84-vuotias Frank Langella oli kiinnitetty yhteen The Fall of the House of Usher -minisarjan päärooleista.

Näyttelijä Frank Langella, 84, on saanut potkut Netflixin tuottamasta The Fall of the House of Usher -minisarjasta, kertoo Variety-uutissivusto. Aiemmin viikolla TMZ-uutissivusto kertoi, että Netflix oli aloittanut tutkinnan Langellan toimista kuvauspaikalla, ja pian sen jälkeen Deadline-uutissivusto kertoi tutkinnan valmistuneen. Sen seurauksena Langellan tilalle nimitetään uusi näyttelijä.

TMZ kertoo Langellan vitsailleen kuvauksissa seksuaalissävyisesti. Hänen kerrotaan myös koskettaneen näyttelytilanteessa, mahdollisesti harjoituksissa, naispuolisen kollegan jalkaa ja vielä kommentoineen kosketusta humoristiseen sävyyn.

Netflixin kahdeksanosainen The Fall of the House of Usher -minisarja perustuu Edgar Allan Poen Usherin talon tuho -novelliin. Langella oli kiinnitetty Usherin suvun patriarkan Roderick Usherin rooliin, mutta hänen tilalleen nimitetään uusi näyttelijä. Sarjan kuvaukset ovat noin puolivälissä, joten jo kuvatut, Langellan osuuksia sisältävät kohtaukset on kuvattava uudestaan. Sarjaa kuvataan Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa.

Sarjan muissa päärooleissa näyttelevät Mary McDonnell, Carl Lumbly , Mark Hamill ja Carla Gugino.