Pink Twinsin näyttely on sekoitus lumoavuutta ja epämukavuutta.

Animaatio / video

Pink Twins 29.4. saakka valokuvagalleria Hippolytessä (Yrjönkatu 8–10). Ti–pe 12–17, la–su 12–16.

Taiteilijakaksikko Pink Twins eli veljekset Juha Vehviläinen (s. 1978) ja Vesa Vehviläinen (s. 1974) tunnetaan turboahdetuista videoteoksista, joiden psykedeelinen tietokonegrafiikka ja kakofonian rajalla oleva musiikki ylikuormittavat silmät ja korvat.

Myös galleria Hippolyten näyttely tarjoaa kokemuksellisesti monimutkaisen sekoituksen lumoavuutta ja epämukavuutta. Näyttely on selvästi suunniteltu nielemään katsoja: galleriatilaan nähden valtava videoprojektio tuntuu kaatuvan päälle, ja voimakas, särisevä musiikki sattuu korvissa. Samalla kaleidoskooppimaisessa kuvavirrassa on jotain oudon vangitsevaa.

Näyttelyn teoksista vanhempi, The Eternal (2021), on tutumpaa Pink Twinsiä. Teos kuljettaa särkyneeltä kristallilta näyttävän putken läpi, jossa kuvat kiinalaisista puutarhoista hajoavat sirpaleiksi. Lopussa säröytynyt kuva eheytyy, ja hallitsematon pyörre löytää vastapainokseen klassisten puutarhojen seesteisen harmonian.

Tuoreempi The Transient (2022) on veljeksiltä uudenlainen avaus ja samalla näyttelyn kiinnostavampi osuus. Hypnoottisesti jumputtavan musiikin tahtiin sykkivässä teoksessa luonto käy ylikierroksilla: saniaiset, magnoliat ja neidonhiuspuut kasvavat sellaista tahtia, että ne melkein vyöryvät seinältä galleriatilaan.

Teoksen animointi on aiempaa realistisempaa ja samalla raikkaampaa. Sen rytmikäs liike jättää enemmän hengitystilaa kuin The Eternalin päällekäyvyys. The Transient on Pink Twinsin maksimalistisen estetiikan skaalalla yllättävän seesteinen, jopa sievä – eikä tämä välttämättä ole huono asia.