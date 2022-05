”Kokoelmat ovat edelleen kirjaston ydin. Kirjallisuus köyhtyy, jos kokoelmat köyhtyvät”, sanoo kirjailija ja kirjastonhoitaja Maisku Myllymäki.

Hän on huolissaan siitä, miten kirjastot onnistuvat vaalimaan kokoelmien monimuotoisuutta, jos uutuuksia hankitaan jatkuvasti vähemmän kuin vanhoja poistuu.

Myllymäki työskentelee Lahden kaupunginkirjastossa vastuualueenaan aikuisten kaunokirjallisuus. Hänen oma esikoisteoksensa Holly (WSOY) ilmestyi viime vuonna.

”Kirjaston kokoelmat tekevät kirjailijoita ja ne tekivät myös minusta kirjailijan”, hän sanoo.

Kirjastot käyttivät viime vuonna kokonaismenoistaan keskimäärin noin 7 prosenttia kirjahankintoihin. Samalla kirjakokoelmat ovat supistuneet kymmenessä vuodessa noin 6,6 miljoonaa kirjaa.

Tilastoista ei selviä, minkä verran kokoelmien monimuotoisuus on reaalisesti supistunut, koska tietoa nimekemääristä ei kerätä. Kokoelmien uusiutumisvauhti on kuitenkin merkittävästi hidastunut: vuonna 2011 hankittiin 1,8 miljoonaa kirjaa, vuonna 2021 1,5 miljoonaa kirjaa. Vuosittaiset poistot ovat noin 2 miljoonaa kirjaa, joten nykyvauhdilla kokoelmat supistuvat edelleen.

Kirjaston kokoelmasta vastaaminen vaatii kirjastonhoitajalta kirjallisuuden laajaa tuntemusta, ilmestyvän kirjallisuuden ja sen erilaisten käyttötapojen, kritiikkien, julkisen keskustelun ja teosten kysynnän seurantaa. Työ edellyttää myös asiakaskunnan ymmärtämistä ja yhteiskunnan kehityksen havainnointia.

Kirjahankintojen taso heijastuu lainaukseen ja käyttöasteeseen. Myönteistä on, että kirjastot ovat lisänneet lasten kirjallisuuden hankintoja.

Sen sijaan aikuisten kaunokirjallisuuden vuosittaiset hankintamäärät ovat valtakunnallisesti vähentyneet kymmenessä vuodessa noin viidenneksen ja aikuisten tietokirjallisuuden hankinnat lähes 40 prosenttia.

Aikuisten kauno- ja tietokirjallisuuden lainaus ovat kumpikin vähentyneet tuona aikana noin viidenneksen.

Kirjasto on murroksessa, vastakkaisten voimien ristiaallokossa. Ihmisten vaihtoehdot käyttää aikansa erilaisiin media-aktiviteetteihin kasvavat jatkuvasti. Digitalisaatio samanaikaisesti sekä laajentaa kirjaston mahdollisuuksia että vähentää tarvetta käydä kirjastossa.

Kirjasto on kaikille avoin julkinen, epäkaupallinen tila, jolla on keskeinen rooli tiedon ja kulttuurin saavutettavuudessa, Myllymäki korostaa.

”Kirjasto on paikka, jossa voi yllättyä tai avartaa omaa maailmaansa ja ruokkia uteliaisuutta. On motivoivaa auttaa ihmisiä löytämään aineisto, jota he tarvitsevat ja kaipaavat, ja auttaa löytämään jotain, mitä he eivät ehkä tienneet kaipaavansakaan. Kirjasto on jopa vastavoima kaupalliselle ja markkinavetoiselle toiminnalle.”

Asiakkaat pitävät monipuolisia ja uudistuvia kokoelmia edelleen kirjaston keskeisimpänä asiana. Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamassa, Taloustutkimus Oy:n toteuttamassa kirjastojen valtakunnallisessa käyttäjäkyselyssä (2018) 97 prosenttia vastaajista piti erittäin tai melko tärkeänä, että kirjasto tarjoaa monipuolisen ja uudistuvan kirjakokoelman. Muut palvelut jäivät tärkeydessä selvästi tämän taakse.

Kirjastossa Maisku Myllymäen työhön kuuluu asiakaspalvelun ja kokoelmanhoidon lisäksi muun muassa lukupiirejä, kirjavinkkauksia, kirjoittajatreffejä, kirjailijavierailuja ja sometyötä. Kirjastojen kirjallisuustyö on viime vuosina kokenut uutta nousua. Esimerkiksi Lahden seudun kirjastojen henkilökunta laatii yhteistyönä vuosittain uudistuvan ”aikuisten lukudiplomin”.

Kirjavinkkejä jakaa myös kirjaston vuonna 2017 aloitettu Ääniä kirjastosta -podcast, joka on Suomen ensimmäinen kirjastopodcast. Pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastoilla on menossa jo kahdeksatta kertaa suosittu Helmet-lukuhaaste, joka on leikkimielinen, koko vuoden kestävä lukuprojekti. Kirjallisuustapahtumat, lukupiirit ja kirjanäyttelyt ovat kirjastoissa arkipäivää. Tapahtumia voi yhä useammin katsoa myös kirjaston Youtube-kanavalla.

Lasten ja nuorten lukuharrastuksen puolesta tehtävä työ on kirjastoissa aktiivista kirjavinkkauksineen, luokkakäynteineen ja satutunteineen. Yhteistyötä kehitetään myös valtakunnallisesti.

Seinäjoen kaupunginkirjastolla on valtakunnallinen lasten ja nuorten lukemisen edistämisen erityistehtävä. Se on esimerkiksi yhteistyössä Helsingin ja Espoon kaupunginkirjastojen kanssa suunnitellut kesän 2022 lasten ja varhaisnuorten lukukampanjat, joiden sisältö on kaikkien kirjastojen käytettävissä.

Myllymäki itse kokee työnsä merkitykselliseksi ja arvostetuksi. Samalla jatkuvasti laajeneva kirjastotyö tekee erityisosaamiseen syventymisestä haasteellista.

”Työelämä on mennyt siihen, että pitää olla generalisti, ei spesialisti. Pitää hallita kaikkea mahdollista. Huomaan välillä kärsiväni siitä, että haluaisin tehdä syvällistä kirjallisuustyötä, ja jos ei ole työ- tai keskittymisrauhaa ajatteluun esimerkiksi kirjavinkkaamisesta voi tulla pinnallista”, hän kuvailee.

Myllymäen mielestä kirjastoon kuuluisi kepeän suosittelun lisäksi myös syvällinen kirjallisuuskeskustelu.

Maisku Myllymäkeä kuunnellessa tulee mieleen sosiologi Richard Sennettin ajatus työelämän käsityöläisyydestä. Sennettin mukaan käsityöläisyys on asioiden tekemistä hyvin niiden itsensä vuoksi. Tämä ammattiylpeyden tunnuspiirre on työelämässä jatkuvien paineiden alla.

Käsityöläisyyden katoaminen uhkaa erityisesti murrosvaiheen ammattikuntia, jossa huolellinen tekeminen saattaa näyttää nostalgiselta puuhalta, vaikka juuri se voi tuottaa asiakkaalle henkistä lisäarvoa. Samalle se tuottaa tekijälleen emotionaalista tyydytystä.

Huolella laadittu kirjaston kokoelma on kulttuurin käsityöläisyyttä. Se edellyttää kirjastonhoitajilta kokoelmasisältöjen hyvää tuntemusta ja jatkuvaa seurantaa.

Myllymäki puhuu vahvasti kirjaston kokoelmien syvyyden ja monimuotoisuuden puolesta. Kokoelman tulee olla ajanmukainen, mutta siinä tulisi näkyä myös kirjallisuuden ajalliset kerrostumat.

Kirjastoammattilaisena Myllymäki sanoo ymmärtävänsä hyvin hankintamäärärahojen ja hyllytilan rajallisuuden. Hän kuitenkin vierastaa mekaanisia käytäntöjä, joiden mukaan kirja voidaan poistaa, jos sitä ei ole lainattu esimerkiksi kahteen vuoteen.

Kirjoja, joita ei vähään aikaan ole kysytty, saatetaan yhtäkkiä kysyä, kuten nyt Ukrainan sodan aikana ukrainalaista kirjallisuutta. Paikallisten kokoelmien merkitys on asiakkaille ensisijainen; usein maksullisten kaukolainojen osuus lainoista on alle promille.

”Keskustellaan paljon siitä, pitäisikö kirjaston tehdä hankintaa pelkästään kysynnän mukaan. Se on pelottava ajatus, koska ollaan tosi lyhytkatseisia, jos ei enää mietitä, miltä se kokoelma näyttää vaikka kymmenen vuoden päästä, jos jätetään pikkaisenkin marginaalisempi hankkimatta. Kuitenkin juuri marginaalisempaa aineistoa ei välttämättä saa mistään muualta. Laatua ja arvonäkökulmaa on kuitenkin tosi vaikea perustella. Lainausmäärä on se, mitä pystyy mittaamaan, mutta ei kulttuurista arvoa”, hän muistuttaa.

Moneen muuhun kulttuuritoimijaan verrattuna kirjastot ovat selvinneet pandemia-ajasta melko kuivin jaloin. Silti ne ovat mittavien haasteiden edessä. Kirjastojen valtakunnallinen kävijämäärä oli viime vuonna noin 32 miljoonaa fyysistä asiakaskäyntiä. Se on 40 prosenttia vähemmän kuin pandemiaa edeltävänä vuonna 2019.

Samaan aikaan kirjallisuuden kaupalliset suoratoistopalvelut lisäävät suosiotaan. Erityisesti äänikirjojen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti. Tämä heijastuu väistämättä myös kirjastoihin. Kirjastojen huippuvuosien kaltaisiin kävijälukuihin ei ehkä ole paluuta.

Laaja-alaisuudestaan huolimatta sähköisissä kirjapalveluissa ei ole kaikkea ilmestyvää kirja-aineistoa, varsinkaan vanhempaa aineistoa. Aktiivinen lukija saattaa käyttää kirjastoa ja sähköisiä kirjapalveluja rinnakkain.

Huomattava osa lukijoista haluaa kuitenkin nimenomaan painetun kirjan. Vaikka kirjastojen omat e-kirjahankinnat ja lainaus ovat olleet kasvussa, käyttö on edelleen marginaalista painettuun aineistoon verrattuna.

Kirjastoista voi nykyisin lainata äänikirjojen lisäksi esimerkiksi porakoneita, luistimia, ompelukoneita, sykemittareita tai soittimia. Maisku Myllymäki näkee kirjastoalan muutospuheen hakevan tulevaisuuden ratkaisuja muualta kuin kirjallisuudesta.

”Kirjastoalalla puhutaan paljon siitä, että meidän pitää oikeuttaa olemassaolomme vielä tulevaisuudessa. Puheessa on usein sellainen klangi, että pitää keksiä jotain uutta nopeasti ja olla tässä yhteiskunnan muutosvauhdissa mukana sen sijaan, että luotettaisiin siihen, mikä se meidän ydin on ollut ja voisi olla vielä jatkossakin”, hän sanoo.

Millaisina näet kirjastot vuonna 2030?

”Haluan nähdä sellaisen ihanan utopian, että kirjastot olisivat edelleen nimenomaan kirjallisuus- ja kulttuuritaloja. Että muistettaisiin kulttuurin ja taiteen arvo.”