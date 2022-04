Joonas Rinta-Kanto tekee viikossa viisi absurdia Fok_It-sarjakuvastrippiä.

Suomalaisilla taitaa olla vähän outo huumorintaju, ainakin jos sarjakuvien suosiosta voi päätellä. Yksi hitti kertoo naisen ja sian parisuhteesta, toisessa oudot tyypit laukovat sanaleikkejä kummallisessa kaupungissa.

Viiviin ja Wagneriin ja Fingerporiin on totuttu ehkä jopa niin, ettei niiden kummallisia lähtökohtia tule aina ajatelleeksi, mutta Fok_It taitaa tuntua aina aika oudolta.

”Nimi kertoo, miten vähän uskoin sarjakuvan ottavan tuulta alleen. Pohdiskelin pitkään enkä keksinyt mitään toimivaa. Lopulta pistin nimeksi Fok_It, jonka oli tarkoitus olla vain väliaikainen. En edes muista, miksi sinne piti rytätä mukaan myös alaviiva”, Joonas Rinta-Kanto muistelee.

Nimi on tietysti väännös englanninkielisestä manauksesta.

Fok_It alkoi ilmestyä Rinta-Kannon blogissa vuonna 2009. Ensimmäisen kokoelmakirjan julkaisi jo seuraavana vuonna Kreegah Bundolo, pienkustantamo, joka uurasti lehtinä julki myös Matti Hagelbergin suurtyön Läskimooses.

Vuodesta 2011 lähtien Helsingin Sanomien Nyt-liite on julkaissut Fok_Itiä, aluksi kerran viikossa lehdessä, sittemmin verkossa viitenä päivänä viikossa. Facebookissa sillä on yli 33 000 seuraajaa ja Instagramissa Nytin profiilissa yli 84 000 yhdessä Anonyymien eläinten kanssa.

Tarina on sikäli tyypillinen, että yhtäkään suomalaista hittisarjakuvaa ei ole alkujaan luotu rahanhimo silmissä kiiluen. Menestys tulee tuurilla. Omaperäisyys voi auttaa, mutta koskaan ei voi etukäteen tietää, mikä lukijoihin kolahtaa.

”Kun aloitin vuonna 2009, olin töissä leipätöissä ja tein sarjakuvat viikonloppuisin. Nyt ihmettelen, miten sain tehtyä aina sunnuntaina seuraavan viikon viisi strippiä. Siinä oli silloin pientä pakkomiellettä, kun teki tajunnanvirtapelleilyä harrastuksena.”

Monelle muulle viiden tai kuuden stripin tekeminen viikossa on täyspäiväinen työ, joten moinen säännöllisyys harrastuksena kuulostaa tosiaan melkoiselta itsekurin saavutukselta. Rinta-Kanto ei alussa havitellut sarjakuvista ammattia.

”En ollut aiemmin edes tehnyt sarjakuvia, muuta kuin pieniä räpellyksiä luonnoskirjoihin. Toki olen lukenut niitä aina, lapsena samat Asterixit ja Akut kuin kaikki muutkin, ja nuorena kannoin niitä kassikaupalla kirjastosta kotiin.”

Liki olemattomasta kokemuksesta huolimatta Fok_It syntyi suunnilleen valmiina kuin nuoren bändin ensimmäinen hittisinkku. Absurdi huumori on aina asettunut tiukkaan kolmen ruudun kaavaan. Ruudut Rinta-Kanto piirtää valmiiksi paperille.

”Joskus ideat lähtevät tekstistä ja joskus piirtelen hahmoja, joista strippi kehittyy. Kirjoittelen muistikirjaan pieniä irrallisia lauseita. Joskus löydän niitä sieltä parin vuoden päästä eikä minulla ole aavistustakaan, mitä olen meinannut.”

Juhlapyhät ja merkkipäivät tarjoavat hedelmällisiä aiheita kuten viimeksi pääsiäinen juuri äsken, joten ne Rinta-Kanto on merkannut tunnollisesti kalenteriinsa.

”Nykyään tiedän yleensä aina, miksi lippu on nostettu”, hän toteaa.

Maanantaisin Rinta-Kanto viljelee eläinaiheita. Voimaeläimien piti olla blogissa viikon kestävä harhakuva, mutta niiden suosio räjäytti koko sarjan seuraajamäärät. Säihkyturpa-yksisarvinen, Salaliitto-sammakko ja muut esiintyvät myös oheistuotteissa, kuten postikorteissa ja sukissa.

”Säihkyturvasta tuli rakkauden eläin ja siinä löytyi sarjan nössöpuoli. Se on myös jakanut lukijoita eniten.”

Teatteri Kultsa teki jopa näytelmän Fok_It – viides vuodenaika (2020). Se oli Rinta-Kannon mielestä ihan hauska, vaikka hän joutuikin vähän kiemurtelemaan ja hikoilemaan katsoessaan omia juttujaan näyttämöllä.

”Kerran näin unta, että Fok_Itistä tehtiin elokuvaa. Se taisi kyllä olla painajainen.”

Ehkä kummallisin Fok_Itin tuoma kokemus oli, kun Rinta-Kanto kutsuttiin Hongkongiin Comix Home Base -keskuksen järjestämälle sarjakuvafestivaalille vuonna 2018.

”Siinä sitten esittelin sarjakuvaa, jossa oli paljon tekstiä suomeksi. Mietin vieläkin, ymmärsivätkö he mitään, mutta ainakin kaikki mukaan ottamani kirjat ostettiin. Se oli mahtavaa mutta absurdia.”

Fok_It toimii pitkälti tekstin varassa. Hahmot ovat pelkistettyjä, mutta niiden vängät ilmeet tuovat oman lisänsä vinksahtaneeseen ilmapiiriin.

”Joskus ihmiset väittävät, että olen salakuunnellut heitä, joten kai ne johonkin osuvat. En muuten salakuuntele ketään! Työpaikkapalaverit ovat helppoja aiheita, vaikka eivät ole minulle tuttuja.”

Rinta-Kanto on ollut jo pitkään freelancer. Fok_Itin ohella hän kuvittaa kirjoja, lehtiä, levynkansia ynnä muuta. Hän on jakanut hommat vuoroviikkoihin, tekee joka toinen viikko kymmenen strippiä ja keskittyy joka toinen viikko kuvitustöihin.

Fok_Itin lisäksi Rinta-Kanto on tehnyt joitakin sarjakuvia Kuti-lehteen ja eri antologioihin, yleensä kun on pyydetty. Pitkä sarjakuvatarina on siintänyt mielessä niin kauan, että se on hänen mielestään pakko toteuttaa joskus.

Fok_Itin viivat syntyvät edelleen perinteisesti paperille, mutta kuvitukset Rinta-Kanto piirtää digitaalisesti. Hän arvelee, että yleensä kuvituksia tilataan sarjakuvan innoittamana ja siksi tyyli sopii. Tosin kuvituksia hän hioo tarkemmin kuin spontaania sarjakuvaa.

”Piirtäminen on unelma-ammatti, mutta toki sekin välillä leipäännyttää. Joskus olen miettinyt, toimiiko ideointi paremmin väsyneenä, mutta siinä on joka tapauksessa aaltoilua. Toisinaan pitää vääntää väkisin. Ehkä Fok_Itin tekeminen on opettanut, että elämässä kaikki menee aalloissa.”