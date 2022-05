Kauhuohjaaja Sam Raimi väläyttää omintakeista tyyliään Dr. Strangen jatko-osassa, vaikka Multiverse of Madness on tiukan formaatin supersankarielokuva.

Fantasia

Dr. Strange in the Multiverse of Madness, ohjaus Sam Raimi. 126 min. K12. ★★★

Onnistuuko ohjaaja Sam Raimi kieputtamaan omaa taikaansa megabudjetin digitehostemylläkkään, jota lait ovat kirjoitetut Marvel-brändin pyhään loitsukirjaan?

Odotuksia kasaantui, koska Raimi räävittömine kauhuelokuvineen on indie-legenda ja yksi allekirjoittaneen lapsuuden sankareista. Evil Deadin lisäksi hyvässä muistissa ovat Raimin parinkymmenen vuoden takaiset onnistumiset Spider-Man-elokuvissa.

No, ei tästä Raimi-elokuvien klassikkoa kehkeytynyt, mutta ilahduttavalla tavalla kauhuelokuvan kuvastoa väläyttävä supersankarispektaakkeli kuitenkin.

Dr. Strange in the Multiverse of Madness jatkaa newyorkilaisen mahtitaikurin tarinaa heittämällä vastustajaksi Wanda Maximoff -nimisen noidan (Elizabeth Olsen).

Molemmat on nähty useissa aiemmissa elokuvissa, ja Wanda lisäksi hiljattaisessa tv-sarjassakin, mutta Marvel-kaanonin tuntemus ei onneksi ole edellytys tämän elokuvan ymmärtämiselle.

Ytimessä on yksi ikuisuuskysymyksistä: voiko tehdä pahaa saavuttaakseen hyvää?

Pulma polttaa niin Dr. Strangea (Benedict Cumberbatch) kuin Wanda Maximoffia, joka lipeää velhouden pimeälle puolelle perin inhimillisestä syystä: hän uneksii olevansa kahden alakouluikäisen pojan äiti ja haluaa elää heidän kanssaan tavallista perhearkea.

Tämän elokuvan maailmassa se onnistuisi muuttamalla rinnakkaiseen universumiin, ja siinä onnistuakseen Maximoffin, tai Purppuranoidan, täytyisi varastaa superkyvyt teini-ikäiseltä America Chavezilta (Xochitl Gomez), mikä veisi Chavezin hengen.

Chavez pääsee suojaan Strangen viitan alle, mutta ikävä kyllä hänen voimansa kiinnostavat myös Strangea, koska loitsuista on loppua kipinä. Purppuranoidan äitivietti meinaa tomuttaa koko universumin, tai ainakin turhan monta rinnakkaisista.

America Chavez edustaa harvinaista hahmokaartia supersankarisaagassa: farkkutakissa killuu sateenkaaripinssi, ja vanhempinaan Chavezilla oli kaksi naista. Äidit vaikuttavat tapetuilta, mutta se ei johdu heidän perhemallistaan vaan siitä, että supersankareilla ei nyt vain ole ehjää taustaa.

Dr. Strange saa uudessa elokuvassaan vastustajakseen Purppuranoidan (Elizabeth Olsen).

Lienen nähnyt supersankariseisontaa ja sini-punaisten energiasäteiden tanssia lihaksikkailla vartaloilla yhden elämän tarpeiksi, mutta nyt ilahduin parista syystä.

Dr. Strange in the Multiverse of Madness on nimensä mukaisesti psykedeelinen projekti, ja lsd-vaikutteisia visioitakin Sam Raimin ohjaajanlahjat tukevat.

Kun Strange sukeltaa teinisuojattinsa kanssa rinnakkaistodellisuuksiin, nähdään puolen minuutin sisällä muun muassa dinosauruksia, kynäanimaatiota ja muovailulitkuhahmoja. Ajelun päätteeksi pudotaan vaihtoehtoiseen New Yorkiin, jonka punatiilistä kasvelee pastellinvärisiä puita ja kadulla virtaa puro. Siis etiäinen tulevaisuudesta, johon Marvelin perustaneet hipit 60-luvulla uskoivat.

Sädetaistelujen mausteeksi tirahtaa vaihteeksi hieman vertakin, ja kun katsoja on selvinnyt digisalamoista tarinan jälkipuolelle, nähdään kuin nähdäänkin Raimi luovuutensa juurilla eli liikuttelemassa mädäntynyttä ihmislihaa. Oivallinen piristys koko perheen elokuvassa ja hyvää johdatusta kauhuelokuvan iloihin.

Juonta paljastamatta kiitettäköön vielä tapaa, jolla käsikirjoittajat laittavat pahiksen ymmärtämään tekojensa vääryys. Kovin usein supersankarit pieksävät jo valmiiksi murtuneet ihmisrauniot muhjuksi– nyt luotetaan pehmeämpiin keinoihin.

Hippiaate kuoli, mutta Marvel-elokuvissa se elää.

Käsikirjoitus Michael Waldron. Tuottajat Kevin Feige, Lous D’Esposito. Pääosissa Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez.