Rumpalikin on ryhmätyön tekijä. ”Jos kahdesta helkatin hyvästä soittajasta toinen on vähän parempi, mutta puupää, arvaa kumpi otetaan keikalle?” hän kysyy.

Rumpali Jari ”Kepa” Kettusen puhelin on viime aikoina soinut keikkapyyntöjen merkeissä päivittäin. Tämä on ollut tervetullutta korona-ajan pakollisen esiintymistauon jälkeen.

Kettunen luettelee tekevänsä tänä vuonna muun muassa Agentsin ja Maustetyttöjen keikkoja, Katri Helenan konsertteja, Karita Mattilan säestämistä oopperassa, roots-keikkoja oman vaimon Minna Lasasen kanssa sekä Rolling Rust -yhtyeen keikkoja.

”Pitäisiköhän minun vielä ottaa tuo allakka, kun en ehkä muista kaikkia? Töitä riittää nyt kivasti, ja viimeisin buukkaus oli vapulle 2023, eli siellä asti mennään jo”, Kettunen sanoo.

Monipuolista työkenttää rumpali pitää yllä tarkoituksella.

”Oma pää pysyy virkeänä ja virikettä on koko ajan. Se on hirveän tärkeää, jotta jaksaa punnertaa. Eri musiikkityylit ovat palvelleet toisiaan hirveän hyvin.”

Kettusen ura alkoi nuoruuden bändikuvioista Iisalmessa. Hän innostui rummuista jo varhain, mutta soittaminen ei vielä nuorena ollut tavoitteellista. Lukion jälkeen Kettunen työskenteli musiikkikoulun vahtimestarina eikä ajatellut soittavansa koskaan ammatikseen.

Hän pääsi kuitenkin Kuopioon opiskelemaan klassisia lyömäsoittimia ja sen jälkeen Oulunkylän Pop & Jazz Konservatorioon. Pari vuotta meni matkatessa Iisalmen ja Helsingin väliä viikoittain.

”Oulunkylässä Sorvalin Upi sanoi, ja olin itsekin sen tajunnut, että töitä täytyy tehdä. Pitää treenata niin paljon kuin ikinä pystyy. Parhaimmillaan se meni sitten aivan ympäripyöreäksi. Aloitin aamulla yhdeksän aikaan ja lopetin aamuyöstä.”

Kepa Kettunen on soittanut rumpuja lähes 2000 kappaleessa.

Kun Kettunen muutti Helsinkiin, häntä neuvottiin oleskelemaan Tavastialla, jotta verkostoituisi muusikkopiireihin. Rumpali ei kokenut hengailua omakseen. Sen sijaan hän luotti, että ura etenee, jos hän soittaa riittävän hyvin.

Erään keikan yleisössä istui tuottaja T.T. Oksala, joka piti kuulemastaan ja pyysi Kettusen ensimmäiselle studiokeikalle. Oksalan bändistä hänet keksi Pave Maijanen ja Kojon yhtyeestä Jim Pembroke, joka kysyi Wigwamin jäseneksi.

”Wigwam oli musiikillisesti järisyttävä oppikoulu. Siellä katsottiin aina biisien tekstit ennen kuin ne soitettiin. Kun lähdimme soittamaan Freddie Are You Readya ja meikäläinen latasi siihen napakasti fillit, se katkaistiin heti. Rekku [Rechardt] sanoi, että kaikki hyvin, mutta älä soita noin, kun ei hän laula noin. Et soita rumpuja tässä bändissä vaan olet tarinankertoja niin kuin me muutkin.”

Näillä kokemuksilla Kettunen on pärjännyt viihdeorkestereissa, televisiossa, teattereissa, erilaisissa bändeissä sekä studiokeikoilla. Joskus hän mietti, mikä olisi ihanteellinen suhde livekeikkojen, studiotöiden ja rumpuopetuksen välillä.

”Tuntuu, että livesoittamista pitäisi olla vähintään puolet. Siinä viehättää se, mitä siinä hetkessä tapahtuu. Kun koko bändi puksuttaa ja tapahtuu asioita, joita ei välttämättä tapahdu kuin sen kerran.”

Kettusen tämän hetken tunnetuin bändi on Agents, johon Esa Pulliainen pyysi hänet kahdeksan vuotta sitten.

”Esa soittaa kitaraa niin kuin joku laulaa. Hän ei soita hirveän kitaristimaisesti, ja se on minusta hienoa. Se on Esan oma juttu ja soundi”, Kettunen sanoo.

”Kerran sain kokeilla soundcheckissä hänen kitaraansa. Siinä oli Esan asetukset, mutta soittoni kuulosti kauhealta häneen verrattuna. Kyllä se juttu on onneksi näpeissä.”

Kettunenkaan ei ole kitaristina aloittelija, sillä hän on soittanut nuoresta lähtien. Ensimmäinen omia sävellyksiä sisältänyt rautalankalevy ilmestyi 2009. Sen jälkeen albumeita on ilmestynyt kolme, ja seuraava on jo viimeistelyvaiheessa.

Tulevilta vuosilta rumpali toivoo täyttä keikkakalenteria. Kettunen suunnittelee myös rumpujensoitosta sähköistä oppikirjaa, jonka innoituksena ovat toimineet kontaktit ulkomaisiin tähtirumpaleihin.

Kettunen jakaa osaamistaan eteenpäin myös opettajana. Läheskään kaikki ei ammattirumpalin työssä ole kiinni soittotaidosta.

”Jos sinulla on kaksi helkatin hyvää soittajaa, joista toinen saattaa olla vähän parempi, mutta hän on puupää, arvaapa kumpiko soittaja otetaan mieluummin keikalle? Kyllä tämä ryhmätyötä on loppupelissä.”