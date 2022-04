Selfiemuseot ovat museoalan uusin trendi, ja pelkästään Ruotsissa niitä on jo kolme – mutta voiko niitä edes kutsua museoiksi?

Tukholman uusi selfiemuseo koostuu 25 eri tilasta, jossa kävijät voivat ottaa itsestään kuvia.

Instagram-tili on täynnä kuvia, joissa huomio kiinnittyy pirskahteleviin taustoihin. On pallomeri, keinuja, värien ilotulitusta ja heijastavia pintoja.

Vaikka pirskahtelevat kuvat ovat Instagramia tyypillisimmillään, kuviin sisältyy uusi ulottuvuus. Ne on nimittäin otettu selfiemuseosta.

Selfiemuseoista on tullut jo jonkinasteinen trendi maailmalla, ja museoita löytyy muun muassa Yhdysvalloista ja Hollannista.

Ruotsista selfiemuseoita löytyy jo kolme. Uusin näistä, Youseum-museokonseptin toimipiste, avattiin Tukholmaan maaliskuussa.

Tukholman Youseumissä ei ole taideteoksia eikä historian havinaa. Sen sijaan museo koostuu 25 tilasta, jotka on tarkoitettu valokuvien taustaksi.

Uuden museon perustaja ovat hollantilaiset Koen Derks ja Joep Heusschen.

Youseumilla on ennestään kaksi toimipistettä Hollannissa ja se on ilmoittanut avaavansa uuden toimipisteen Saksaan. Tavoitteena on myös laajentaa toimintaa Tanskaan ja Dubaihin.

”Uskon, että konsepti on suosittu, koska se tuo jotain uutta ja erilaista museoihin, joissa valokuvaaminen on joskus kiellettyä”, sanoo Derks Ruotsin television kulttuuriuutisille.

Hänen mukaansa museot vastaavat myös ihmisten tarpeeseen luoda sisältöä itsestään sosiaaliseen mediaansa.

Youseumista alun perin uutisoineen Ruotsin television kulttuuriuutisten mukaan selfie-museoiden konsepti on lähtöisin San Franciscon Jäätelömuseosta, josta se on lähtenyt leviämään muihin maihin.

Myös Suomessa sosiaalinen media on tullut osaksi taidenäyttelyitä ja museoita viime vuosina.

Viime kesän hitti oli Dafta Maimonin Indigestibles-teos, jossa ihmiset kävelivät suolen läpi Helsinki Biennaalissa.

Somettava museokävijä on saattanut löytää itsensä myös Katharina Grossen massiivisten ruiskumaalattujen kankaiden joukosta HAMissa tai Hrafnhildur Arnardóttirin eli Shoplifterin värikkäiden hiusten syleilystä Kiasmassa.

Suomen museoliiton toimitusjohtaja Petra Havun mukaan ”somesopivien” teosten rantautuminen museoihin ja selfiemuseoiden perustaminen ovat saman asian kaksi eri puolta.

”Tämä on osa sitä, miten museot ovat kiinni ajassa."

Havun mukaan Instagram ja ihmisten osallisuus näyttelyissä ovat nykyhetken ilmiöitä.

Somettamiseen kannustavat taideteokset ovat museoiden tapa houkutella kävijöitä, mutta myös markkinointikeino. Elämykselliset taideteokset myös kiinnostavat kävijöitä.

Selfiemuseot ovat Suomessa vielä suhteellisen tuntematon asia.

Museo-sanan käyttö selfiemuseoiden kohdalla askarruttaa Havua, sillä museoihin liittyy tietty pysyvyys ja se, ettei tavoitella taloudellista hyötyä.

Myös kerättävät kokoelmat sekä kulttuuriperinteen tallettaminen ja analysointi ovat osa museoiden tehtävää.

Sen sijaan Havu näkee selfiemuseot tietynlaisina virtuaalinäyttelyinä, joissa kävijät muodostavat lopullisen teoksen sosiaaliseen mediaan pala palalta.

Suomeen ei tiettävästi olla perustamassa varsinaista selfiemuseota, mutta somemaailma tunnistetaan myös museotasolla. Suomen valokuvataiteen museo on dokumentoinut suomalaisten Instagram-käyttäjien kuvia syksyllä 2018 käynnistyneessä Insta_Suomi-tapaustutkimuksessaan.