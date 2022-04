St. Vincentinä esiintyvä Annie Clark on käsikirjoittanut elokuvan vanhan kaverinsa Carrie Brownsteinin kanssa.

Annie Clark tekee St. Vincentin nimellä omalaatuista, mutkikkaasti sovitettua taiderockia, joka on vedonnut sekä yleisöön että kriitikoihin. Hän on saanut muun muassa kolme Grammy-palkintoa.

Karismaattisen tähden konsertit ovat kasvaneet kokonaisvaltaisiksi esityksiksi, joissa olennaista ovat valot, tehosteet ja erikoiset esiintymisasut. Yksi sellainen esitys herätti hurmosta Helsingissä Flow-festivaalin päätteeksi 2018.

Mukadokumentissa The Nowhere Inn – St. Vincent (USA 2020) juuri mikään ei ole totta vaan keksittyä ja lavastettua. Tavallaan sen pitäisi sopia keinotekoisuudella leikittelevän St. Vincentin kuvajaiseksi.

Clark on käsikirjoittanut sepustuksen vanhan kaverinsa Carrie Brownsteinin kanssa. Hänkin on muusikko, parhaiten tunnettu Sleater-Kinney -bändistä. Ohjaajaksi on pestattu tv-töitä tehnyt Bill Benz, mutta elokuva on ennen kaikkea Clarkin ja Brownsteinin juttu.

Tarinassa Brownstein tekee kiertueella dokkaria St. Vincentistä. Ongelmia alkaa tulla, kun Annie on ohjaaja Carrien mielestä lavan ulkopuolella liian tavallinen St. Vincentiksi.

The Nowhere Inn ei ole hetkeäkään uskottava millään tasolla. Brownsteinin onneton näytteleminen on iso ongelma, mutta typerästi kirjoitettu tarina vielä isompi. Hölmöt vitsit ovat aina tylsiä ja tämä kestää puolitoista tuntia.

Konserttipätkät ovat sentään sähäköitä ja aivan lopussa tunnelma kiristyy painajaismaiseksi kuin David Lynchin elokuvissa.

The Nowhere Inn – St. Vincent, Areena ja Teema to klo 21.55