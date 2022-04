Vaikka nahkatakin historia on miehinen, nykyään katseet kohdistuvat erityisesti naisten käyttämiin nahkaluomuksiin.

Harvoin on mikään suomalaispoliitikon käyttämä asuste saanut sellaista mediahuomiota kuin Sanna Marinin Ruotsin-vierailullaan käyttämä nahkatakki.

Ei ole ihme, sillä nahkatakki on lähes koko historiansa ollut itseään suurempi vaatekappale: Ihailtu, kiistelty, pelättykin.

Muotitoimittaja Sami Sykkö analysoi pääministerin vaatevalinnan merkitystä HS:ssä torstaina.

Nahkatakki on paitsi ikoninen, myös yksi ihmiskunnan vanhimmista vaatekappaleista. Eläimistä on saatu vuotia ammoisista ajoista lähtien, ja epäilemättä niistä on saatu aikaan nahkatakkiakin muistuttava kääryle. Esimerkiksi muinaisen Indus-alueen Mehrgarhista on löytynyt jäännöksiä vuotien parkinnasta tuhansia vuosia ennen ajanlaskumme alkua.

Yksi ensimmäisistä uudenaikaisista nahkatakeista oli ranskalaisen vaatevalmistaja Chapalin vuonna 1925 esittelemä A1-malli.

Toden teolla nahkatakit tulivat käyttöön kahdessa maailmansodassa. Ensimmäisessä maailmansodan mustat nahkatakit yhdistettiin erityisesti saksalaiseen lentäjiin, toisessa maailmansodassa niitä käyttivät myös liittoutuneiden lentäjät.

Ne olivat hirtehisiä asennetakkeja jo tuolloin: takinselkämyksessä luki Murder Inc.

Romanialainen pilotti pommikonetukikohdassa Ukrainan Donetskin alueella toisen maailmansodan aikoihin toukokuussa1943.

Myöhemminkin nimenomaan musta nahkatakki on edustanut vaaraa, aggressiivisuutta ja kapinaa. Aikoinaan sekä Helvetin enkelit että Mustat pantterit omaksuivat takin univormukseen, ja myös elokuvissa se on edustanut kesyttämättömyyttä ja uhoa.

Esimerkiksi Marlon Brando esiintyi musta nahkatakki päällään elokuvassa Hurjapäät (1953). Kun hänen roolihahmoltaan Johnny Strablerilta kysytään, mitä vastaan hän kapinoi, tämä vastaa: "What have you got?

Eli: ”Mitä sulla on tarjolla?”

Kaikki käy.

Marlon Brando Hurjapäät-elokuvan tyylissä.

Nahkatakkia ovat tuoneet suuren yleisön tietoisuuteen myös muun muassa sellaiset suuren yleisön elokuvat kuin Top Gun, Indiana Jones -sarja, Fight Club ja Matrixit.

Unohtamatta tietenkään Onnen päivät -tv-sarjan Fonzieta.

Seksiteollisuudessa musta nahka puolestaan on edustanut dominoivuutta. Tyypillisiä hahmoja ovat olleet nahka-asuun sonnustautunut nainen ruoska kädessään sekä vaikkapa Tom of Finlandin maskuliiniset poliisit.

Nahkatakkimies Tom of Finland -elokuvassa 2017.

Myös musiikkimaailmassa nahkatakilla on ollut kiistämätön paikkansa. Vuosikymmenten aikana mustaa nahkatakkia käyttämällä on voinut määritellä itsensä muun muassa rokkariksi, punkkariksi, hevariksi ja gootiksi. Genre on riippunut takin pituudesta ja nahkaan kiinnitetyistä oheistuotteista. Punkkarit lisäsivät takkiin hakaneulat, hevarit niitit.

Kuuluisia nahkatakkia miehiä ovat olleet Elvis, Gene Vincent, Jim Morrison ja The Clash kokonaisuudessaan.

The Clash poseerasi nahkatakeissaan 1980-luvulla.

Marinin Ruotsin-vierailun jälkeisissä sosiaalisessa mediassa julkaistuissa manipuloiduissa kuvissa pääministeri on sijoitettu nahkarotsi päällään nimenomaan musiikkimaailmaan.

Marin ei tietenkään ole ensimmäinen nahkatakilla ihastuttanut poliitikko. Esimerkiksi Yhdysvaltain entisen presidentin John F. Kennedyn nahkatakki myytiin vuonna 2013 huutokaupassa noin 500 000 eurolla.

Ei huonosti käytetystä ruskeasta lentäjäntakista.

Ennen myyntiä takki oli ollut vuosikausia Kennedyn entisen avustajan hallussa.

Vaikka nahkatakin historia on miehinen, nykyään katseet kohdistuvat erityisesti naisten käyttämiin nahkaluomuksiin. Nykyjulkkiksista esimerkiksi Rihanna, Kate Moss, Taylor Swift, Beyoncé, Emma Watson, Khloe Kardashian ja Jennifer Lopez on kuvattu nahkatakki tai nahkajäljitelmä päällään.

Rihannan nahkatakkityyliä New Yorkin kadulla vuonna 2016.

Tai no, listaa voisi jatkaa loputtomiin. Niin tavallinen vaatekappale nahkatakista on tullut.

Mutta yhä se vangitsee katseet.