Taudin pelko oli Peltolan mielestä tautia pahempi.

Korona saapui Suomeen maaliskuussa 2020. Maassa otettiin käyttöön tiukat rajoitukset. Ravintolat suljettiin, matkustamista rajoitettiin ja koulut siirrettiin etäopetukseen.

Tietyllä tapaa viisaampaa olisi ollut olla tekemättä mitään, esittää infektiotautiopin emeritusprofessori Heikki Peltola kirjassaan Infektiolääkärin koronasaaga. Kun maailma meni sekaisin (Duodecim).

”Jos pandemian annettaisiin vain tulla, iskisi tauti täydellä voimallaan heti. Moni sairastuisi, mutta eivät läheskään kaikki. Tauti riehuisi minimaalisen ajan ja poistuisi tai muuntuisi lievemmäksi.”

Epidemian keston kannalta tämä olisi ollut ihanteellista. Huonona puolena tauti näyttäisi hurjimmat puolensa.

Kirjassaan Peltola kokoaa kahden koronavuoden tapahtumat 72 teesiksi.

Oleellisimpia opetuksia on kolme.

”Ensimmäinen opetus on se, että maailmanlaajuinen pandemia ei ole teoriaa vaan todellisuutta,” Peltola toteaa.

Toinen opetus on pandemian nopeus, joka ällistytti niin Peltolan kuin muutkin.

Kolmas opetus on se, että pitää säilyttää suhteellisuudentaju. Vaikka koronavirus aiheuttaa vakavan taudin, se ei ole yhtä vaarallinen kuin esimerkiksi sata vuotta varhaisempi espanjantauti.

Kuolemaan pitäisi Peltolan mielestä suhtautua muutenkin ymmärtävämmin, sillä se on osa elämää. Kuolema on kaikilla edessä. Suurin osa koronaan kuolleista on monella tapaa sairaita ja jo yli keskimääräisen elinajanodotteen.

Tämä ei muuta sitä, että korona oli ihan oikeasti vaarallinen tauti.