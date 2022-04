David Tennant sopii ulkoisesti Phileas Foggiksi, joka lyö vetoa maailmanympärysmatkasta, mutta hahmolta on viety superviileä brittiläisyys.

Vuonna 1869 valmistunut Suezin kanava lyhensi merimatkaa Lontoosta Bombayhin (nyk. Mumbai) noin 7 000 kilometriä, kun Afrikkaa ei enää tarvinnut kiertää. Kanava sekä Yhdysvaltojen ja Intian mittavat rautatieprojektit inspiroivat ranskalaista Jules Verneä (1828–1905) kirjoittamaan romaanin Maailman ympäri 80 päivässä (1872).

Vernen klassikosta dramatisoitu kahdeksanosainen tv-sarja starttaa TV1:ssä tänään.

Phileas Foggina nähdään David Tennant, joka ulkoisesti vastaa hyvin omaa, lapsuudessa syntynyttä käsitystäni tästä lontoolaisesta herrasmiehestä, joka lyö 20 000 punnan (yli 2 miljoonan nykyeuron) vedon siitä, että hän pystyy kiertämään maapallon 80 päivässä.

Foggin superviileäpintaisesta brittiläisyydestä on luovuttu, mikä tekee hahmosta paljon tavanomaisemman. Lisäksi tarinan alkuun on lisätty nimetön postikortti, jossa Foggia haukutaan pelkuriksi. Kortti on osa uutta psykologisoivaa sivujuonta, jota käsikirjoittajat Ashley Pharoah ja Caleb Ranson eivät ole onnistuneet sujuvasti upottamaan sarjaan.

Juuri ennen matkaanlähtöä Foggin palvelijaksi pestautuu ranskalainen Passepartout (Ibrahim Koma). Roolihenkilö on nyt tummaihoinen, ja näin yhdeksi sivuteemaksi nousee rasismi, mutta ei aina luontevasti. Passepartout on yllättäen laitettu tekemään konnankoukkuja.

Laajasti katsottuna sujuvin modernisointi on Foggin ja Passepartout’n matkaseuraksi liitetty toimittaja Abigail Fortescue (Leonie Benesch). Hahmon taustalla voi nähdä journalisti Nellie Blyn, joka Vernen inspiroimana kiersi maapallon ja kirjoitti matkastaan menestysteoksen Maailman ympäri 72 päivässä (1890, suom. 2021).

Naisasiaa ajaa myös sivuhenkilö, tosipohjainen maailmanmatkaaja Lady Jane Digby (Lindsay Duncan). Arabian niemimaalla tavattava aatelisnainen joutui aikanaan mustamaalauksen kohteeksi lukuisien miessuhteidensa vuoksi.

Muokkausten ja sivuviritelmien epätasaisuus ei haittaisi, elleivät tekijät samalla olisi hukanneet asian ydintä. Alkuperäisromaanin seikkailujen taustalla tikittää tieto siitä, että yhden minuutin myöhästyminen seuraavasta yhteydestä voi johtaa koko yrityksen kariutumiseen. Sarjassa tämän ovat ymmärtäneet vain kellokoneistomaisen alkutekstianimaation tekijät.

Matkahaasteiden valaisemiseksi tuottajien olisi kannattanut antaa käsikirjoittajille ja ohjaajille katsottavaksi pari jaksoa tosi-tv-säntäilyä Amazing Race (2001–). Ja kehottaa lukemaan alkuperäisteos kannesta kanteen, ajatuksella.

Jatkoa on joka tapauksessa luvassa. Sarjan viimeisestä jaksosta päätellen innoitusta haetaan Vernen toisesta klassikosta Sukelluslaivalla maapallon ympäri (1870).

Maailman ympäri 80 päivässä, TV1 klo 19.00 ja Yle Areena. (K12)