitenkin nopeampi kuin vaikkapa Facebookissa tai Instagramissa. Tiktok eroaa näistä myös siinä, ettei sen algoritmi välitä käyttäjän kavereiden kiinnostuksenkohteista.

Käyttäjät valitsevat biisit videoilleen Tiktokin musiikkiarkistosta. Usein käyttäjät valitsevat jotain juuri kuulemaansa: kappaleen, jota on ennenkin käytetty vastaavantyyppisessä videossa. Mitä useammin käyttäjät valitsevat tietyn kappaleen, sitä aggressiivisemmin algoritmi tarjoaa tätä kappaletta yhä uusille käyttäjille.

Tiktok-hitiksi päätyvät kappaleet vaikuttavat satunnaisilta. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Tiktok-suosio olisi ennakoitavissa tai ohjailtavissa. Joskus levy-yhtiöt käyttävät Tiktokia biisin testaamiseen suosion takaamiseksi. Jos uusi biisi lähtee leviämään Tiktokissa jo ennen julkaisua, se toimii todennäköisesti muuallakin ja kannattaa julkaista myös singlenä.

Maailmalla levy-yhtiöt ja artistit palkkaavat Tiktok-vaikuttajia käyttämään tiettyjä kappaleita videoissaan, jotta ne trendaisivat algoritmeissa. Talousmedia Business Insiderin mukaan vaikuttajat voivat tienata tällaisista promodiileistä satoja tai tuhansia dollareita.

Myös aivan tavalliset käyttäjät voivat saada lumipalloefektin käyntiin. Siksi sopimuksia tehdään myös sellaisten käyttäjien kanssa, joilla ei ole tuhansia seuraajia.

Tällaista markkinointityötä ei Morkon mukaan hänen esikoishittinsä eteen tehty.

”Joku epäili, että biisi olisi julkaistu ennakkoon Tiktokissa, tai että levy-yhtiö olisi tuottanut siitä ensimmäiset videot. Perhosten trendaaminen tuli levy-yhtiöllekin yllätyksenä.”

Tiktok-hitin aineksia on jo moneen kertaan yritetty selvitellä. Laskelmointi on kuitenkin vaikeaa, sillä Tiktok-hitti koostuu samoista elementeistä, kuin pophitit muutenkin: mieleenjäävistä koukuista ja voimakkaista tunnelmista, joihin kuulijat voivat peilata omia fiiliksiään.

Tuttuus ja nostalgia herättävät voimakkaita tunteita nopeasti, joten ei ihme, että Tiktok-soitto nostaa tänä päivänä Bilboardin ja Spotifyn hittilistoille myös vuosia tai vuosikymmeniä vanhoja biisejä. Tänä vuonna näin on käynyt esimerkiksi Frank Oceanin Lostille ja Britney Spearsin Gimme Morelle.

Tiktok-videoilla musiikki säestää arkisia hetkiä, kuten meikkausta, sekä erilaisten tunteiden, tilanteiden sekä tunnelmien käsittelyä. Keväällä Tiktokissa kiersi esimerkiksi ”kesänodotusvideoita”, joille käyttäjät olivat koostaneet montaaseja aiempina kesinä ottamistaan videoista: rantamaisemaa, auringonlaskuja ja piknikkejä kavereiden kanssa. Taustalla soi Pariisin kevään Kesäyö-kappale — kymmenen vuotta vanhaa indierokkia sekin.

Tiktok-käyttäjät ovat luonnehtineet Morkon musiikkia koskettavaksi, jopa ”itkubiiseiksi”. Morko itsekin kuuntelee musiikkia eniten surun tai ristiriitaisten tunteiden vallassa.

Morko itse kertoo kuuntelevansa sekaisin vanhaa ja uutta musiikkia, Bladeeta, Adelea, sekä paljon iskelmää, kuten Katri Helenaa.

”En hae kenenkään musiikista suoraan mitään inspiraatiota. Ennen kaikkea mua kiinnostaa hyvät biisit. Aika hassusti sanottu, mutta biisit on mulle tärkeimpiä.”

Tiktok-käyttäjät ovat luonnehtineet Morkon musiikkia koskettavaksi, jopa ”itkubiiseiksi”.

”Tää iski vähän liiankin lähelle, kaunein biisi hetkeen”, yksi Tiktok-käyttäjä kirjoittaa videossa, jossa haluun takas mun perhoset soi taustalla.

Morko kertoo itsekin kuuntelevansa musiikkia eniten surun tai ristiriitaisten tunteiden vallassa. Musiikki auttaa sellaisten tunteiden käsittelyssä. Morko korostaa, ettei kuitenkaan halua itsetarkoituksellisesti romantisoida surumielisyyttä.

”Vaikeista tunteista on myös helpompi kirjoittaa kuin onnellisista. En tiedä, mistä se johtuu. Se on jopa harmittanut minua, etten osaa kirjoittaa vaikka onnellisuudesta. Haluaisin harjoitella sitä. Se on kumminkin mulle vähän niin kuin yhdessä Ege Zulun biisissä lauletaan: ‘Mä oon niinku jukeboxi, mä itken vaan musiikin kautta’.”