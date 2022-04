Harrison Birtwistle oli yksi Britannian merkittävimmistä 1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun säveltäjistä.

Englantilainen säveltäjä Sir Harrison Birtwistle kuoli maanantaina 18. huhtikuuta 2022 kotonaan Meressä, Englannissa. Hän oli 87-vuotias, syntynyt 15. heinäkuuta 1934 Accringtonissa.

Sir Harrison Birtwistle oli yksi Britannian merkittävimmistä 1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun säveltäjistä. Tyylillisesti hän kiinnittyi jo nuorena modernismiin, ja hänen musiikkinsa onkin vahvaeleistä ja dissonoivaa.

Teosten aihepiiri liittyy usein mytologiaan, esimerkiksi oopperoissa Gawain, The Mask of Orpheus ja The Minotaur. Näistä The Mask of Orpheus ja The Minotaur liittyvät muinaiskreikkalaisiin myytteihin, kun taas Gawainin aihe on peräisin kuningas Arthurin legendoista.

Britannialaiseen kansanperinteeseen liittyi myös Birtwistlen läpimurtoteos, kamariooppera Punch and Judy, joka perustuu britannialaiseen nukketeatteritraditioon.

”Siinä halusin palauttaa Punch and Judy -nukketeatteriperinteen väkivaltaisille alkujuurilleen. Ajan myötähän se on vesittynyt ja siitä on tullut lastenkulttuuria – joka sekin on silti melko väkivaltaista”, Birtwistle kertoi HS:n haastattelussa kesällä 2015, jolloin hän vieraili Musiikin aika -nykymusiikkifestivaalilla Viitasaarella.

Punch and Judy -oopperan väkivaltainen kuvasto ja sen modernistinen musiikki aiheuttivat pahennusta, kun se kantaesitettiin Aldeburghin festivaalilla kesällä 1968. Festivaalin perustajiin kuuluneen säveltäjä Benjamin Brittenin kerrotaan poistuneen oopperan väliajalla.

”Mutta en minä koskaan varta vasten pyri kirjoittamaan mitään raflaavaa”, Birtwistle totesi HS:n haastattelussa.

Usein hänen musiikkinsa kuitenkin aiheutti vastalauseita konservatiivisemmissa piireissä, esimerkiksi vuonna 1995, kun hänen sävellyksensä Panic esitettiin BBC:n Proms-festivaalin päätöskonsertissa, jossa ei yleensä ollut kuultu nykymusiikkia. BBC:n palautelinjat kävivät kuumana vihaisesta palautteesta.

”Ihmiset kuvittelivat että minä sävelsin sen siksi, että saisin ärsyttää heitä. En tietenkään! Olin säveltänyt sen, ja sitten BBC halusi esittää sen Last Night of the Promseissa.”

Harrison Birtwistle opiskeli klarinetinsoittoa ja säveltämistä syntymäkaupunkinsa Accringtonin lähellä sijaitsevassa Manchesterin kuninkaallisessa konservatoriossa.

”Minä olin työväenluokkaa, ja silloin päällimmäisenä mielessä oli työpaikan saaminen. Joten aloin opiskella klarinettia, sillä eihän kukaan ajatellut, että säveltäminen voisi olla ammatti. Mutta vaikka minusta tehtiin klarinetistia, olin samalla kaappisäveltäjä. Lopulta tein ratkaisuni ja myin klarinettini pois”, hän sanoi HS:n haastattelussa syksyllä 2015, jolloin hän vieraili Helsingissä vastaanottamassa Wihurin Sibelius-palkinnon.

Manchesterissa hänen opiskelijatovereinaan olivat Peter Maxwell Davies ja Alexander Goehr, ja heitä alettiin kutsua Manchesterin koulukunnaksi. He kaikki olivat kiinnostuneita keskieurooppalaisesta modernismista.

”Sodan jälkeen maailma oli jälleen alkamassa rakentua. Ja meille nuorille säveltäjille modernismi oli jännittävää. Siihen liittyi hyvin itsetietoinen reaktio Sibeliuksen kaltaisia säveltäjiä vastaan, mikä oli tietenkin hyvin arroganttia.”

Säveltäjänä hän kertoo pitkään vältelleensä tietoisesti klassista ohjelmistoa, vaikka oli toki työskennellyt sen parissa klarinetistina. Viimeisinä vuosinaan hän kuitenkin kiinnostui yhä enemmän myös musiikin kantaohjelmistosta. Vuonna 2015 hän kertoi kiinnostuneensa Beethovenista, Schumannista ja Sibeliuksesta.

Birtwistle oli tuottelias säveltäjä ja kirjoitti eri sävellyslajeja kattavan laajan tuotannon. Hänen ansionsa tunnustettiin myös useilla musiikkipalkinnoilla, kuten vuoden 1987 Grawemeyer-, vuoden 1995 Siemens- ja vuoden 2015 Sibelius-palkinnolla. Sir-arvonimen eli britannialaisen ritarinarvon hän sai vuonna 1988.

