Pianisti Kari Ikonen pakkaa laukkuaan ja on innoissaan. Tätä juttua lukiessasi hän on jo Tallinnan-laivassa tai ehkä Viron Jõgevassa tai Abjassa konsertoimassa.

Seuraavan kuukauden aikana toteutuu hänen pitkäaikainen haaveensa: tehdä koko Euroopan-kiertue maata pitkin.

Syitä on ainakin kaksi: Ensinnäkin Ikonen pitää junalla matkustamisesta enemmän kuin lentämisestä. Mutta vielä suurempi syy on se, että lentäminen edistää ilmaston lämpenemistä. Siksi lentomatkailua on Ikosen mielestä vähennettävä tuntuvasti tulevaisuudessa.

”Mitään muuta tietä ei ole. Ja siksi haluan kokeilla tätä jo nyt”, hän sanoo.

Kari Ikonen lähtee kuukauden kiertueelle Eurooppaan ja pitää 13 konserttia.

Virosta Ikonen jatkaa bussilla Puolaan Białystokiin ja sieltä junalla Berliiniin, Ranskaan, Tanskaan ja Ruotsiin. Edessä on 13 konserttia ja lukuisia tunteja junassa istumista. Paluulippu on ostettu 20. toukokuuta Tukholmasta Turkuun seilaavaan laivaan, Turusta hän matkaa vielä junalla Helsinkiin.

Totta kai Ikonen on joutunut lykkäämään kiertuetta koronan takia. Viime vaiheessa ohjelmaan tuli vielä muutoksia, kun hän peruutti Pietarin konsertin vastalauseena Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa.

Kiinnostavaa onkin Ikosen mukaan nähdä, miten sodan läsnäolo tuntuu Euroopassa. ”Turvallisuuteni puolesta en pelkää, mutta fiiliksiin se vaikuttaa varmasti.”

Ikonen on kansainvälisestikin tunnettu jazzpianisti, joten kaksi kolmesta hänen keikoistaan on Suomen ulkopuolella.

”On tullut lennettyä niin että hirvittää”, hän sanoo.

Yhdysvalloissa hän on esiintynyt useita kertoja. Ensi syksynä on jälleen edessä työmatka Japaniin, Hongkongiin, Taiwaniin ja Australiaan. Siksi keväinen Euroopan-kiertue on mainio tilaisuus kokeilla, miten kiertue onnistuu maata pitkin.

Kyseessä on soolopianokiertue, joten Ikosen ei onneksi tarvitse kuljettaa instrumentteja. Mukana kulkee vain pianon mikrovirityslaite Maqiano, jolla on merkittävä rooli hänen musiikissaan. Se mahtuu vetolaukkuun.

Kari Ikonen on kehittänyt itse mikrovirityslaite Maqianon, jolla on tärkeä rooli Ikosen musiikissa. Onneksi se mahtuu vetolaukkuun.

Pientä matkakuumetta on silti ilmassa, sillä Ikonen ei ole koskaan ollut näin pitkällä kiertueella yksin. ”Herään hotellilla yksin, syön aamiaisen yksin, menen rautatieasemalle yksin...”

Toisaalta yksin matkustamisella on myös etunsa. Se antaa tilaa spontaaneille valinnoille. Ikonen ei esimerkiksi ole vielä päättänyt, missä hän aikoo viettää muutamia konserttien välillä olevia päiviä.

Sitä paitsi tällaisella matkalla on hyvä tilaisuus tavata ystäviä. Ranskassa Ikonen pysähtyy pariksi yöksi klarinetisti-saksofonisti Louis Sclavisin taloon lähellä Lyonin kaupunkia. Lyonissa muusikot konsertoivat yhdessä.

Myös Berliinissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa Ikonen esiintyy paikallisten kollegojensa kanssa.

”Tulevaisuuden kiertueita ajatellessa olisi ihanteellista, jos esimerkiksi jonkin festarikeikan oheen voisi matkan varrelle sirotella keikkoja vaikkapa muutaman sadan kilometrin välein”, Ikonen pohtii.

Suurin heikkous junamatkailussa on se, että se on kallista – monesti paljon kalliimpaa kuin lentäminen.

Apuun tuli Suomen Kulttuurirahasto, jonka tuella Ikonen voi maksaa matkat ja ne yöpymiset, jotka hän joutuisi kustantamaan omasta pussistaan.

Toinen vaikeus on se, että lippujen hankkiminen ja matkareittien selvittäminen voi olla hankalaa. Eri maiden junaliput pitää ostaa eri paikoista ja aikatauluista on toisinaan vaikea saada selkoa.

Ikonen tunnustaakin, että osa matkalipuista on vielä ostamatta. ”Olen päässyt vasta Bremeniin asti”, hän nauraa.

Tähän asti lippujen kanssa on kuitenkin sujunut hyvin, vaikka esimerkiksi Puolan junaliput piti ostaa kaksilta eri verkkosivuilta, jotka olivat molemmat puolankielisiä.

Ikonen uskoo, että maata pitkin matkustaminen yleistyy. ”Kehitys voi olla nopeaakin, kunhan saamme vielä muutaman hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin raportin.”

Kotimaassakin hän pyrkii tekemään työmatkansa mahdollisimman kestävällä tavalla. Yksin liikkuessaan hän käyttää bussia tai junaa. Yhtyeen kanssa keikkaillessa auto on hyvä vaihtoehto, kun mukana on instrumenttejakin. ”Jos autossa on kolme, neljä ihmistä, ei hiilijalanjälki ole kohtuuton.”

Ikonen ei ole ainoa muusikko, joka on ryhtynyt toimiin pienentääkseen työnsä tuottamaa hiilijalanjälkeä. Koko jazz-ala on tarttunut tomerasti haasteeseen. Suomen Jazzliitto on käynnistänyt kehityshankkeen nimeltään hiilineutraali kiertuemalli. Sen puitteissa toteutetaan ensi syksynä seitsemän pilottikiertuetta, joilla testataan erilaisia kiertämisen malleja ja lasketaan niiden ilmastovaikutuksia.

Hankkeen tarkoituksena on pilotoida uusia kestävämmän kiertämisen malleja.

Mutta Ikosella kaikki on vielä edessä:

Miten hän aikoo käyttää aikaansa junassa? Syntyykö siellä ehkä uusi mestariteos?

”En pysty säveltämään junassa”, Ikonen toteaa. Luovaan työhön hän sanoo tarvitsevansa työrauhaa, tilaa laulaa, sekä pöydänkulman, jolle naputella rytmejä.

Sen sijaan hän aikoo lukea, kuunnella äänikirjoja ja elvyttää saksan kielen taitoaan. ”Ja jos junassa törmää mukaviin ihmisiin, keskustelu syntyy helposti”, hän sanoo.

Tai sitten Ikonen käyttää tilaisuutta hyväkseen, eikä tee mitään.

”Istuskelen. Katselen maisemia. Jos saan jonkin hyvän idean, kirjoitan sen ylös.”

