Dokumenttisarjaan tekoälyllä luotu Andy Warholin ääni saa aikaan väristyksiä, mutta kuulija tottuu nopeasti tunteistaan kertovaan koneeseen.

Ääni on lempeä tai kalsea. Se on tunteva tai robottimainen.

”Itkin itseni uneen”, kertoja puhuu sydänsuruista.

Andy Warholin ääni häiritsee, koska se ei ole vuonna 1987 kuolleen kuvataiteilijan ääni, mutta samaan aikaan on.

Netflixin dokumenttisarja Andy Warholin päiväkirjat on yli kuusituntiseksi taiteilijaelämäkerraksi suuri saavutus: kuvien, haastatteluiden ja videoiden yhdistelmä, joka valottaa New Yorkin taiteilijapiirejä Warholin romanssien kautta.

Joka jakson alussa on tekstiplanssi, joka kertoo, että Warholin ääni on yhdistelmä Resemble AI -tekoälyä ja ääninäyttelijän tulkintaa. Ohjaaja Andrew Rossi on kertonut, että noin 15 prosenttia äänestä on näyttelijäsuoritusta, joka täydentää tallenteista kerättyä oikeaa ääntä.

Ratkaisua perustellaan sillä, että kuvien uudelleenmuokkaajana tunnettu Warhol kertoi eläessään, että haluaisi olla kone. Niillä on vähemmän ongelmia kuin ihmisillä, hän sanoi.

Kone-Andy saa aikaan unheimlichin, oudonkammottavan olon, kun se käy läpi asioita, joita pidetään ihmisyyden perustana. Se kertoo elämänviisauksia siitä, miten kannattaa rakastua silmät kiinni ja muistelee, miten tulipalo sai värisemään pelosta.

Andy Warhol kertoi haluavansa olla kone, koska niillä on vähemmän ongelmia kuin ihmisillä.

Astutaan alueelle, jota tieteisfiktiossa on käsitelty vuosikymmeniä: voiko kone rakastua, voiko se edes mukailla tunteita? Bladerunnereiden tai startrekien androidit todistetaan usein vajavaisiksi, vaikka oikeasti luulo ihmisen ainutlaatuisuudesta saattaa olla harhaa.

Julkkiskokki Anthony Bourdainin seuraajat raivostuivat kesällä, kun elämäkertadokumentti Roadrunnerin ohjaaja Morgan Neville paljasti haastattelussa, että pienen sähköpostinpätkän lukeekin kuolleen kokin sijaan tämän äänestä tehty tekoäly. Bourdain tunnettiin ”aitoudestaan”, eikä sellainen ollut monien mielestä soveliasta.

Warholin robottiääni ei ole aiheuttanut kohua, vaikka se tavaa taiteilijan päiväkirjamerkintöjä tuntitolkulla. Oudon alkututtavuuden jälkeen ääneen tottuu.

Dokumenteissa ääneen herätetyt kuolleet saattavat jäädä kuriositeetiksi, mutta tuntevaa ihmistä kopioiva kone tulee mullistamaan kaupallisen äänen.

Äänifirma Sonantic on kertonut kehittäneensä parin viime vuoden aikana tekoälyohjelmia, jotka pystyvät luomaan huutavan ja itkevän ihmisen ääntä. Näytevideossa pehmeä naisääni puhuu aluksi siirappisesti rakkaudesta, mutta paljastaa sitten, ettei ole olemassa, eikä voi kuolla, koska on kone.

Kun pian kuullaan yhä enemmän koneen itkua, surullisinta on se, miten helposti ihmiset alkavat itkeä mukana.