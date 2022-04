Daniel Auster sai syytteen taposta, kun lääkäri totesi 10 kuukauden ikäisen vauvan kuolinsyyksi fentanyylin ja heroiinin yliannostuksen.

Kirjailija Paul Austerin poika Daniel Auster on syytettynä vauvansa kuolemasta. Alle vuoden ikäinen tyttövauva löydettiin tajuttomana kotoaan Brooklynista viime marraskuussa ja hänet julistettiin kuolleeksi myöhemmin sairaalassa. Kuolinsyyksi todettiin fentanyylin ja heroiinin yliannostus. Asiasta uutisoi The New York Times.

Daniel Austeria syytetään taposta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja lapsen hyvinvoinnin vaarantamisesta, lehti kirjoittaa.

Puolustusasianajaja John Godfreyn mukaan Auster on nykyisin kuivilla ja osallistuu huumeneuvontaohjelmaan.

"Tämä tapaus on tuskallisen traaginen, ja herra Auster on edelleen järkyttynyt rakkaan tyttärensä Rubyn menetyksestä", asianajaja sanoi.

"Päihteiden häiriökäyttö on ongelma, josta monet perheet kärsivät. Toivommekin, ettei yleisö tekisi liian nopeita tuomioita ja kunnioittaisi perheen yksityisyyttä tänä vaikeana aikana."

Kuolinpäivän tapahtumista tiedetään, että vauva oli hereillä ja näytti olevan kunnossa, kun äiti Zuzan Smith lähti aamulla töihin. Auster on kertonut poliisille, että hän pisti heroiinia vaimonsa lähdön jälkeen ja meni sitten päiväunille vauvan kanssa. Kun hän heräsi, lapsi hänen vieressään sängyllä oli "sininen, eloton ja reagoimaton". Auster kertoi antaneensa lapselleen yliannostuksen vastalääkettä ja yrittäneensä elvyttää tätä, ennen kuin soitti hätänumeroon.

Kanteessa ei kerrota, miten huumeet joutuivat lapsen elimistöön.

Daniel Auster ei ole ensimmäistä kertaa tekemisissä lainvalvojien kanssa. Vuonna 1996 hänen nimensä liitettiin alamaailman välienselvittelyyn, jossa kuoli huumekauppias Andrew Melendez. Auster ei ollut osallisena murhaan, mutta hänen hallustaan löydettiin 3 000 dollaria, jotka oli varastettu Melendeziltä. Tuolloin Auster tuomittiin ehdolliseen vankeuteen.

Daniel Austerin isä Paul Auster ei halunnut kommentoida asiaa New York Timesille.

Teoksissaan sekä Paul Auster että hänen vaimonsa, Daniel Austerin äitipuoli Siri Hustvedt ovat sivunneet huumeriippuvuutta. Hustvedtin romaanissa Kaikki mitä rakastin on henkilöhahmo, joka pidätetään huumekauppiaan murhan yhteydessä. Paul Austerin romaanin Oraakkeliyö kertoja puolestaan on kirjailija, jonka poika on huumeaddikti.